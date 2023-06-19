Росія налагодила виробництво найсмертоносніших ракет, якими регулярно бомбить українські міста. Експорт ключової електроніки, яка потрібна для російської військової машини, повернувся на довоєнний рівень, підрахували у Держдепартаменті США.

"У збитих ракетах, якими росіяни били по наших містах, до 50 компонентів – це переважно мікроелектроніка, зроблена в інших країнах", – повідомили LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Якщо в Росії не буде грошей – їм нічим буде розраховуватись за компоненти для ракет, – описує LIGA.net бажаний сценарій спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. – Адже армію треба годувати".

Як Росія обходить західні санкції, хто допомагає армії РФ отримувати важливу мікроелектроніку для нових ракет та ударів по Україні, і головне – чи можна це зупинити – ексклюзивні документи для LIGA.net.

ЯК РОСІЯ ПРИСТОСУВАЛАСЬ ДО САНКЦІЙ

Вночі 13 червня російські окупанти завдали ударів по житловій п'ятиповерхівці у Кривому Розі – загинули 11 людей. В будинок прилетіла російська ракета Х-101, виготовлена в квітні цього року, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами поставлені до РФ.

Якщо точніше – щонайменше 53 типи електронної компонентної бази (мікросхеми, чипи) – іноземного виробництва, йдеться в новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в розпорядженні LIGA.net.

Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

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Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" Росія використовує щонайменше 45 іноземних компонентів. Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно. А у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

У російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel, повідомили LIGA.net у ГУР Міноборони.

Здатність Росії виробляти ракети всупереч санкціям – не новина.

В грудні 2022 року дослідники Conflict Armament Research (CAR) задокументували залишки двох ракет Х-101, які влучили в Київ, та дійшли висновку: майже напевно ці ракети були виготовлені щонайбільше за два місяці до їх використання (тобто до листопада 2022-го).

В серпні 2022 року британський Royal United Services Institute (RUSI), також дослідивши російські ракети, встановив, що російська зброя критично залежить від західної електроніки. З 450 унікальних компонентів іноземного виробництва понад чверть мали логотип Texas Instruments і Analog Devices – двох американських компаній.

ДОВІДКА. Після початку великої війни Analog Devices припинила комерційну діяльність у Росії, а будь-яке постачання їхньої продукції є результатом несанкціонованого перепродажу, заявила компанія у відповідь на запит Business & Human Rights Resource Centre. "Ми докладаємо більше зусиль для виявлення та протидії цій діяльності, зокрема запроваджуємо вдосконалені процеси моніторингу та аудиту. Ми також посилюємо моніторинг діяльності сірого ринку загалом", – додали в компанії. Texas Instruments повідомила, що припинила продаж у Росію та Білорусь наприкінці лютого 2022 року та "не підтримує використання своїх продуктів у програмах, для яких вони не були розроблені".

За перші сім місяців великої війни Росія імпортувала електронних компонентів на $2,6 млрд, не менш ніж на $777 млн з них були вироблені західними фірмами, йдеться у спільному розслідуванні RUSI (Royal United Services Institute) та Reuters на основі даних російської митниці.

За 2022 рік до Росії потрапило нібито "побутових" чипів на суму близько $3 млрд, повідомили LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

"Військова міць Росії підживлюється "кремнієвою артерією", яка бере початок у США і проходить через Велику Британію, Нідерланди, Німеччину, Швейцарію та Францію до Тайваню, Південної Кореї та Японії", – констатує RUSI.

Росія остаточно пристосувалася до санкцій і цього року планує виготовити 1061 ракету, що більше ніж удвічі перевищує 512 ракет, які вона змогла виготовити 2022 року. Про це йдеться у презентації, яку Україна підготувала для країн G7, повідомляє The Guardian.

ДОВІДКА. За 67 на місяць. За даними ГУР, Росія налагодила виробництво ракет. Зараз росіяни можуть виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35, "Кинджалів" – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п’ять одиниць. В підсумку –

Експорт ключової електроніки, яка потрібна для військової машини РФ і виробництва ракет, повернувся на довоєнний рівень, оскільки Росія стала кращою в обході санкцій, заявив Politico 7 червня Джим О'Браєн, координатор санкцій у Держдепартаменті США.

