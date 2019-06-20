"Я вас услышал". Кого Порошенко ведет в Раду: анализ LIGA.net

После поражения на президентских выборах Петр Порошенко публично заявил, что осознал допущенные ошибки и не повторит их на парламентских выборах. В частности, он пообещал перезагрузку своей партии и отбор в избирательные списки через праймериз. Тем не менее по состоянию на 19 июня общественности были презентованы только 50 первых кандидатов в депутаты в списке и несколько мажоритарщиков. Полные списки обещают опубликовать только после регистрации кандидатов Ценртизбиркомом.

LIGA.net проанализировала имеющейся список. Кто есть кто в партии Порошенко.

Главный вывод: праймериз явно не обеспечили заявленного Порошенко обновления. Больше половины – депутаты этого и прошлых созывов. Новые лица находились среди руководителей областных ячеек партии, блогеров и ветеранов АТО. В проходной части списка (по последним социологическим замерам ЕС может получить от 14 до 25 мандатов) доминируют проверенные в бою люди, успевшие доказать свою лояльность пятому президенту.

СПИСОК ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

1. Петр Порошенко – пятый президент Украины. На президентских выборах-2019 вышел во второй тур и набрал 24,45% голосов. Министр экономики в правительстве Николая Азарова (2012), министр иностранных дел (2009-2010), глава Совета НБУ (2007-2012), секретарь СНБО (2005), нардеп 3,4,5 и 7 созывов. По итогам 2018 года состояние Порошенко составило $1,1 млрд (данные журнала Новое время). В его бизнес-империю входят: кондитерская корпорация Roshen, 5 канал, Укрпроминвест-Агро, Песковский завод стеклоизделий, Международный инвестиционный банк и спортивный клуб 5 элемент.

2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады (с апреля 2016 года). Нардеп 6-8 созывов. В феврале-августе 2014 года – секретарь СНБО. Во время Евромайдана был комендантом Самообороны Майдана. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком был одним из основателей Социал-национальной партии, переименованной в 2004 году в ВО Свобода.

3. Ирина Геращенко – первый вице-спикер парламента (с апреля 2016 года). В 2014-2019 годах – уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Нардеп 6-8 созывов. По образованию - журналист. В 2005-2006 годах работала пресс-секретарем президента Виктора Ющенко. Также занимала должность президента информагентства УНИАН, которое входит сейчас в медиахолдинг 1+1.

4. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Украины. В 2017 году – первый замглавы Антитеррористического центра при СБУ и руководитель АТО. Герой Украины. В 2013-2014 годах был командующем 95-й отдельной аэромобильной бригады. В июне 2015 года командовал украинскими силам в ходе боев за Марьинку.

5. София Федина – общественный деятель, певица, политолог-международник. Родом со Львова. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В время ее учебы ректором вуза был Иван Вакарчук – отец певца Святослава Вакарчука.

В 2010 году – автор и ведущая политико-аналитическо программы "Вид с Высокого замка". С 2014 года – волонтер АТО/ООС. В ее активе три музыкальных альбома.

6. Мустафа Джемилев – уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа (2014-2019). В 1991-2013 годах – глава Меджлиса. Народный депутат 3-8 созывов. С 1960-х годов – активный участник крымскотатарского национального движения, диссидент.

7. Яна Зинкевич – медик-доброволец. 23 года. Начальник медицинского управления и реабилитации Украинской добровольческой армии. В 2015 году автомобиль медицинского батальона Госпитальеры с Зинкевич на пассажирском сидении попал в ДТП. В результате Зинкевич получила пожизненную инвалидность и передвигается на инвалидной коляске.

8. Ахтем Чийгоз – замглавы Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года). В 2012 году Ахтем Чийгоз баллотировался по одномандатному округу в Раду , однако занял второе место, уступив представителю Партии регионов Григорию Грубе. В январе 2015 года был похищен оккупантами в Крыму. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. В сентябре 2017 года Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. В октябре 2017-го Чийгоз вместе с другим крымскотатарским политзаключенным Ильми Умеровым были выданы Турции и освобождены от отбывания наказания.

9. Олег Синютка – председатель Львовской областной государственной администрации (2014-2019). В 2001-2002 годах – и. о. директора компании Ивано-Франковское АвтоЗАЗ-ДЭУ. В 2002-2006 годах – заместитель мэра Ивано-Франковска. В 2007-2014 годах был первым заместителем мэра Львова Андрея Садового.

