За что попал под санкции Павел Фукс, почему убили президента Гаити. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Бизнесмен и диктатор. Кем был президент Гаити и почему его убили

Убийство президента Гаити было хорошо спланировано.

Обученная и вооруженная группа неизвестных штурмом взяла резиденцию президента, находящуюся в столичном районе Пелерин. Возле резиденции были найдены лыжные маски.

Издание Miami Herald опубликовало видео, сделанное после убийства. На нем видно обстрелянный автомобиль, следы от колес и маски.

The Sun сообщает, что бандиты якобы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), но высокопоставленный правительственный чиновник Гаити сказал, что нападавшие не связаны с DEA и "это были наемники". Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Между Москвой и Коломойским. Чем владеет и за что попал под санкции СНБО Павел Фукс

Павел Фукс – один из самых ярких и при этом не самый публичный украинский бизнесмен. Хотя украинским стал не так давно – в 2015-м уроженец Харькова Фукс вернулся из Москвы на родину и развернул здесь бурную деятельность. Дела шли легко, у него были связи и деньги. Нелишней оказалась дружба с Игорем Коломойским, Виталием Кличко и Геннадием Кернесом. Но в начале 2021 года удача от него отвернулась. Бизнесмен внезапно оказался под санкциями СНБО. Кто такой Павел Фукс, чем он владеет и почему попал в немилость к Владимиру Зеленскому? Читайте его историю в большом профайле, который появился благодаря поддержке читателей LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". У нашої влади є три проблеми. Поки вона їх не вирішить, Україна не станене успішною

Чому Україна вже майже 30 років тупцює на одному місці? Чому у нас ніяк не виходить потрапити до списку розвинутих країн? Чому ми вже 30 років лише скаржимося на одні і ті самі проблеми: корупція, суди, податки, тіньова економіка… та чекаємо допомоги чи то словом, чи то грошима від іноземних партнерів. Тому що в української влади є три глибокі проблеми, які передаються від покоління до покоління. Вирішити їх можна, але чи вистачить українській владі сміливості зізнатися "у своїй відірваності від реальності, некомпетентності і короткозорості". На жаль і поки 30 попередніх років незалежності показують, що ні. Про три проблеми української влади – в колонці Анатолія Амеліна, співзасновника аналітичного центру Український інститут майбутнього. Більше за лінком.

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