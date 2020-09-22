В Беларуси не затихают протесты, власть по-прежнему жестко подавляет митинги и точечно преследует оппозицию. Что будет дальше – разбиралась LIGA.net

Протесты в Беларуси продолжаются уже полтора месяца. Тихановская говорит, что если понадобится, то они будут идти годами. Масштаб акций не уменьшается, но Лукашенко пока не собирается никуда уходить. Силовики, на которых опирается режим, по-прежнему жестко подавляют протесты, но к этому добавились и точечные преследования лидеров оппозиции. Ситуация патовая. LIGA.net попросила экспертов спрогнозировать, как далее будут развиваться события в Беларуси.

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Андрей Егоров, старший аналитик Центра европейской трансформации

Люди настроены на долгую борьбу. Мы проводили интервью с людьми во время массовых протестов, они говорят: "Да, мы готовы бороться до конца, до победы". Спрашивали, сколько это может занять времени, они отвечали: "Три месяца, полгода, год". Люди понимают, что возможно быстрые изменения не пройдут, власти не согласятся на диалог прямо сейчас, и они готовы бороться пока не победят.

Сейчас в Беларуси сложился временный паритет сил. С одной стороны, протесты продолжаются, но они не могут вынудить режим пойти на уступки, однако и государство тоже ничего не может сделать с этими протестами: милиция старается не дать людям собраться в большие толпы, но их тактика неуспешна.

Есть куча оппозиционных лидеров, которые работают по территориальным сообществам, локальным группам. Появилась куча общественных лидеров, которые не выходят на первый план, но они есть. Весь этот процесс протестов он децентрализованный, никто им не командует, поэтому его и задавить сложно.

При этом отсутствие командного центра – палка о двух концах. С одной стороны децентрализованный протест невозможно разгромить, а с другой – протест создает условия для возможности политического процесса. И здесь нельзя обойтись без лидеров, которые представляют протестующих, вступают в переговоры с госструктурами, ведут дипломатическую работу во вне.

Этот вакуум (отсутствие командного центра – ред.) кто-то заполнит: или Координационный совет оппозиции перейдет к более ощутимым действиям – из его состава выдвинутся новые лидеры, или КС будет действовать нерешительно, тогда сформируется какой–то другой центр.

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Андрей Санников, экс-кандидат в президенты Беларуси

Режим продолжает пытаться сбить протесты любой ценой, применяя грубую силу. Режим убивал людей, мы до сих пор не знаем количества убитых. Мы знаем, что многие пропали без вести и боимся, что они уже не живут.

Историческая память сыграла свою положительную роль. Беларусы вспомнили о партизанском движении – стали самоорганизовываться небольшими отрядами, но не для какой-то подрывной деятельности, а для созидательного протеста. Явный перевес у протестующих – они доказали, что это не акция однодневка, а глубоко уходящий корнями в народ протест против полоумного диктатора.

Компромисс возможен, но без Лукашенко. Компромисс между теми, кто сегодня находится во власти, в самом режиме – он возможен. Некоторые перебежали уже – это свидетельствует о том, что на этом пути и найдут развязки, на пути создания коалиционного правительства с участием нынешних функционеров.

Протесты на года не растянутся никак, потому что в ближайшее время будет найдено решение. Я думаю, что попытки подавить протест ничем не увенчаются. Когда восстал весь народ, то загнать его обратно в концлагерь уже не удастся. Но тут многое зависит от наших партнеров. Должна быть жесткая реакция, а не вот эти "сопли", которые мы сегодня наблюдаем со стороны демократических государства, в частности, ЕС.

Худший сценарий – подавление протестов, но на короткое время. Подавить протесты окончательно можно только при помощи ЕС и США. Тут РФ не является никаким фактором. Отсутствие жестких санкций – это сознательное поощрение жестоких действий Лукашенко. Нужны не какие-то там точечные, а жесткие экономические санкции, пожизненный запрет на выезд всех карателей из Беларуси.

Сценарий оптимистичный – в ближайшие месяцы произойдут серьезные разговоры между вменяемой частью официальной Беларуси и реальной оппозицией. Для этого нужно добиваться освобождения реальных лидеров оппозиции – Статкевича, Северинца, Тихановского, Бабарико. Они смогут быть ключевым фактором в переговорах с нынешними представителями власти, но без Лукашенко.

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Игар Тышкевич, эксперт Украинского института будущего

Беларусь войдет в формат конституционной реформы, которая была запланирована заранее, поскольку политический кризис в скрытом виде в стране начался в 2017 году. Сейчас просто публичное проявление этого кризиса.

Еще с 2019 года беларуская власть прорабатывала систему изменения конституции, перераспределения полномочий между парламентом, президентом и правительством. Работа велась и над возможным транзитом власти, когда Лукашенко отходит, по казахскому или иракскому сценарию, на какую-то другую должность, которая позволяет влиять на стратегические решения, но не требует участия в тактической работе.

Есть три базовых сценария – все три ведут к конституционной реформе. Первый будет пробовать реализовать Лукашенко – возможный транзит власти/перезагрузка на еще один президентский срок. Будет создана диалоговая площадка, вероятно, при парламенте. На нее будут приглашать представителей прогосударственных организаций и для массовости одну-две оппозиционных партии, или одного-двух оппозиционных лидеров. Новая конституция будет демократичнее, чем та, что есть сегодня, и Лукашенко вынесет ее на референдум.

Второй сценарий произойдет, если случатся триггерные ситуации на улице – внезапный рост насилия. В таком случае может начаться игра окружения Лукашенко на проведение конституционной реформы, но уже без транзита власти. Конституция будет почти такая же, но без должности т.н. "беларуского аятоллы".

Третий вариант – с Лукашенко что-то происходит: исчезает, умирает, сердечный приступ или еще что-то. В таком случае будет очень короткий период борьбы разных групп в провластных элитах, далее та же самая конституционная реформа и перераспределение власти. И тут основной вопрос в том, кто станет участником политического процесса.

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Анна Медведева, эксперт Центра Новая Европа

Затяжные протесты истощают митингующих эмоционально; положительной динамики и значительных достижений протест не имеет. Общество второй месяц подряд находится в состоянии правовой неопределенности, а экономика продолжает падение – символические $1,5 млрд помощи от РФ не решают ситуацию с внешним долгом Беларуси, а желающих предоставлять деньги Лукашенко немного. Все это отнюдь не свидетельствует в пользу тезиса о том, что протесты будут продолжаться годами.

Встреча Лукашенко с Путиным и ухудшение отношений с Западом говорят, что он все же решил идти на определенные уступки России. Лукашенко скоро может начать конституционную реформу и инициировать проведение новых выборов, победу в которых может получить кто-то из оппозиции.

Этот сценарий устроит Лукашенко, который сохранит лицо и уйдет не из-за требований улицы, а после проигрыша на выборах, и протестующих, которые считают силовое вмешательство РФ в беларуские события основной угрозой, а услуги россиян в качестве медиаторов скорее приветствуют.

Эскалация протеста, переход к более радикальным формам сопротивления неизбежно встретит жесткий отпор силовиков, и если их количества будет недостаточно, Лукашенко обратится за помощью к РФ.

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