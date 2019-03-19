"Я письма писал Путину". Дебаты Мороза и Богословской - за минуту

В понедельник, 18 марта, в эфире Общественного телевидения состоялась премьера проекта Обратный отсчет. Общественный вещатель пригласил на теледебаты 18 топ-кандидатов, имеющих хоть какой-то рейтинг по версии соцопросов. В каждом выпуске ожидается по три кандидата. LIGA.net перескажет крайне коротко каждый выпуск и выделит у каждого гостя по пять тезисов. Гостями первого выпуска стали кандидаты в президенты Инна Богословская и Александр Мороз. Еще должен был прийти Сергей Каплин, однако вместо него в эфире стоял манекен.

Инна Богословская

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1. Харьковские соглашения снизили агрессию России. "Харьковские соглашение не имели никакого отношения к агрессии России…Я не знаю средств, какими мы бы могли не разрешить России иметь Черноморский флот в Крыму… Харьковские соглашения не сделали ничего, кроме как снизили агрессию России. И они дали нам возможность в октябре 2010 года не иметь дефолта".



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2. Нужно было ввести совместное с Россией управление Севастополем. "В 2009 году было понятно, что Севастополь – это территория взрыва. Я начала изучать, как решается в других странах вопрос нахождения военных баз на их территории. И в любой стране военные базы – это международные кондоминиумы, которые ограничиваются внутренней границей и регулируются специальными правилами. И если бы мы сделали это в 2009 году и сделали общий кондоминиум по Севастополю, как территории двух военных баз, то мы бы не имели такого простого захвата Крыма".

3. Такая Украина НАТО не нужна. "НАТО никогда не согласится иметь 2300 километров границы с враждебной Россией…Вступление в НАТО невозможно до тех пор, пока мы не освободим Крым и Донбасс".

4. Возле Украины рождается новая империя. "Мы видим, как на наших границах появляется новая империя – это Великая Румыния. И если бы Румыния сейчас не была членом Евросоюза, то мы бы имели совсем другие отношения с этой страной, которая прямо говорит, что в ее состав должна вернуться Молдова и Бессарабия в том числе".

5. Разговоры президента должны записываться. "Президент должен отказаться от собственного мобильного телефона и иметь только официальный, от собственной электронной почты – только официальную. Все разговоры президента должны записываться, он не может вести тайные разговоры. Он должен жить под публичным контролем в публичной резиденции".

Александр Мороз

1. Писал письма Путину. "Вместо пустых разговоров я писал открытые письма Путину, говоря о "русском мире" в его понимании и чем это закончится для России… Я обращался в 2014 году и после 2014 года".



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2. Пресек сепаратизм в Крыму в 1994 году. "Когда в 1994 году возник вопрос о сепаратизме в Крыму, я, будучи председателем Верховной Рады, организовал принятие парламентом решения об отмене института президента в Крыму. И я полетел в Крым и на сессии их парламента сказал: "У вас нет президента". Проблему сняли".

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3. Во время коалициады 2006 года хотел научить Тимошенко играть в бильярд. "Я жалею, что в 2006 году не научил Бориса Тарасюка (сейчас – нардеп от Батькивщины – ред.) играть в бильярд. Он хотел научиться, когда мы создавали коалицию. Но не удалось научить ни его, ни Юлию Владимировну (Тимошенко – ред.)".

4. Украина должна быть внеблоковой. "Украина – заложник геополитической ситуации, когда сильные мира сего (США и Россия) соревнуются за финансово-экономическое преимущество… Украина должна иметь постоянно нейтральный статус внеблокового государства".

5. За канадскую модель децентрализации. "Надо обеспечить действенность местного самоуправления по опыту Канады. Это организация сборов и налогов, реформа бюджетной и налоговой системы, которая дает возможность избранных, а не назначенным, структурам заниматься проблемами территории".

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