Зачем Кремль отдал приказ атаковать ВСУ на Донбассе: все версии

Сегодня гибридные войска Российской Федерации нанесли удар в районе города Золотое (Луганская область). На территории, где было относительное затишье, рано утром начались полномасштабные боевые действия с применением тяжелой артиллерии. Президент Владимир Зеленский назвал это провокацией по срыву мирных переговоров. Европейский Союз призвал Москву остановить эскалацию. По инициативе украинских союзников этот случай вынесут на обсуждение Совбеза ООН. Что это было и зачем - все версии собрала LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Две штурмовых группы российских гибридных войск на Донбассе (в каждой примерно по 10 человек) ударили около 05:00 утра. Перед наступлением россияне задействовали тяжелую артиллерию по позициям 72-й и 93-й механизированных бригад. "Первым делом противник уничтожил камеру. У нас по всему периметру стоят камеры, чтобы можно было фиксировать, что происходит. Первым делом они уничтожили именно ее", - рассказал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Под огневым прикрытием штурмовые группы атаковали наблюдательный пункт на возвышенности. Украинские бойцы вступили в ближний бой, а затем отошли от позиций и вызвали огонь украинской артиллерии. В результате среди украинцев - один погибший и несколько раненых. При этом четверо боевиков ликвидированы ответным огнем. "Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня", - рассказал украинский волонтер Андрей Рымарук. На месте наблюдательного пункта работает СЦКК (Совместный центр контроля и координации), чтобы можно было забрать погибшего украинца.

Убитого гибридной армией РФ украинского солдата, бойца 72-й бригады имени Черных Запорожцев, звали Максим Хитайлов (Полтавская область). Ему было 22 года

Начальник Генштаба Хомчак заверил, что утраченная позиция не влияет на тактическую обстановку в районе. Вместе с тем, как рассказал волонтер Рымарук, позиция все-таки имела значение, потому что с нее хорошо просматривались позиции гибридных войск РФ, с которых ранее боевики регулярно обстреливали ВСУ. "С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пункт стал костью в горле россиян, которые вероятно долгое время готовились им завладеть", - сообщил он.

Убитого гибридной армией РФ украинского солдата, бойца 72-й бригады имени Черных Запорожцев, звали Максим Хитайлов (Полтавская область). Ему было 22 года.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Президент Зеленский заявил, что это была провокация для срыва мирных переговоров. Но кто ее организовал и зачем ему нужно срывать переговоры - глава государства не уточнил. "Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила. Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется", - сказал он, добавив, что "только с сильной армией можно садиться за стол переговоров". Однако заверил, что курс на прекращение войны "останется неизменным".

"Это была не провокация", - прокомментировал Хомчак, отвечая на вопросы журналистов. Он напомнил, что сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. "Противник показывает, что это была их победа. Они хотели ночью эти посты захватить, чтобы показать тем, перед кем они отчитываются, что они продвинулись на 300–500 метров", – сказал начальник Генштаба ВСУ.

Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года

"Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года", - рассказывает журналист Юрий Бутусов. По его словам, "не понимание обстановки" и "беспомощность высшего руководства отчетливо проявляется именно в такие моменты". "Бой в Золотом идет с 05:00 утра... По состоянию на 08:30 нет заявлений штабов, Офис президента молчит... Все боятся что-то сказать, ведь это означает признать, что пустые разговоры о перемирии и "совместных патрулях" разорваны российскими гаубицами в клочья", - говорит журналист.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что россияне "стреляли и будут стрелять" до тех пор, пока Украина не сядет за стол переговоров с террористами. "Эта стрельба – единственный способ для Москвы сделать их субъектными для Киева и Запада", - объясняет журналист и добавляет, что даже если Украина согласится на это - стрельбы меньше не станет, потому что после этого конфликт станет внутренним, Россия сможет избавиться от санкций, а террористические организации ДНР и ЛНР "будут стрелять, чтобы додавить слабого противника, готового на все".

ЧТО ДАЛЬШЕ. "Никаких проблем не будет, - заверил журналистов Хомчак. - Необходимые решения приняты... Я не буду докладывать здесь, какие именно. Но переживать не о чем. Все командиры получили приказы, как им действовать".

Секретарь СНБО Данилов считает, что атака может быть связана с нежеланием России встречаться в рамках нормандского формата. "Не у всех есть желание и понимание, что нормандский формат нужен для прекращения войны... Я не могу сказать, что все в этом формате заинтересованы. И те, кто не заинтересован, они постоянно делают провокации - такие, как произошла сегодня", - заявил он в разговоре с журналистами. Эту версию подтверждает распространенное заявление террористов, в котором они говорят, что действия Украины "ставят под сомнение согласование сроков следующей встречи нормандской четверки".

Нормандская встреча планировалась на апрель. Украина настаивает, чтобы эта встреча состоялась. Между тем Москва до сих пор не освободила всех удерживаемых лиц (новый обмен должен был состояться до встречи). На новом саммите официальный Киев хочет обсуждать дальнейшие шаги по прекращению огня, а также передачу Украине отрезка захваченной украинско-российской границы (как это будет выглядеть). МИД России считает, что для новой нормандской встречи оснований якобы нет.

Гармаш полагает, что российско-украинская война на Донбассе закончится только в случае предоставления террористам "особого статуса". "Когда они получат особый статус и рычаг прямого давления на Украину, стрельба прекратится, но начнется стадия "замораживания конфликта", - говорит он. И предлагает решение: лишить группировки боевиков "геополитической субъектности" в Минске. "Не выходить из Минска, но жестко потребовать ведения переговоров там только с российской стороной. И тогда пусть РФ либо выходит из Минска, либо играет по правилам", - считает журналист.

Надо лишить группировки боевиков "геополитической субъектности" в Минске. Не выходить из Минска, но жестко потребовать ведения переговоров там только с российской стороной

Тем временем советник секретаря СНБО Сергей Сивохо перенес презентацию национальной платформы примирения и единства, которая должна была начать работу завтра. "Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", - заявил он. По словам Сивохо, в СНБО сомневались, стоит ли переносить презентацию проекта примирения. "Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге приняли решение перенести презентацию", - сообщил он. Новая дата пока не названа.

Кремль заявил, что якобы не имеет отношения к атаке. Представители Европейского Союза заявили, что осуждают эскалацию, устроенную террористами. И призвали Россию повлиять на боевиков и прекратить боевые действия. В МИД Эстонии заявили, что поднимут эту тему во время заседания Совбеза ООН. Министр Урмас Рейнсалу убежден, что факт атаки под Золотым - красноречивое доказательство нарушения Россией минских договоренностей и данных в Париже обещаний.

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