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СПЕЦСЛУЖБИ ТА КОМПАНІЇ-ОДНОДЕНКИ

Електронні компоненти для ракет потрапляють у Росію здебільшого через треті країни, кажуть LIGA.net у групі Єрмака-Макфола.

В січні-лютому 2023 року 80% компонентів на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд. Також в топі перебувають Туреччина, Мальдіви, ОАЕ та Казахстан, повідомляє The Guardian. Всі ці країни не запровадили санкції проти ключових гравців російського ВПК.

Для обходу санкцій РФ використовує компанії, які формально не причетні до оборонної промисловості. Вони просто закуповують електроніку на Заході, як "для себе", а потім перепродають до РФ.

"За даними наших партнерів, Росія використовує низку таких компаній в Туреччині, Казахстані, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Вірменії для того, щоб обходити санкції Заходу", – повідомили LIGA.net у ГУР.

З формального погляду компанії не порушують ані внутрішнього законодавства цих держав, ані санкційних обмежень, але фактично це і є той самий механізм обходу: високотехнологічна продукція західних виробників, що може бути використана для виготовлення ракет, потрапляє до РФ через фірми, які виконують роль буферів, додають в ГУР.

Крім того, Росія посилює маскування закупівель, використовуючи нелегальні мережі під кураторством спецслужб, пише група Єрмака-Макфола. Зазвичай у митних даних приховується найменування товару або ж надається дуже узагальнений опис, або продукція завозиться взагалі без документування факту перетину кордону.

Для закупівель використовуються підставні компанії-одноденки, які масово створюються та змінюються. Причому кількість компаній-посередників між виробником та росіянами збільшується та в окремих випадках може складати навіть десятки.

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Наприклад, у квітні 2022 року в Гонконзі була створена Agu Information Technology. Вона досі не під санкціями, а її юридична адреса – житловий будинок, пише Nikkei Asia. В другому півріччі 2022 року компанії вдалося продати чипів Intel на $18,74 млн російській фірмі "Містраль".

Ще один такий випадок – постачання продукції Intel і AMD російській фірмі Atlas компанією DEXP International, розташованій в Гонконзі. У 2023 році DEXP International здійснила понад 1300 постачань до Росії на суму $242 млн. За даними Nikkei, до створення DEXP International може мати відношення російський бізнесмен Дмитро Алексеєв.

"Гонконг – це золота жила для РФ. Там купа компаній, які допомагають РФ, зокрема, з нафтою та мікроелектронікою", – каже LIGA.net Владислав Власюк, секретар санкційної групи Єрмака-Макфола.

Окрім класичних постачань продукції, Росія активно користується можливостями китайських компаній, що спеціалізуються на так званій зворотній розбробці (reverse engineering). Однією з таких компаній є ELINC China Co., що виготовляє аналоги американських та японських компонентів, повідомляє група Єрмака-Макфола.

Серед наявних каталогів продукції ELINC China Co виявлено мікросхему, яка є повним аналогом продукту американської фірми Analog Devices, що використовується в ракетах "Іскандер-М" та "Кинджал".

Китайські компанії постачають непідсанкційним російським компаніям одночасно різні, зокрема побутові, позиції. А це ускладнює можливість доведення, що продавцю було відомо про здійснення постачань саме для цілей ВПК, констатують в Офісі президента.

З постачаннями електроніки, що використовується саме у воєнній промисловості Росії, теж допомагають компанії з Китаю. З одного боку, це фірми-прокладки для так званого реекспорту, з іншого – виробники мікроелектроніки. Українська розвідка має факти, що елементи китайської мікроелектроніки використовуються у системах наведення російських крилатих ракет, повідомили LIGA.net у ГУР.

Важливим постачальником товарів подвійного призначення є Казахстан. Проти 2021 року експорт мікросхем з Казахстану до РФ у 2022-му збільшився у 70 разів: з $245 000 до $18 млн.

