Россия наладила производство наиболее смертоносных ракет, регулярно бомбящих украинские города. Экспорт ключевой электроники, необходимой для российской военной машины, вернулся на довоенный уровень, подсчитали в Госдепартаменте США.

"В сбитых ракетах, которыми россияне били по нашим городам, до 50 компонентов – это преимущественно микроэлектроника, сделанная в других странах", – сообщили LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны.

"Если у России не будет денег – им нечем будет рассчитываться за компоненты для ракет, – описывает LIGA.net желаемый сценарий спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. – Ведь армию надо кормить".

Как Россия обходит западные санкции, кто помогает армии РФ получать важную микроэлектронику для новых ракет и ударов по Украине, и главное – можно ли это остановить – эксклюзивные документы для LIGA.net.

КАК РОССИЯ ПРИСПОСОБИЛАСЬ К САНКЦИЯМ

Ночью 13 июня российские оккупанты нанесли удары по жилой пятиэтажке в Кривом Роге – погибли 11 человек. В здание прилетела российская ракета Х-101, изготовленная в апреле этого года, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

Если точнее – по меньшей мере 53 типа электронной компонентной базы (микросхемы, чипы) – иностранного производства, говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола, которым располагает LIGA.net.

В частности, компоненты таких компаний как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США).

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Для производства крылатых ракет морского базирования 3М-14 "Калибр" Россия использует не менее 45 иностранных компонентов. Баллистические ракеты 9М723 и крылатые ракеты 9М728/9М729 из состава комплекса "Искандер" оснащаются как минимум 15 и 32 типами иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) соответственно. А в составе аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" используется не менее 48 иностранных компонентов.

В российской ракете "Торнадо-С", в частности в головной части, был обнаружен чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

Способность России производить ракеты, несмотря на санкции – не новость.

В декабре 2022 года исследователи Conflict Armament Research (CAR) задокументировали остатки двух попавших в Киев ракет Х-101 и пришли к выводу: почти наверняка эти ракеты были изготовлены максимум за два месяца до их использования (то есть до ноября 2022-го).

В августе 2022 года британский Royal United Services Institute (RUSI), также исследовав российские ракеты, установил, что российское оружие критически зависит от западной электроники. Из 450 уникальных компонентов иностранного производства более четверти имели логотип Texas Instruments и Analog Devices – двух американских компаний.

СПРАВКА. После начала войны Analog Devices прекратила коммерческую деятельность в России, а любая поставка их продукции является результатом несанкционированной перепродажи, заявила компания в ответ на запрос Business & Human Rights Resource Centre. "Мы прилагаем больше усилий для выявления и противодействия этой деятельности, в частности, внедряем усовершенствованные процессы мониторинга и аудита. Мы также усиливаем мониторинг деятельности серого рынка в целом", – добавили в компании. Texas Instruments сообщила, что прекратила продажи в Россию и Беларусь в конце февраля 2022 года и "не поддерживает использование своих продуктов в программах, для которых они не были разработаны".

За первые семь месяцев войны Россия импортировала электронных компонентов на $2,6 млрд, не менее чем на $777 млн из них были произведены западными фирмами, говорится в совместном расследовании RUSI (Royal United Services Institute) и Reuters на основе данных российской таможни.

За 2022 год в Россию попали якобы "бытовые" чипы на сумму около $3 млрд, сообщили LIGA.net в Главном управлении разведки.

"Военная мощь России подпитывается "кремниевой артерией", которая берет начало в США и проходит через Великобританию, Нидерланды, Германию, Швейцарию и Францию в Тайвань, Южную Корею и Японию", – констатирует RUSI.

Россия окончательно приспособилась к санкциям и в этом году планирует изготовить 1061 ракету, что более чем вдвое превышает 512 ракет, которые она смогла изготовить в 2022 году. Об этом говорится в презентации, которую Украина подготовила для стран G7, сообщает The Guardian.

