Тысячи иностранцев воюют за Украину в составе официального Интернационального легиона, сообщили LIGA.net в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ. Но есть те, кто не хочет (или не может) попасть в ряды легиона.
Американец Эндрю признается LIGA.net, что слышал много противоречивых фактов о легионе, поэтому предпочел украинское подразделение. Россиянка Анастасия Леонова 13 месяцев служила добровольцем-парамедиком и сейчас готова продолжать воевать только при условии контракта.
"Я не хочу, чтобы ко мне относились иначе, потому что я иностранец, – говорит Эндрю. – Единственное, чем мы отличаемся, – мы говорим на другом языке".
С какими трудностями сталкиваются иностранцы в рядах Вооруженных Сил Украины, что с их правами и чего им очень не хватает: разбор LIGA.net.
АМЕРИКАНЕЦ-МИНОМЕТЧИК
"Я увидел фотографии из Киевской области, где россияне расстреливали кошек и собак без какой-либо причины", – рассказывает в разговоре с LIGA.net 39-летний американец Эндрю (имя изменено по просьбе собеседника).
С самого начала большого вторжения он понимал: это неправильно. Два месяца собирал деньги и решал, ехать ли. И именно отношение россиян к животным стало последней каплей, почему Эндрю решил приехать в Украину.
"Дело не в том, что я не переживаю за людей, но у животных нет политических союзов", – объясняет он. В мае 2022 года Эндрю приехал в Украину. Он просит не называть место его рождения, но говорит, что вырос на обычной американской ферме рядом с лошадьми и коровами.
В 17 лет Эндрю ушел в армию США, впоследствии был дислоцирован в немецкий Фридберг как 120-миллиметровый минометчик. В 2007 году работал офицером службы безопасности на военной базе в Катаре, после чего избрал гражданскую профессию: грузовые перевозки по США.
По прибытии в Киев Эндрю через знакомых вышел на ДУК Правый сектор, поскольку там были украинцы, хорошо говорившие по-английски.
С началом полномасштабной войны ДУК был легализован в качестве отдельной воинской части в рядах ВСУ, поэтому Эндрю удалось оформить документы, и он был принят на службу в артиллерийскую роту.
Эндрю объясняет, почему не пошел в официальный Интернациональный (Иностранный) легион ВСУ: "От других иностранцев я слышал множество историй о том, что многие члены легиона приехали ради военного туризма. Некоторые из них врали о своем опыте, а теперь пытаются командовать более опытными [иностранцами]. Я хотел держаться подальше от легиона".
Волонтер Елена (имя также изменено LIGA.net по просьбе героини) помогала многим иностранцам и видит главную проблему Иностранного легиона в отсутствии систематизации и учета. "Непонятно, куда ты попадаешь и кто будет твоим командиром", – говорит она.
По словам волонтера, подразделение раненых иностранцев позиционировалось как разведгруппа, но "в какой-то момент им сказали идти в прямое пехотное сражение".
"Представьте иностранца, который пытается обосноваться в Иностранном легионе и видит, как приезжает обычный инструктор – и рассказывает, что он "морской котик-десантник-подводник", – объясняет волонтер.
В ВСУ отрицают слова волонтера. Еще в марте 2022 года представитель Нацакадемии сухопутных войск Антон Миронович заявил LIGA.net, что главное требование для отбора в легион – опыт участия в боевых действиях. Все кандидаты проходят тщательную проверку, заверил он.
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Эмоциям Елены может быть объяснение. Она и Эндрю помолвлены.
"Не могу дождаться, когда мы поженимся, – взволнованно говорит Эндрю. – Моя жизнь сейчас здесь, в Украине. У нас есть дом возле Киева. Это хорошее село, мне здесь нравится. Не люблю города, потому что я вырос на ферме".
Отношения с Правым сектором Эндрю закончил в ноябре 2022-го, когда ДУК был расформирован и переформатирован в 67 механизированную бригаду Вооруженных Сил Украины. В настоящее время американец пытается перевестись в другое подразделение на Южное направление.
"Ему и еще группе иностранцев сказали ехать в Харьков. Они там просидели две недели, ожидая, когда обработают их документы, но оказалось, что не было прямого запроса на перевод личного дела", – говорит Елена.
Военные пытаются разобраться, добавляет она. Но есть предположение, что личное дело либо потеряно, либо никогда не было создано.
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РОССИЯНКА-ПАРАМЕДИК
Юридически "зависла" и россиянка Анастасия Леонова с позывным "Русалка". Она – парамедик, доброволец подразделения в рядах ВСУ.
Леонова уехала из России еще в 2015 году и была инструктором по тактической медицине на базах Правого сектора и Азова.
