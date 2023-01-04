"Закат эпохи Трампа". Раскол республиканцев в Конгрессе США: есть ли риски для Украины

Впервые за 100 лет Палата представителей не смогла с первой попытки избрать спикера нового созыва Конгресса США. На пост претендует лидер республиканцев Кевин Маккарти, однако на его пути стали 19 крайне правых трампистов, которые требуют уступок.

Ранее Маккарти с ними заигрывал, в том числе в вопросе помощи Украине, говорит LIGA.net директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук: "Тогда он открыл ящик Пандоры. Трампистское крыло поняло, что может навязывать новые требования".

Новая попытка утвердить спикера назначена на 4 января.

Как будет работать Конгресс США с расколом у республиканцев, насколько прочны позиции трампистов и самого Дональда Трампа, есть ли риски для Украины – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 января в Вашингтоне заработал новый состав Конгресса США, в котором республиканцы получили незначительное большинство в Палате представителей - 222 против 212.

Члены Палаты должны были выбрать спикера, но впервые за 100 лет (с 1923 года) не смогли этого сделать с первого раза. После трех безуспешных туров голосование по спикеру перенесли на среду.

СПРАВКА. Спикер Палаты – третье должностное лицо в вертикали американской власти. Он вторым после вице-президента перенимает полномочия президента США в случае отставки, смерти или нетрудоспособности хозяина Белого дома. Члены Палаты не могут быть приведены к присяге, пока не изберут спикера.

Фаворитом был Кевин Маккарти – лидер республиканцев в Палате. Для его избрания требовались 218 голосов, но против выступили 19 крайне правых однопартийцев, которых относят к крылу трампистов.

Накануне голосования они требовали от Маккарти значительных уступок, в частности, по процедуре импичмента спикеру. На часть из них он согласился, но этого оказалось недостаточно для крайне правых.

В результате Маккарти получил 202-203 голоса республиканцев во всех трех турах. А лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис, наоборот, заручился поддержкой всех 212 однопартийцев.

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Президент США Джо Байден заявил, что ситуация выглядит "некрасиво" на мировой арене, и призвал республиканцев "взяться за дело".

Маккарти намерен продолжать гонку, несмотря на фиаско, и ищет сторонников. Источники из его лагеря хотят перенести голосование на 5 января, чтобы добыть еще голосов. "Мы идем на войну", – сказал один из его соратников CNN.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Провал первых же голосований в новом Конгрессе показал шаткость большинства и раскол внутри Республиканской партии.

"Маккарти не хватает 16-20 голосов трампистов, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Они с самого начала говорили, что против Маккарти, что он недостаточно любит Трампа, что он – предатель".

Маккарти пытался заручиться поддержкой Трампа. Экс-президент раньше высказывался в его пользу, но не поддержал накануне голосования и сразу после провала. Прямо голосовать за Маккарти он призвал 4 января.

Трамп раньше либо лукавил с поддержкой Маккарти, либо понимает, что его влияние на крыло трампистов уменьшается, говорит LIGA.net директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

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Экс-президент не смог гарантировать республиканцам "красную волну" – убедительную победу на промежуточных выборах. И после выборов началась публичная переоценка личности Трампа в контексте будущего Республиканской партии и президентских выборов 2024 года.

"Не исключено, что Трамп понял: даже если он поддержит кандидатуру Маккарти, это может не гарантировать беспрепятственное избрание на должность спикера", – объясняет Гетьманчук.

Провал голосования по спикеру также показал, что крайние правые держат "золотую акцию" в Палате представителей. Их 16-20 голосов могут иметь решающее значение для Республиканской партии, у которой лишь на 10 конгрессменов больше, чем у демократов.

В случае избрания спикером Маккарти, возможно, начнет заигрывать с крылом трампистов, говорит Гетьманчук. Он уже делал это перед выборами, когда выступил против "безлимитных чеков" для Украины.

"Тогда он открыл ящик Пандоры – трампистское крыло поняло, что оно может навязывать новые требования… Маккарти должен будет прислушиваться к этому громкому меньшинству, – объясняет Гетьманчук. – Не факт, что будет снижена поддержка Украины. Но к любому пакету помощи это крыло партии будет высказывать оговорки и вести бесконечные переговоры".

Вторая открытая опция – поиск голосов у демократов. По мнению Краева, крыло трампистов будет все больше радикализироваться, и большинство законов придется принимать двухпартийно.

"То есть, это будет адекватный взвешенный Конгресс, но каждый законопроект будет даваться с боем", – прогнозирует эксперт.

Для Украины все это потенциально грозит проволочкой с помощью США. Но прошлый созыв Конгресса позаботился о предохранителе, утвердив в конце каденции помощь на $44,9 млрд на 2023 финансовый год.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Если Маккарти изберется, то будет слабым спикером, прогнозирует CNN. Скорее всего, он не создаст эффективное большинство, которое смогло бы успешно противостоять демократам накануне президентских выборов 2024 года.

Демократы расколом оппонентов будут пользоваться, чтобы построить политический капитал. И уже начинают это делать.

"Я только что наблюдал, как республиканцы в Палате представителей погрузились в полный хаос… Это меняет все. Теперь у нас есть прекрасная возможность вмешаться и показать, на что мы способны", – написал лидер демократов Хакким Джеффрис донорам партии.

В начале 2024 года партии начнут определять на праймериз своих кандидатов для ноябрьских выборов президента США.

И Трампа уже не боятся публично критиковать оппоненты-республиканцы, отмечает Гетьманчук. Однако, по ее словам, они все еще вынуждены оглядываться на примерно 40% республиканского электората, которому близки взгляды экс-президента.

"Эпоха Трампа заканчивается, но это еще не финал. Она двигается по нисходящей линии. Но эпоха трампизма еще продолжается", – считает Гетьманчук.

Трамп неинтересен партии и опасен для ее единства, считает Краев. На это указывают, например, нежелание республиканцев "вписываться" за него в федеральных расследованиях и рост рейтинга Рона Десантиса – губернатора Флориды и потенциального соперника Трампа на праймериз.

"Мне кажется, окружение Трампа будет понимать: пора искать альтернативу, – подытожил эксперт. – Мое смелое предсказание – трамписты, чтобы как-то сохраниться, будут искать преемника Трампу. Не менее трампистскую, но более адекватную альтернативу".

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