СПРАВКА. По 67 в месяц. По данным ГУР, Россия наладила производство ракет. Сейчас россияне могут производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц. В итоге –

Экспорт ключевой электроники, необходимой для военной машины РФ и производства ракет, вернулся на довоенный уровень, поскольку Россия успешнее обходит санкции, заявил Politico 7 июня Джим О'Брайен, координатор санкций в Госдепартаменте США.

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СПЕЦСЛУЖБЫ И КОМПАНИИ-ОДНОДНЕВКИ

Электронные компоненты для ракет попадают в Россию в основном через третьи страны, говорят LIGA.net в группе Ермака-Макфола.

В январе-феврале 2023 года 80% компонентов на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в том числе 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд. Также в топе находятся Турция, Мальдивы, ОАЭ и Казахстан, сообщает The Guardian. Все эти страны не ввели санкции против ключевых игроков российского ВПК.

Для обхода санкций РФ использует компании, формально не причастные к оборонной промышленности. Они просто закупают электронику на Западе как "для себя", а затем перепродают в РФ.

"По данным наших партнеров, Россия использует ряд таких компаний в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении для того, чтобы обходить санкции Запада", – сообщили LIGA.net в ГУР.

С формальной точки зрения компании не нарушают ни внутреннее законодательство этих государств, ни санкционные ограничения, но фактически это и есть тот же механизм обхода: высокотехнологичная продукция западных производителей, которая может быть использована для изготовления ракет, попадает в РФ через фирмы, выполняющие роль буферов, добавляют в ГУР.

Кроме того, Россия усиливает маскировку закупок, используя нелегальные сети под кураторством спецслужб, пишет группа Ермака-Макфола. Обычно в таможенных данных скрывается наименование товара либо предоставляется очень обобщенное описание, либо продукция завозится вообще без документирования факта пересечения границы.

Для закупок используются подставные компании-однодневки, которые массово создаются и меняются. Причем, количество компаний-посредников между производителем и россиянами увеличивается и в отдельных случаях может составлять даже десятки.

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К примеру, в апреле 2022 года в Гонконге была создана Agu Information Technology. Она до сих пор не под санкциями, а ее юридический адрес – жилой дом, пишет Nikkei Asia. Во втором полугодии 2022 года компании удалось продать чипов Intel на $18,74 млн российской фирме "Мистраль".

Еще один такой случай – поставка продукции Intel и AMD российской фирме Atlas компанией DEXP International, расположенной в Гонконге. В 2023 году DEXP International осуществила более 1300 поставок в Россию на сумму $242 млн. По данным Nikkei, к созданию DEXP International может иметь отношение российский бизнесмен Дмитрий Алексеев.

"Гонконг – это золотая жила для РФ. Там куча компаний, которые помогают РФ, в том числе с нефтью и микроэлектроникой", – говорит LIGA.net Владислав Власюк, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола.

Помимо классических поставок продукции Россия активно пользуется возможностями китайских компаний, специализирующихся на так называемой обратной обработке (reverse engineering). Одной из таких компаний является ELINC China Co., производящая аналоги американских и японских компонентов, сообщает группа Ермака-Макфола.

Среди имеющихся каталогов продукции ELINC China Co обнаружена микросхема, которая является полным аналогом продукта американской фирмы Analog Devices, используемой в ракетах "Искандер-М" и "Кинжал".

Китайские компании снабжают неподсанкционные российские компании одновременно разными, в том числе бытовыми, позициями. А это усложняет возможность доказать, что продавцу было известно о поставках именно для целей ВПК, констатируют в Офисе президента.

С поставками электроники, используемой именно в военной промышленности России, тоже помогают компании из Китая. С одной стороны, это фирмы-прокладки для так называемого реэкспорта, с другой – производители микроэлектроники. У украинской разведки есть факты того, что элементы китайской микроэлектроники используются в системах наведения российских крылатых ракет, сообщили LIGA.net в ГУР.

Важным поставщиком товаров двойного назначения является Казахстан. По сравнению с 2021 годом экспорт микросхем из Казахстана в РФ в 2022 году увеличился в 70 раз: с $245 000 до $18 млн.

