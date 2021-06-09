За что стреляли в топ-менеджера АРМА, интервью с главой UFuture. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 9 июня. Температура от +13 до +22, курс доллара 27.14

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info: Медведчук продвигал "прокладку" Григоришина в энергоконтракт с Россией – аудио

Доброе утро! Плохая неделя: почти "зрада" Украины на внешнеполитическом фронте, новая серия пленок Медведчука от Bihus.info показала, что мы сильно ошибались в масштабе лицемерия и цинизма Петра Порошенко. Больше, намного больше.

Но есть и хорошие новости: National Geographic признала существование пятого океана – Южного. Теперь на ее картах будет не четыре, а пять океанов. Круто, это на века. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Воровской общак и странное покушение. Кто и за что мог стрелять в топ-менеджера АРМА

В Киеве стреляли в заместителя главы агентства, которое занимается управлением конфискованными активами (АРМА), Владимира Павленко.

Агентство АРМА говорит – совершено покушение. Полиция, СБУ и ГБР заявляют, что этим делом не занимаются.

Причем тут "воровской общак" на $400 000, кто расследует нападение и почему без реформы и усиления безопасности АРМА такие ситуации могут повториться – наш разбор. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Сделка на $250 млн, техногигант в UNIT.Сity и "зеленый" тариф: интервью с главой UFuture

Стратегия Василия Хмельницкого – построить бизнес, который можно продать на пике. Она позволила ему создать целую империю с активами почти во всех отраслях украинской экономики: недвижимость, инфраструктура, энергетика, фармацевтика и IT.

Бизнес-проекты Хмельницкого развиваются под крылом инвестиционного холдинга UFuture. В интервью с гендиректором компании Николаем Тимощуком читайте о планах и стратегии Хмельницкого, конфликтном "зеленом" тарифе, мегасделке с катарским фондом и новых инвестициях в зеленую энергетику. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Задишка, КТ, пневмонія, антибіотики, кисень в лікарні: що слід знати про COVID-19 і легені

За рік ми вже всі вивчили, що коронавірус вражає наші легені, бігли без призначення на алярм на комп'ютерну томографію, засипали в себе антибіотики під час вірусної пневмонії, а багато кому з нас довелося навіть пожити під медичною маскою з киснем в лікарні. Але що дійсно має сенс, а що нам лише шкодило і шкодить? Про ковід та легені ми поговорили з Олександром Лінчевським, торакальним, тобто легеневим, хірургом. Більше за лінком.

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