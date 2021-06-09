UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За что стреляли в топ-менеджера АРМА, интервью с главой UFuture. Что надо знать утром

09.06.2021, 10:00
За что стреляли в топ-менеджера АРМА, интервью с главой UFuture. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 9 июня. Температура от +13 до +22, курс доллара 27.14

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Bihus.info: Медведчук продвигал "прокладку" Григоришина в энергоконтракт с Россией – аудио

Доброе утро! Плохая неделя: почти "зрада" Украины на внешнеполитическом фронте, новая серия пленок Медведчука от Bihus.info показала, что мы сильно ошибались в масштабе лицемерия и цинизма Петра Порошенко. Больше, намного больше. 

Но есть и хорошие новости: National Geographic признала существование пятого океана – Южного. Теперь на ее картах будет не четыре, а пять океанов. Круто, это на века. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Воровской общак и странное покушение. Кто и за что мог стрелять в топ-менеджера АРМА

В Киеве стреляли в заместителя главы агентства, которое занимается управлением конфискованными активами (АРМА), Владимира Павленко. 

Агентство АРМА говорит – совершено покушение. Полиция, СБУ и ГБР заявляют, что этим делом не занимаются. 

Причем тут "воровской общак" на $400 000, кто расследует нападение и почему без реформы и усиления безопасности АРМА такие ситуации могут повториться – наш разбор. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Сделка на $250 млн, техногигант в UNIT.Сity и "зеленый" тариф: интервью с главой UFuture

Стратегия Василия Хмельницкого – построить бизнес, который можно продать на пике. Она позволила ему создать целую империю с активами почти во всех отраслях украинской экономики: недвижимость, инфраструктура, энергетика, фармацевтика и IT. 

Бизнес-проекты Хмельницкого развиваются под крылом инвестиционного холдинга UFuture. В интервью с гендиректором компании Николаем Тимощуком читайте о планах и стратегии Хмельницкого, конфликтном "зеленом" тарифе, мегасделке с катарским фондом и новых инвестициях в зеленую энергетику. Больше по ссылке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Задишка, КТ, пневмонія, антибіотики, кисень в лікарні: що слід знати про COVID-19 і легені

За рік ми вже всі вивчили, що коронавірус вражає наші легені, бігли без призначення на алярм на комп'ютерну томографію, засипали в себе антибіотики під час вірусної пневмонії, а багато кому з нас довелося навіть пожити під медичною маскою з киснем в лікарні. Але що дійсно має сенс, а що нам лише шкодило і шкодить? Про ковід та легені ми поговорили з Олександром Лінчевським, торакальним, тобто легеневим, хірургом. Більше за лінком.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 