У січні 2023 року російська компанія "Стек" отримала 2598 мікрочипів від казахстанської фірми Da Group 22. У тому ж місяці Da Group 22 отримала таку саму партію мікрочипів від німецької компанії Elix-St. Співвласниками німецької компанії є Євгеній та Олена Чернет. А казахстанська фірма Da Group 22 зареєстрована в березні 2022 року та належить Олександру Чернету – імовірно, їхньому сину, встановили Важные истории.

Санкційний координатор О'Брайен називає схеми Росії "суттєвою проблемою", яку він окрім Казахстану обговорює з Туреччиною, Грузією, ОАЕ та Вірменією. Остання в 2022 році імпортувала зі США на 515% більше чипів і процесорів, ніж у 2021 році. 97% цієї продукції Вірменія експортувала до Росії, стверджує The New York Times.

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ЧИ РЕАЛЬНО ПОЗБАВИТИ РОСІЮ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ РАКЕТ

Компоненти, які РФ отримує через "треті" країни, здебільшого мають цивільне застосування, а отже можуть вільно використовуватись (наприклад, у дрібній побутовій техніці), констатує група Єрмака-Макфола.

"Ми говоримо про цивільні компоненти, які доступні кожному, – пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – У нашому випадку це може зробити Вірменія або інша країна через треті-десяті руки. Ця система обходу санкцій збережена з часів Радянського Союзу".

Повне припинення постачання таких компонентів можливе лише у разі повного припинення експорту відповідних товарів на світовий ринок, що неможливо, йдеться в документі групи Єрмака-Макфола.

"Для повного виключення країн-посередників... необхідно запровадити прямі економічні санкції проти цих країн, що може в підсумку призвести до санкціонування половини світового ВВП та колапсу санкційної системи", – констатує санкційна група.

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Дипломати країн-партнерів отримали список компаній, продукція яких використовується Росією для виготовлення ракет, кажуть у ГУР.

"Наші європейські партнери розводять руками, мовляв, санкції не мають екстериторіального характеру: умовно кажучи, ЄС не може змусити інші держави світу не торгувати з Росією. Але вони визнають, що проблема з обходом санкцій є і вона серйозна", – додають в ГУР.

Тому західні партнери повинні посилити експортний контроль за конкретними компонентами, вважає Власюк.

"Деякі продукти є наймасовішими і досить технологічними: їх можна контролювати", – пояснює він. Як можливі опції називає: експорт лише за дозволом; запровадження у разі експорту компонентів сертифіката кінцевого споживача; а також можливе отримання від імпортера додаткових гарантій, що ці товари не потраплять до РФ.

"Західним партнерам дешевше обійдуться витрати на контроль санкцій, ніж постійно надавати ППО, – вважає Власюк. – Компанії-виробники самі мають бути зацікавлені, щоб їхня продукція не надходила в російські ракети. Це суперрепутаційна історія".

На етапі планування виробник має вказувати виріб, на котрий буде встановлюватися компонент, та після його виробництва – серійний номер виробу й встановленого компонента, каже LIGA.net редактор Українського мілітарного порталу Михайло Люксіков.

"Хоча як це працюватиме і чи не порушить технологічний процес у виробників, які не є підставними компаніями, не відомо", – додає він. Але теж переконаний: самі західні уряди мають обрати дієвий механізм контролю, аби не нашкодити непідсанкційним виробникам і унеможливити постачання компаніям-прокладкам.

Що точно можуть західні партнери, так це синхронізувати санкції проти ключових російських виробників ракет. Наприклад, Велика Британія ввела санкції лише проти 10 з 18 компаній, які Україна вважає причетними до виробництва найсмертоносніших російських ракет.

Повністю зупинити отримання Росією компонентів для ракет неможливо. Це визнають всі співрозмовники LIGA.net. "Не працюють санкції, коли йдеться про постачання цивільних компонентів. Вони можуть ускладнити шляхи постачання, але не зупинити", – вважає Катков.

В Повітряних силах ЗСУ вважають, що на проблему треба дивитись глобальніше. "Наші партнери мають контролювати глобальні санкції, пов'язані передусім з нафтою і газом, – каже LIGA.net спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. – Адже якщо в Росії не буде грошей – їм нічим буде розраховуватись за компоненти для ракет. Армію треба годувати".

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