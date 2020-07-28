Затонувший танкер Delfi, судьба "Динамо" и официальный email адрес. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Футбол. СМИ: Луческу отказался тренировать "Динамо". В клубе прокомментировали

Давно болельщики киевского "Динамо" не переживали такой драмы! Хотел бы я так написать. Но для фанов это уже привычная ситуация. Клуб словно скачет по кочкам. И каждая новая - иногда с резонными основаниями - выглядит Эверестом. Так случилось и с назначением Луческу. Этот кульбит, кажется, ударил прямо в сердце. И киевлян затрясло. Сначала от шока (да вы чеее). Потом от получасовой радости (фууух, пронесло). А потом... Словом, даже в таких мелочах клуб шатает. Но вместе с этим футболотрясением "Динамо” разбрасывает и основу клуба - своих фанатов. И это больно. Хочется спросить: ну, вашу ж мать, сколько можно? Дайте игру. Верните "Динамо". Покажите класс. Потому что фанаты выдержат. Клуб много пережил. И новый тренер - вовсе не Эверест в этом смысле, а кочка. Просто очередной прыжок не туда. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Как в Одессе поднимают затонувший танкер. История одного кораблекрушения

У знаменитого одесского Дюка появился конкурент. Прямо сейчас в море у Одессы появилась новая достопримечательность: памятник нерешительности, безответственности и скорее всего коррупции. Страна, которая производит спутники и запускает самый большой самолёт в мире, уже восемь месяцев не может убрать с берега не самое большое судно. На выходных провалилась вторая попытка сдвинуть корабль с места. Чем занимался танкер Delfi (это и правда интересно), как он оказался на мели и кого морские чиновники боятся больше, чем министра Криклия и президента Зеленского, читайте в нашем репортаже. И приезжайте в Одессу, увидите все своими глазами. По-видимому, эта история надолго. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинцам, компаниям и ФОПам планируют выдавать официальный email-адрес

Депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцы смогут получать официальные электронные адреса. Главная особенность таких адресов - отправленные на них уведомления будут считаться врученными. Казалось бы, неплохой инструмент для общения с государством в 2020 году. К тому же добровольный - официальный адрес можно будет получить по желанию. Но многих украинцев эта идея насторожила. Кто-то увидел в ней шаг к цифровому концлагерю и чуть ли не чипированию населения. Кто-то испугался, что с официальным адресом не получится скрываться от штрафов и повесток. Реакция на законопроект обнажила одну из главных преград на пути к диджитализации государства - недоверие граждан к институтам власти. Больше по ссылке.

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