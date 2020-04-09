Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ

8 апреля на BIHUS.info вышло интервью с двумя фигурантам "пленок Ермака" – Дмитрием Штанько и Сергеем Шумским. Журналисты подчеркнули, что фигуранты сами захотели дать интервью. В ходе интервью Штанько и Шумский рассказали о связях с СБУ, собеседованиях брата Андрея Ермака и сколько Денис Ермак якобы получил денег от кандидатов. LIGA.net коротко пересказывает самые интересные заявления из интервью.

КТО ТАКИЕ. По словам Штанько, до 2014 года он 16 лет работал в органах внутренних дел (ОВД), а сейчас занимается юридической практикой. Как ранее выяснили журналисты, именно Штанько вел скрытую съемку встреча брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса (хотя сам Штанько это отрицает). Кроме того, Штанько фигурировал в уголовном производстве о даче взятки.

Собеседник LIGA.net в МВД подтвердил, что Штанько с 1997 года проходил службу в ОВД, а именно в Харьковском национальном университете внутренних дел. В 2013 году уволен с органов по собственному желанию.

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В свою очередь Шумский заявил журналистам, что с 2015 года является "гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ" и занимался "контрразведывательной и разведывательной деятельностью в рамках проведения АТО и ООС". А до этого работал в МВД.

Примечательно, что на уточняющие вопросы журналистов, Штанько и Шумский часто отвечают "Так точно". В то же время, фигуранты заверили, что записи разговоров брата Ермака не были спецоперацией силовиков.

Один собеседник в СБУ отметил, что упомянутые люди в СБУ никогда не работали. В то же время в пресс-службе ведомства на просьбу дать комментарий ответили, что ждут заключение департамента внутренней безопасности, после чего пообещали предоставить комментарий.

В свою очередь, собеседник LIGA.net в МВД сообщил, что Шумский в 2014-2016 годах действительно имел отношение к ведомству и служил сначала в ОВД, а потом в Нацполиции в звании сержанта. В феврале 2016 года был уволен по собственному желанию.

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О ЗНАКОМСТВЕ С ЕРМАКАМИ И СОБЕСЕДОВАНИЯХ. Шумский заявил, что до недавнего времени дружил с Денисом Ермаком и тот должен был крестить его дочь. Более того, по словам Шумского, он знаком и с главой ОП. Якобы после президентских выборов Денис позвонил ему и позвал к себе домой для знакомства с Андреем. В дальнейшем Шумского привлекали к поиску и проверке людей на госдолжности.

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Также они рассказали, как проходили "собеседования" с кандидатами. "Если человек хочет быть назначенным и имеет проект, он должен согласится отдать деньги, чтобы подтвердить свое серьезное отношение к проекту. Потому что Денис в дальнейшем обращается к Андрею", - заявил Штанько.

По его словам, за все время было собрано и якобы передано Денису Ермаку около $100 000. В частности, кандидат Александр Луцкий якобы заплатил $10 000 за назначение на главу Госгеокадастра. Кроме того увольнение Юрия Недашковского с должности главы Энергоатома было, по словам фигурантов, "частью плана" по назначению в НАЭК Владимира Купчака.

При этом якобы брат главы ОП заверял своих "компаньонов", что скоро все отобранные кандидаты будут назначены. "Сейчас будет большая чистка, придет мой брат и мы всех назначим", - пересказал якобы слова Дениса Ермака Штанько.

LIGA.net обратилась к Андрею Ермаку с просьбой отреагировать на интервью фигурантов "пленок". В пресс-службе ответили, что глава ОП не будет это комментировать.

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Ранее Офис президента заявил, что разговоры на записях "не имеют отношения к реальной жизни" и никто из названных людей не был назначен на должности.

Сам же Андрей Ермак сообщил на закрытой встрече с руководством Слуги народа, что знал о записях еще осенью 2019 года и ему даже предлагали их выкупить. В свою очередь Штанько и Шумский отрицают свою причастность к появлению пленок и попытке шантажировать главу ОП.

КТО КОГО КИНУЛ. По словам Шумского, после создания общественной организации Украинского бюро национального развития работа (октябрь 2019 года) с братом главы ОП резко приостановилась. При этом Денис Ермак начинает избегать своих партнеров.

"Вдруг Денис из отличного парня превратился в тень Андрея Ермака. Это человек, который полностью подконтрольный своему старшему брату", - заявил Шумский.

В то же время на закрытой встрече с фракцией Ермак, по словам свидетелей, говорил о том, что "брат понтовался и прикрывался фамилией", а к его деяниям не имеет никакого отношения.

Сам Денис Ермак ранее заявил, что обсуждал с кандидатами не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти. И заверяет, что денег никаких не брал, а его провоцировали на получение взятки.

Кроме того, его адвокат Иван Холондович считает, что правоохранители должны открыть дело против Штанько и Шумского после их интервью. "Все, что любой юрист видит в этом интервью, это то, что оба фигуранта наговорили себе на статью", - отметил он в комментарии Интерфакс-Украина.

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