В январе 2023 года российская компания "Стек" получила 2598 микрочипов от казахстанской фирмы Da Group 22. В том же месяце Da Group 22 получила такую же партию микрочипов от немецкой компании Elix-St. Совладельцами немецкой компании являются Евгений и Елена Чернет. А казахстанская фирма Da Group 22 зарегистрирована в марте 2022 года и принадлежит Александру Чернету – вероятно, их сыну, установили Важные истории.

Санкционный координатор О'Брайен называет схемы России "существенной проблемой", которую он, кроме Казахстана, обсуждает с Турцией, Грузией, ОАЭ и Арменией. Последняя в 2022 году импортировала из США на 515% больше чипов и процессоров, чем в 2021 году. 97% этой продукции Армения экспортировала в Россию, утверждает The New York Times.

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РЕАЛЬНО ЛИ ЛИШИТЬ РОССИЮ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАКЕТ

Компоненты, которые РФ получает через "третьи" страны, в большинстве своем имеют гражданское применение, а значит, могут свободно использоваться (например, в мелкой бытовой технике), констатирует группа Ермака-Макфола.

"Мы говорим о гражданских компонентах, которые доступны каждому, – объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – В нашем случае это может сделать Армения или другая страна через третьи-десятые руки. Эта система обхода санкций сохранена со времен Советского Союза".

Полное прекращение поставок таких компонентов возможно только в случае полного прекращения экспорта соответствующих товаров на мировой рынок, что невозможно, говорится в документе группы Ермака-Макфола.

"Для полного исключения стран-посредников... необходимо ввести прямые экономические санкции против этих стран, что может привести к санкционированию половины мирового ВВП и коллапсу санкционной системы", – констатирует санкционная группа.

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Дипломаты стран-партнеров получили список компаний, продукция которых используется Россией для производства ракет, говорят в ГУР.

"Наши европейские партнеры разводят руками, мол, санкции не носят экстерриториальный характер: условно говоря, ЕС не может заставить другие государства мира не торговать с Россией. Но они признают, что проблема с обходом санкций есть и она серьезная", – добавляют в ГУР.

Поэтому западные партнеры должны усилить экспортный контроль над конкретными компонентами, считает Власюк.

"Некоторые продукты являются самыми массовыми и достаточно технологичными: их можно контролировать", – объясняет он. Как возможные опции называет: экспорт только по разрешению; внедрение при экспорте компонентов сертификата конечного потребителя; а также возможное получение от импортера дополнительных гарантий, что эти товары не попадут в РФ.

"Западным партнерам дешевле обойдутся расходы на контроль санкций, чем постоянно предоставлять ПВО, – считает Власюк. – Компании-производители сами должны быть заинтересованы, чтобы их продукция не поступала в российские ракеты. Это суперрепутационная история".

На этапе планирования производитель должен указывать изделие, на которое будет устанавливаться компонент, и после его производства – серийный номер изделия и установленного компонента, говорит LIGA.net редактор Украинского милитарного портала Михаил Люксиков.

"Хотя как это будет работать и не нарушит ли технологический процесс у производителей, которые не являются подставными компаниями, неизвестно", – добавляет он. Но тоже убежден: сами западные правительства должны выбрать действенный механизм контроля, чтобы не навредить неподсанкционным производителям и сделать невозможным поставки компаниям-прокладкам.

Что точно могут западные партнеры, так это синхронизировать санкции против ключевых российских производителей ракет. К примеру, Великобритания не ввела санкции против ни одной из 21 компании, которые Украина считает причастными к производству самых смертоносных российских ракет.

Полностью остановить получение Россией компонентов для ракет невозможно. Это признают все собеседники LIGA.net. "Не работают санкции, когда речь идет о поставках гражданских компонентов. Они могут усложнить пути поставки, но не остановить", – считает Катков.

В Воздушных силах ВСУ считают, что на проблему нужно смотреть глобальнее. "Наши партнеры должны контролировать глобальные санкции, связанные прежде всего с нефтью и газом, – говорит LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат. – Ведь если у России не будет денег – им нечем будет рассчитываться за компоненты для ракет. Армию нужно кормить".

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