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (с апреля 2016 года). Нардеп 8-го созыва от Блока Петра Порошенко. Дочь украинского политика и дипломата Ореста Климпуша. В 2002-2007 годах была корреспондентом украинской службы BBC в Вашингтоне и Тбилиси. В 2007-2011 работала на руководящих должностях в благотворительном фонде Открой Украину (основан по инициативе экс-премьера Арсения Яценюка). Также работала директором благотворительной организации Ялтинская европейская стратегия Виктора Пинчука.

11. Артур Герасимов – председатель фракции БПП в парламенте. С 1999 года и на момент избрания нардепом занимал должность генерального директора Украинской маркетинговой группы, которая специализируется на маркетинговых исследованиях. В 2016-2017 годах был представителем президента в Раде. В конце своей каденции Порошенко своим указом присвоил Герасимову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. На парламентских выборах 2012 года Герасимов баллотировался в депутаты в одномандатном избирательном округе №51 (Горловка, Донецкая область) от команды Сергея Шахова – сейчас тоже нардепа, члена депутатской группы Воля народа.

12. Степан Кубив – первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины (с апреля 2016 года). В феврале-июне 2014 года – глава НБУ. В 2015-2016 году – представитель президента в парламенте. Нардеп 7-8 созывов. В 2000-2008 годах – председатель правления Кредобанка. В 2006-2012 годах был депутатом Львовского областного совета. В 2010 году баллотировался в мэры Львова, однако занял пятое место.

13. Ирина Фриз – министр по делам ветеранов (с ноября 2018 года). Нардеп 8-го созыва от БПП. В 2003-2005 и 2006-2007 годах работала помощником нардепа Петра Порошенко. Также была пресс-секретарем и помощником Порошенко во времена его работы в СНБО и Совете НБУ. В ходе президентских выборов 2014 года возглавляла информационный департамент избирательного штаба Порошенко. В промежуток между президентскими и парламентскими выборами в 2014 году руководила Главным департаментом информационной политики АП. В 1988-1996 годах работала продавцом кооператива Рапана в Евпатории (Крым), а в 1997-2001 года – искусствоведом современного христианского искусства Крымского республиканского фонда "Искусство во имя Христа".

14. Нина Южанина – нардеп от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. В 2003-2014 годах возглавляла компанию Европейская аудиторская группа. В 1980-е года работала бухгалтером на Ждановском металлургическом заводе имени Ильича, Каменском мясокомбинате и Бородянского районном комбинате быта. В 1992-1997 годах – начальник управления аудита и первый заместитель начальника налоговой инспекции Згуровского района Киевской области.

15. Ирина Луценко – замглавы фракции БПП в парламенте. Нардеп 7-8 созывов. В 2017-2019 годах – представитель президента в Раде. Супруг – генеральный прокурор Юрий Луценко. В 1991-1994 годах - ведущий специалист управления экономики Ровенского облисполкома, а в 1994-2004 годах работала в территориальных отделениях Антимонопольного комитета. В 2005—2008 годах — финансовый директор компании Украинские новейшие телекоммуникации. По данным Украинской правды, Юрий Луценко как министр внутренних дел лоббировал соглашение министерства с этой фирмой, как провайдера мобильных услуг для всех работников милиции. В 2008-2012 годах Луценко была директором бизнес-центра Лотос – агентства недвижимости. По данным сайта Наші гроші, в 2016 году Светлана Рыженко, которая вместе с Ириной Луценко владела Украинскими новейшими телекоммуникациями, имела восемь квартир в Киеве, эту недвижимость сдавала в аренду фирме Лотос, которую возглавлял на тот момент сын Луценко.

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16. Виктория Сюмар – депутат от фракции Народный фронт, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики. В феврале-июне 2014 года – замсекретаря СНБО. Занималась медийной компанией НФ на выборах 2014 года, БПП – на местных выборах 2015 года. Сейчас также отвечает за визуальную сторону кампании партии Европейская солидарность на досрочных выборах. В 1999-2003 годах работала журналистом радиостанции Континент, а в 2002 году – ведущей Гражданского радио. В 2005-2014 году возглавляла Институт массовой информации.

17. Владимир Арьев – нардеп 6-8 созывов и журналист. Глава парламентской делегации в ПАСЕ. В 1996-2003 годах работал специальным корреспондентом телеканала Интер. В 2002 году – журналист 1+1. В 2005 году был руководителем и автором программы Закрытая зона на 5 канале Петра Порошенко. В 2014 году руководил киевским областным штабом Порошенко.

