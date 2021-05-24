Задержание основателя NEXTА, биткоин обвалился, лекарства от ковида. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Режим Лукашенко истребителями заставил посадить самолет с основателем NEXTА

Вчера свободы и безопасности в мире стало намного меньше. Беларуский режим захватил пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, чтобы добраться до одного пассажира – Романа Протасевича, бывшего главреда оппозиционного беларуского СМИ NEXTA. В Беларуси ему грозит смертная казнь.

Технически это было сделано так: беларуский диспетчер сообщил о минировании самолета, а истребитель ВВС Беларуси вынудил пассажирский борт развернуться и сесть в Минске (ближайшим аэропортом был Вильнюс).

Есть десятки вопросов, но для меня главный, что выберет Европа (и Украина) – ценности (безопасности, свободы, справедливости) или прибыль. Очевидно, что если пассажирские самолеты продолжат летать в /из/ над Беларусью, это признание, что Европа позволяет диктаторскому режиму безнаказанно совершать теракты в отношении европейцев. Или все же вспомнит про пресловутые европейские ценности. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Биткоин обвалился? Не в первый раз, бывало и хуже. Как криптовалюта отыгрывала позиции

19 мая Китай запретил финансовым компаниям проводить операции с криптовалютой. Это решение больно ударило по рынку, вызвав падение курса Bitcoin и Ethereum на 22% и 28% соответственно. Это большой удар, но далеко не первый. И вряд ли он будет смертельным.

LIGA.net собрала истории обвалов двух самых популярных криптовалют: Bitcoin и Ethereum, которые произошли до этого года. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Кінець епохи плазми та ліки від ковіду – огляд досліджень по коронавірусу

Одним зі способів лікування ковіду для частини медиків є реконвалесцентна плазма з крові перехворілих на ковід. В Україні її теж застосовують, на цей препарат родичам часто кажуть збирати великі гроші, бо задоволення не з дешевих.

Але! Нове дослідження показало, що у пацієнтів із тяжким ковідом застосування реконвалесцентної плазми не дало жодних позитивних впливів на рівень летальності, частоту одужання або покращення дихальної недостатності. Більше за лінком.

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