В 2016 году ее арестовали по "делу Лесника" (Олег Мужчиль, обвиненный в подготовке терактов и убитый при задержании). Но в мае 2016-го выпустили из СИЗО из-за недоказанности вины.
"Седьмой год мы доказываем, что никакие мы не террористы, – рассказывает Леонова в разговоре с LIGA.net. – С 2015 года я не уезжала из Украины".
Первые дни большого вторжения Леонова решила пересидеть дома, ведь "на блокпостах расстреливали и не за российский паспорт". Затем друзья-военные позвали прочитать тренинг по такмеду и в итоге сделали предложение, от которого она не смогла отказаться – остаться медиком в их части. В конце апреля 2022-го эту часть присоединили к ВСУ.
"Сначала руководство входило в мое положение и всячески помогало с оформлением, – вспоминает Леонова. – Но сейчас командование изменилось, и именно в этой части я не буду служить". 13 месяцев она прослужила как доброволец, не получая никаких выплат.
Сейчас у нее есть предложение на перевод в мобильную боевую группу, но на этот раз Леонова хочет сделать все официально с контрактом.
"После 13 месяцев без сна и работы с риском для жизни у меня нет ничего. Контракт – моя единственная возможность получить украинское гражданство", – признается Леонова.
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ИНОСТРАНЕЦ (НЕ) РАВНО УКРАИНЦУ В ВСУ?
С момента подписания контракта на иностранца распространяются все права и гарантии для украинских военных.
Единственная разница – иностранцы не допускаются к гостайне, объясняет LIGA.net юрист Юридической сотни Мария Звягинцева.
Если иностранец погиб – помощь оказывается членам семьи. В том же размере (15 млн грн), как и в случае гибели украинского военного. Единственное ограничение – когда родственники имеют гражданство РФ/Беларуси или проживают на территории этих стран, говорит Звягинцева.
Еще один нюанс – счет для выплат должен быть открыт в Украине, отмечает LIGA.net спикер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури.
Шагури – офицер Интернационального легиона.
Звягинцева считает такое ограничение логичным: "Это обусловлено агрессией, которую совершает Россия, Беларусь и ее граждане, а Украина не имеет каких-либо других механизмов проверки родных погибшего, постоянно проживающих на территории этих стран".
В отличие от украинцев, иностранцы имеют право расторгнуть контракт, а также заключать его на более короткий срок – например, один год.
Главный призыв иностранцев (в частности, беларусов) – изменить законодательство, чтобы быстрее получать украинское гражданство, говорит LIGA.net Шагури. Однако сама по себе официальная служба в ВСУ помогает в получении гражданства, добавляет он. Контракт с ВСУ является одним из оснований для получения гражданства Украины, о чем свидетельствует профильный закон.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ИНОСТРАНЦАМ
В целом жалобы иностранцев похожи на обращения украинских военных: в частности, задержки с выплатой денежного довольствия. Из уникальных проблем: вопрос оформления гражданства и законности пребывания на территории Украины, говорит Звягинцева из Юридической сотни. Эта организация – одна из немногих, кто оказывает правовую помощь иностранным бойцам ВСУ.
"Иностранцев больше интересует информационная разъяснительная работа. Ведь если они заключили контракт – это уже значит, что они законно находятся в Украине", – добавляет юрист.
В ВСУ призывают общественность развернуть больше информационных кампаний, чтобы иностранцы лучше знали свои права, обязанности и бонусы.
Волонтер Елена подтверждает проблему: "О статусе иностранцев в Украине много написано, а четкого очень мало. Уместно создать если не горячую линию, то по крайней мере чат-бот, где будут инструкции".
Шагури уверяет, что его отдел оказывает помощь иностранцам: "Однако вы должны понимать, что мы все-таки военные и не можем помогать в бытовых вопросах вроде развода или усыновления".
Однако иностранцы при необходимости могут связаться с ВСУ по электронной почте: [email protected].
Банальная, но большая проблема иностранцев в Украине – языковой вопрос. Согласно дорожной карте Минобороны, до 2025 года сержантский и офицерский состав ВСУ должен владеть английским языком на втором (функциональном) уровне речевой компетенции стандартов НАТО.
Именно из-за языкового барьера есть случаи, когда украинские подразделения, в которых хотели бы служить часть иностранцев (в частности, американец Эндрю), им отказывают, объясняет волонтер Елена.
"Я не хочу, чтобы ко мне относились иначе, потому что я иностранец, – признается Эндрю LIGA.net. – Единственное, чем мы отличаемся, – мы говорим на другом языке. Возможно, есть еще несколько мелочей, таких как моя страсть к McDonald's. Но это шутка".
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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".
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