18. Ростислав Павленко – экс-замглавы Администрации президента (2014-2018). Экс-глава Института стратегический исследований при президенте (2018-2019). Нардеп 7-8 созывов. Занимался вопросами, связанными с предоставлением автокефалии православной церкви Украины. В 2005-2008 годах работал в Секретариате президента Виктора Ющенко руководителем главной аналитической службы и Службы ситуативного анализа.

19. Николай Величкович – нардеп от фракции Народный фронт. В марте-ноябре 2014 года – заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова. В 1999-2014 годах работал преподавателем кафедры фехтования и бокса Львовского государственного университета физической культуры. Президент Федерации гопака Украины. В 1998 безуспешно баллотировался в Раду от блока Меньше слов, а в 2010 году – во Львовский областной совет от блока Наша Украина.

20. Сергей Алексеев – нардеп от Блока Петра Порошенко. Замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия. В 2016 году Порошенко своим указом присвоил ему звание аслуженного юриста Украина. Имеет собственную юридическую компанию "Алексеев, Боярчуков и партнеры". С 2011 года был президентом официального фан-клуба братьев Кличко.

21. Руслан Князевич – нардеп от БПП. Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Нардеп 5-8 созывов. С 1997 года работал на разных должностях в Центральной избирательной комиссии, а в 2006 году был член Центризбиркома. В ходе президентских выборов-2019 возглавлял юридическое направление штаба Порошенко. Супруга – Дарья Павленко, сестра экс-министра семьи, молодежи и спорта, а ныне нардепа от Оппоблока Юрия Павленко

22. Максим Саврасов – депутат от БПП. Руководитель секретариата партии с 2014 года. В 2005-2008 годах руководил рекламным агентством Украинский рекламный альянс. В 2006 году вместе с Игорем Кононенко стал депутатом Киевского горсовета от фракции Леонида Черновецкого. В парламент 8-го созыва попал в 2016 году после того, как несколько депутатов от БПП были назначены в Кабмин.

23. Мария Ионова – нардеп 7-8 созывов. В 2008-2012 годах – депутат Киевского горсовета от Блока Виталия Кличко. В 2001-2003 годах была замдиректора по внешнеэкономической деятельности компании ВМ-2000, а в 2003-2004 годах – финансовый консультант Volvo Trucks Corporation. В 2003-2005 году – помощница нардепа Олега Рыбачука (Наша Украина), а в 2005-2006 годах работала в протокольном отделе Секретариата президента. В 2007-2012 году находилась в декретном отпуске.

24. Наталья Бойко - заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции (с февраля 2017 года). В 2011 году окончила Львовский национальный университет, после чего Училась на юридическом факультете Берлинского университета имени Гумбольдта. До 2015 года работала в Германии в компании Environmental Resources Management на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Ее отец Андрей Бойко – экс-член Высшего совета правосудия (2015-2019). До этого 12 лет был деканом юрфака Львовского национального университета.

25. Владимир Вятрович – глава Украинского института национальной памяти (с 2014 года). В 2008-2010 годах – директор государственного архива СБУ. В 2002-2008 годах – директор Центра исследований освободительного движения во Львове. Один из главных лоббистов закона о декоммунизации.

26. Ирина Никорак – депутат Киевсовета от Солидарности. Советница мэра Киева Виталия Кличко. Была помощницей нардепа 8-го созыва от Народного фронта Александра Присяжнюка - сына экс-губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка. Муж – Эмиль Соловьев, директор одесской строительной компании Стикон. Он работал помощником нардепа 6-го созыва от Партии регионов Вадима Столара, который сейчас баллотируется по спискам Оппозиционной платформы-За життя.

27. Татьяна Чорновол – нардеп от Народного фронта и журналист. В 2014 году – правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. В сентябре 2014 года была назначена советником Авакова. В 2012 году баллотировалась по мажоритарке во Львовской области от Батькивщины. Автор принятой поправки о е-декларировании для антикоррупционеров.

28. Денис Пятигорец – заместитель председателя Волынской областной государственной администрации (с октября 2018 года). В 2016-2018 годах – директор местной благотворительной организации Патриоты Волыни. В 2013-2016 годах – пресс-секретарь сети автозаправок WOG, принадлежащей группе Континиум.

29. Андрей Левус – нардеп от Народного фронта. В феврале-ноябре 2014 года – заместитель главы СБУ. Руководитель комендатуры Самообороны Майдана в 2013-2014 годах. В 2004 году возглавлял районный штаб Виктора Ющенко во Львовской области. В 2007-2012 годах был помощником Андрея Парубия. В 2012 году возглавлял штаб кандидата в нардепы Валентина Наливайченко в Тернопольской области.

