Заживем по-людски. Как топ-кандидаты обещают поднять экономику

После прочтения предвыборных программ кандидатов в президенты в части развития экономики, можно словить себя на мысли: "Неужели все так просто?!". По версии кандидатов – да. Поиск конкретных, четких и, главное, правдоподобных шагов развития экономики напоминает процесс отделения мух от котлет. Тут тебе и колбасный завод в каждом селе, и экономический паспорт украинца, и открытие рынка земли только после общенационального референдума.

LIGA.net продолжает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам. Ссылки на предыдущие можно найти в конце этого текста. Размещение кандидатов - по алфавиту.

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Юрий Бойко. Льготы аграриям

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обещает построить современную экономику XXI века и увеличить ее рост до 5-7% в год путем развития высоких технологий, эффективной государственной поддержки национального товаропроизводителя и развития предпринимательства. Бойко гарантирует увеличить собственную добычу угля, газа и развитие украинской энергетики.

Собирается установить справедливую систему налогообложения и снизить налоги для граждан и бизнеса. Как именно – непонятно.

Открытие рынка сельхозземли - только по результатам общенационального референдума. Также в планах Бойко вернуть льготный режим налогообложения аграриям.

Обещает обеспечить надежную работу банковской системы – как именно не указано.

Меморандум с МВФ при Бойко-президенте будет изменен. По его мнению, необходимо пересмотреть обязательство довести стоимость газа собственной добычи до стоимости импортируемого газа.

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Анатолий Гриценко. Деньги МВФ не очень нужны - своих ресурсов больше

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для составления обоснованных планов развития экономики Гриценко намерен провести всеукраинскую перепись населения. При Гриценко-президенте рост экономики должен быть 10% ежегодно.

Лидер "Гражданской позиции" предлагает открывать рынок земли только после 100% формирования земельного кадастра, остановки теневого оборота земель и укрепления финансовой состоятельности фермеров. Также Гриценко гарантирует мораторий на экспорт древесины.Г

риценко обещает стимулировать через налоговые, таможенные и кредитные механизмы производство продукции с высокой добавленной стоимостью в промышленности и аграрном секторе.

Для того, чтобы не было дефицита рабочих профессий, Гриценко хочет освободить от налогообложения меценатство образовательных учреждений.

Обещает навести порядок в НБУ, избавить Украину от "банков-пылесосов" и установить плотный контроль государства за деятельность банков с защитой прав кредиторов и доступными для граждан кредитами.

В случае избрания президентом собирается постепенно прекратить сотрудничество с МВФ, поскольку считает, что в стране достаточно внутренних ресурсов.

Владимир Зеленский. Нулевая декларация

Кадр из фильма Слуга народа 3 (скриншот видео)

Хочет ввести одноразовую нулевую декларацию для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализировать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифов ЖКХ для малоимущих.

Первоочередные задания развития экономики для Зеленского: свобода конкуренции, развитие внутреннего производства и долгосрочное недорогое кредитование. Предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Обещает формирование прозрачного рынка земли. Как именно – не указал.

Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.

Также Зеленский выступает за введение экономического паспорта украинца. Он хочет, чтобы каждый ребенок имел право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал.

В программе про сотрудничество с МВФ нет ни слова. В одном из интервью Зеленский прокомментировал тему внешних кредиторов так: «Дают транш – надо брать. Все в копилку!.. А отдавать – то потом». При этом считает, что условия сотрудничества можно пересмотреть.

Олег Ляшко. Дотации на корову и колбасный завод в каждом селе

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сложно читать предвыборную программу Ляшко и пытаться найти в ней конкретные и реалистичные вещи. В частности, лидер "Радикальной партии" пообещал: "Чтобы вернуть в село корову - дадим дотации, минимум 5000 гривен на скотину."

В каждом селе должен быть хлебный и колбасный заводы, а на коммуналку должно уходить не более 15% дохода украинца.

Украина должна увеличить производство собственного газа, отказаться от импортного, что позволит снизить тарифы минимум вдвое.

Инициирует изменения в Конституцию, которые должны, по его мнению, навсегда закрепить землю за селянами и сделать основой аграрного устройства Украины фермерские хозяйства.

В результате введения своей экономической политики Ляшко обещает экономический рост 8-10% ежегодно.

Уверен, что Украина должна отказаться от «рабства» МВФ и самим определять экономическую политику.

В 2014 году обещал ввести «кризисный налог» для олигархов, который наполнит бюджет и остановит инфляцию. Дальше обещаний дело не пошло.

Петр Порошенко. Увеличение роли ІТ-сектора и развитие туризма

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

До выборов обещает предложить Раде вернуться к рассмотрению законопроектов о налоге на выведенный капитал и создании Национального бюро финансовых расследований.

Считает, что необходимо дать честные ответы на вопросы о цивилизованном рынке земли, "отсутствие которого является еще большим пятном для роста экономики, чем коррупция".

Банковская система, по словам Порошенко, укрепляется и движется в правильном направлении.

Поддерживает сотрудничество с МВФ.

Действующий президент выделяет пять стратегических приоритетов, которые позволят Украине привлечь миллиарды долларов инвестиций.

Для развития агросектора необходимо создать перерабатывающие предприятия, развить инфраструктуру для производителей сельскохозяйственной продукции и защитить права владельцев.

Также Порошенко обещает способствовать увеличению вклада ІТ-сектора в отечественную экономику, а в индустрии сделать ставку на высокотехнологические отрасли с высокой добавочной стоимостью.

Кроме того, он обещает модернизировать транспортную инфраструктуру, чтобы превратить Украину в транспортно-логистический хаб Европы.

Улучшение инфраструктуры станет толчком для туристической отрасли. Порошенко обещает поддерживать инициативы, направленные на развитие туристических возможностей. Политика децентрализации будет продолжена.

Юлия Тимошенко. Единый налог для аграриев и замена ЕСВ

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обещает реорганизовать органы налоговой службы и окончательно ликвидировать налоговую милицию. Тимошенко хочет отменить налог на добавленную стоимость и ввести налог на реализацию. Вместо единого социального взноса – персонифицированная пенсионная система с частными накопительными счетами.

Собирается ввести действенный контроль за севооборотами и технологиями обработки земли. Главной стратегией аграрной политики будет развитие и государственная поддержка фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных предприятий. После президентских выборов гарантирует принятие закона о введении для аграриев единого налога на гектар земли.

Обещает демонополизировать импорт газа и обеспечить биржевую торговлю всеми энергоресурсами. Собирается ввести полноценный рынок электроэнергии, что создаст реальную конкуренцию и позволит уменьшить тарифы на электроэнергию. Государство должно стремительно развивать собственную угольную отрасль вместо импорта дорогого зарубежного угля.

Тимошенко обещает поддерживать создание и развитие украинских банков. Неэффективная, по ее мнению, политика НБУ в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования будет изменена. Обещает восстановить справедливость для тех людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны.

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