Запертые на лайнере украинцы, борьба с фейками и ОАЭ в порту. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 14 февраля. Температура от -2 до +6, курс доллара 24.48.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Одесские полицейские обокрали офис, где работают незрячие

Если вам вдруг захочется узнать, чем и где закончилась реформа полиции - посмотрите это видео. Одесские полицейские (скорее всего из криминальной полиции) пришли с обыском на предприятие, где работают незрячие люди. И… камера записала, как они воруют скотч, гаечные ключи и поедают печенье слепых людей. Диалоги соответствующие:

- Они не обидятся, если я съем их обед

- А тебе сильно икаться будет

- Та, не

- Вот и мне по..й.

Это хуже, чем коррупция (гипотетически можно представить обстоятельства, подтолкнувшие относительно порядочного полицейского брать взятку), но тырить скотч и бравируя есть печеньки - это уже полная моральная деградация. Эти полицейские - взрослые люди, их не получится перевоспитать. И мне трудно поверить, что они “позор” в рядах доблестной одесской полиции, как это подает областное руководство. В здоровом организме, такие моральные выродки не могут ужиться, очевидно, что для большей части полицейского клана, это вполне приемлемое поведение. Тут самое время вспомнить, что мы говорим о людях, которые должны защищать закон и порядок. LOL Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Взаперти. Как живет лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине из-за коронавируса

Историю этого лайнера наверняка в скором времени экранизируют. Здесь есть все для хорошего сюжета: хорошая завязка, немного драмы, немного комедии. И наверняка - хеппи-энд. А еще здесь много человеческих переживаний и наблюдений. Как себя ведут люди, оказавшись взаперти? Паникуют ли? Плачут? Реальность немного удивляет: люди выражают поддержку экипажу и благодарят. А что делает экипаж Diamond Princess? Рискует жизнью, но продолжает делать свою работу - помогать людям. Один из членов экипажа, постоянно контактировавший с больными, чтобы помочь им, заразился сам и может умереть. Это очень человеческая история. И очень вдохновляющая. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гигант из ОАЭ покупает терминал в Одесской области. Наши порты нарасхват. Что происходит?

С начала года новых инвесторов нашли уже три украинских порта. В первых двух случаях — благодаря концессии, которую предложило государство. В третьем и потенциально самом крупном — главную роль по-видимому сыграла цена. Сделка может превысить $100 млн.

Приход крупных международных компаний хорош с разных сторон. Во-первых, это другие стандарты работы. Во-вторых, другой формат общения с чиновниками. В-третьих, хороший пинок внутренним инвесторам, которые привыкли использовать коррупционные или партийные связи, чтобы осесть на теплом месте.

И это точно не конец истории. В этом году на концессию должны пойти еще три порта. Желающие наверняка будут. Спрос превышает предложение. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Facebook нашел подрядчика для борьбы с фейками

Казалось бы, Дональда Трампа назначили еще вчера. А в ноябре этого года в США уже следующие президентские выборы. Предыдущие выборы запомнились нам скандалом учетчкой пользовательских данных и Cambridge Analytica, а также распространением в соцсетях множества фейковых новостей. Кто здает, какой был бы итог выборов без этих явлений. Но однозначно было одно - демократы проиграли республиканцам борьбу в предвыборной кампании в интернете. Что ожидать в этом году? И подготовились ли сами соцсети? Как видим, процесс пошел. Facebook нанял агентство Рейтер, чтобы то отслеживало в ленте фейковые новости. Но поможет ли? Больше по ссылке.

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