30. Под этим номером была Наталия Баласинович – глава Васильковского райсовета Киевской области. Однако после обнародованного видео, где она нецензурно выражается в сторону полицейского, партия провела проверку и приняла решение исключить ее из списка. В пресс-службе ЕС сообщили LIGA.net, что не знают, кто будет в списке вместо нее.

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31. Андрей Карпов – блогер и телеведущий, известный как Андрей Полтава. Ведущий «Вата Шоу» на телеканале Прямой. Работал начальником отдела рекламы частного предприятия Дексипринт.

32. Юрий Бирюков – советник президента Порошенко (2014-2019), помощник министра обороны (с 2014 года). Возглавлял николаевскую областную организации БПП. В 1996 году основал компанию "Компьютер зоон", а в 1999 году работал в компьютерной фирме RIM2000. В 2012-2014 годах работал директором по развитию в туристической фирме Куда угодно. Владеет IT-бизнесом в США и агропроектом в Николаевской области.

33. Сергей Таран – политолог. Сын нардепа 2-6 созывов Виктора Тарана и брат политолога Виктора Тарана. Сооснователь Института массовой информации, а также Центра политологических и социологических исследований "Соціовимір". В 2009-2010 года руководил Национальным агентством по вопросам иностранных инвестиций и развития.

34. Александр Черненко – нардеп от БПП. С апреля 2009 года – глава правления Комитета избирателей Украины. В 1997-2009 году – руководитель пресс-службы КИУ. В 2007-2009 годах – редактор программ на 5 канале.

35. Андрей Андреев – депутат Киевсовета от Солидарности. Исполняющий обязанности директора КП Киевблагоустройство. В 2017 году столичная прокуратура открыла производство по факту злоупотребления Андреевым служебным положением и создании схемы по хищению бюджетных средств, выделяемых на демонтаж МАФов на сумму более 4 млн гривен.

36. Динара Габибуллаева – глава молодежного крыла партии Порошенко. Политолог. На местных выборах 2015 года баллотировалась от БПП в Соборный райсовет Днепра.

37. Алексей Петров – блогер и ветеран АТО.

38. Вячеслав Кириленко – вице-премьер-министр (с декабря 2014 года). Нардеп 3-8 созывов. Министр труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко (2005).

39. Павел Розенко – вице-премьер-министр (с апреля 2016 года), министр социальной политики (2014-2016). В 2001-2005 годах – помощник нардепа 4-го созыва Ивана Зайца (Наша Украина). В 2005 году – первый замминистра труда и социально политики. В 2007 году – руководитель службы социальной политики Секретариата президента. В 2008-2010 годах – первый замминистра труда и социальной политики.

40. Владимир Соляр – нардеп от НФ. Был сотником Самообороны Майдана, а также заместителем командира батальона Айдар.

41. Игорь Артюшенко – нардеп от БПП. Руководитель запорожской областной организации партии (с 2015 года). В 2006-2009 годах был членом ВО Свобода.

42. Михаил Талпа – депутат Николаевского облсовета от Солидарности. Возглавляет николаевскую областную ячейку партии БПП. Был помощником нардепа 7-го созыва Игоря Брыченко (Батькивщина).

43. Александр Погребиский - волонтер, сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск.

44. Сергей Высоцкий – нардеп от НФ и журналист. Работал в газетах Коммерсант Украина, Экономические вести и Газета 24. В 2009-2011 годах работал политическим обозревателем журнала Фокус, после этого – спецкорреспондентом LIGA.net.

45. Александр Бригинец – нардеп 7-8 созывов. В 2006-2012 годах – депутат Киевсовета от БЮТ. В 2008-2010 годах – советник премьер-министра Юлии Тимошенко.

46. Елена Урсуленко – депутат Херсонского горсовета от Солидарности. Руководитель херсонской областной ячейки БПП.

47. Андрей Смолий – политический эксперт и юрист-международник. Сын Валерия Смолия – директора Института истории НАН Украины.

48. Под этим номеры был Олег Болдырев – ветеран АТО и писатель. Однако 16 июня он сообщил в Facebook, что принял решение не баллотироваться в Раду.

49. Игорь Лапин – депутат от НФ. В 2014 году командовал 2-й штурмовой ротой Запад 24-го батальона Айдар. В 2010 году баллотировался на должность мэра Коваля от Селянской партии.

50. Людмила Обертинская – руководитель пресс-службы партии Порошенко.

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