Захват Капитолия, подорожание bitcoin, акции Tesla. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Другой мир

Из Рождественских праздников мы вышли, не побоюсь этого слова, в другой мир, в котором власть и деньги означают и значат совсем не то, что еще пять дней назад. Что произошло за последние дни такого, что будет иметь очень долгосрочные последствия.

1. Конечно, захват Капитолия сторонниками Трампа. Если вы вдруг только сегодня вышли из комы, то детально и хорошо про это написано тут. И понеслось: Twitter, Facebook и еще с десяток платформ по сути объявили импичмент все еще президенту Трампу, заблокировав или удалив его аккаунты и его сторонников. Оказалось, что это удар по власти Трампа куда серьезнее, чем отказ военных дать "если что" ему ядерную кнопку. Это, безусловно, новая волна в дискуссии о природе власти в 21 веке и свободе слова.

2. Мир потратил на борьбу с коронавирусом в 2020-ом около $13 трлн и результат не заставил себя ждать.

3. За год биткойн подорожал в пять раз и только с начала 2021-го на 42% до $40 000.

4. Еще более неимоверный взлет показали акции Tesla, подорожав более чем в 8 раз за год и на 37% уже в этом году. Что сделало Илона Маска богатейшим человеком планеты. И совсем уже комедийная история, как Маск по ошибке в 12 раз поднял капитализацию компании Signal Advance.

На прошлой неделе он рекомендовал переходить с WatsApp на мессенджер Signal, а инвесторы ринулись скупать все со схожим названием.

Но шутка в том, что акции компании, создавшей мессенджер не торгуются. В развитом мире неимоверно много денег и, кажется, что весь мир превратился в аукцион современного искусства, где искать фундаментальное объяснение цен – заведомо глупая идея.

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