Захотели - сделали. Три истории, которые заставят оторваться от дивана

Учитель в глубинке устроил молодежный хаб. Соседки организовали сортировку мусора. В маленьком селе появилась современная игровая площадка и бесплатный интернет для детей. И все это - без чиновников. При желании местных жителей такое возможно где угодно. Почему вы еще этого не делаете? LIGA.net рассказывает три истории о том, как украинцы самостоятельно меняют жизнь в своих громадах.

ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ

Явкино - это маленькое село на тысячу людей в Николаевской области. И сейчас там создают молодежный хаб. Вдохновитель - 23-летний школьный учитель Александр Коврыга. Он решил, что дети должны получать образование по-другому. И устроил переполох.

Сначала Коврыга организовал кинозал под открытым небом (в теплое время года). Затем добился создания "экспериментариума" в кабинете физики (за 260 000 грн создали интерактивную лабораторию для учеников). И сам взялся обучать детей 3D-моделированию, заодно возглавив НГО.

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Громада оценила активизм Коврыги и предложила ему отдельное здание под хаб. Сейчас его ремонтируют, но планируют запустить уже в этом году. Хаб будет состоять из трех секций: в одной будут учить работать с фото, видео и комьютерами; во второй будут музыкальные инструменты; в третьей - тренажеры и место для фитнеса.

СТОП-МУСОР

Пять активных местных жительниц в Старом Салтове на Харьковщине решили, что пора бороться с мусором. Общественницам пришлось убеждать соседей, объяснить необходимость сортировки мусора: "Многие говорили: "А что это я буду бутылки собирать, а кто-то будет на этом зарабатывать?".

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Одна из активисток, Янина Кальницкая, рассказывает, что проблема была одной из острейших в громаде: "Люди привыкли весь мусор просто сжигать у себя в огороде. Что не сгорает - выносят и закапывают в лесу или в поле".

Женщины организовали НГО Добрі дії, составили грантовую заявку, и установила 18 контейнеров для сбора пластика и стекла. Теперь каждую неделю вывозится более 10 кубометров отходов.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В небольшой Кочубеевской громаде на Херсонщине общественная организация "Моя громада - мій добробут" занимается пропагандой здорового образа жизни и учит местных жителей, как влиять на власть и жизнь в громаде в целом. Один из проектов организации - создание зоны активного семейного отдыха на территории школы. По словам руководителя организации Людмилы Костюк, раньше в селе не было места, где можно было бы отдохнуть всей семьей и позаниматься спортом.

"Никто не верил, что мы сможем работать без местного совета. Над нами смеялись: "Кто вам на это деньги выделит?" Но мы работаем. И в этом году при реализации проектов уже ни копейки из бюджета не брали", - отмечает она.

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За 175 000 грн были установлены тренажеры, рассчитанные на все возрастные группы. Реализация проекта помогла сплотить громаду. Местные жители не только внесли добровольные взносы, но и приняли участие в установке тренажеров. Теперь общественники направили усилия на привлечение местных жителей к активному участию в жизнь громады. Людмила и ее коллеги провели ряд тренингов и информационных кампаний. Они учат земляков, как влиять на принятие решений в громаде, реализовывать идеи по развитию своей территории.

В библиотеке села Пригорье общественники за гранты установили ноутбуки, подключили к интернету и организовали обучение для селян по получению онлайн-услуг. Для села с населением в полтысячи человек это стало настоящим событием. Теперь это любимое место у молодежи. "Дети не верили, что у нас получится и у них будет бесплатный интернет. И если раньше их туда нельзя было затянуть, то теперь библиотекарь говорит, что ей необходимо продлевать рабочий день", - рассказывает Людмила.

"Это, конечно, еще не прорыв, - признает Людмила. - Но именно с таких мелочей изменения и начинаются".

Андрей Заболотный

для LIGA.net

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.