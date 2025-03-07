В Брюсселе завершился специальный саммит Европейского Союза по Украине. Он стал безусловным свидетельством пробуждения Европы.

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"Безопасность Украины лежит в основе безопасности Европы", – сказал глава Евросовета Антониу Кошта после завершения саммита.

Сможет ли Евросоюз восполнить пробел в вооружении, который создает самоустранение США, саммит ответа не дал. Однако он подсветил направления, по которым можно это сделать.

Объясняем, как меняется политика Европы в защиту континента и чего ждать дальше.

Что происходило на специальном саммите в Брюсселе

Лидеры 26 из 27 государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали декларацию в поддержку Украины. Единственным главой государства, не проголосовавшим за это решение, был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В отличие от остальных 26 стран, Венгрия не верит, что путь к миру в Украине лежит через военную поддержку", – пояснил на заключительной пресс-конференции председатель Евросовета Антониу Кошта . Однако по его словам, страна остается изолированной в своем видении.

В декларации авторы подчеркивают, что:





Украина справедливо борется за свою независимость и суверенитет. Европа это поддерживает и не прочь предоставить своих миротворцев. Европа выступает за гарантии безопасности для Украины Не может быть никаких переговоров по Украине без Украины и Европы.

Впрочем, с тем, какими именно будут гарантии безопасности, ЕС еще не определился. "Лучшая гарантия безопасности – это сами украинцы. Они сопротивляются уже более трех лет", – заявил Кошта на пресс-конференции.

Уже после саммита президент Украины Владимир Зеленский отметил:

Мы вместе с партнерами понимаем, какие шаги способны остановить войну, обеспечить безопасность и обеспечить достойный и продолжительный мир".

В первую очередь, по его мнению, могут быть установлены и полностью проконтролированы тишина в небе – остановка ударов ракет, дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. А также тишина на море, то есть остановка всех боевых операций в Черном море, что позволит обеспечить спокойное и безопасное судоходство.

Закрытое небо и другие инициативы – меняющееся

На фоне приостановки поддержки США для Украины и очевидной готовности США к выходу из Европы, нынешняя риторика европейцев выглядит как начало пробуждения.

Отдельные профильные аналитики в США давно работали над идеей сокращения американского присутствия в Европе и над тем, чтобы оставить вопрос европейской безопасности по усмотрению европейцев, говорит LIGA.net аналитик Defence Express Иван Киричевский.

Идея зрела еще с 50-х годов и очень плавно шла именно к этому. Просто европейцы не очень над ней рефлексировали, – говорит он. – Администрация Трампа решила не действовать плавно. И швырнула ребенка под названием Европа в воду, чтобы посмотреть, выплывет ли он".

Экстренному саммиту предшествовало обращение Макрона, в котором он напомнил, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу, в том числе и на Францию. При этом он подчеркнул, что капитуляция Украины – не мир.

Французский президент объявил, что на следующей неделе в Париже соберутся начальники штабов европейских стран для обсуждения вопроса войны России против Украины. Анонсировал стратегические дебаты о защите наших союзников на европейском континенте с помощью сил ядерного сдерживания Франции.

Европейский союз уже работает над созданием региональной инициативы безопасности. В рамках этого плана ЕС планирует выделить сотни миллиардов евро на оборонные нужды.

В Европе снова рассматривают план Sky Shield, предусматривающий развертывание военно-воздушных сил союзников в составе 120 истребителей, которые будут защищать украинское воздушное пространство, но при этом не будут базироваться в Украине.

Это предложение, созданное европейскими воздушными силами и украинскими военными, в разных вариациях обсуждается еще с 2022 года, говорит LIGA.net профессор King's College (Лондон) Джейд МакГлинн, которая была приобщена к этим обсуждениям. В нынешнем виде она существует около года.

Инициатива будет действовать отдельно от НАТО. Планируется, что защита будет охватывать Киев, три рабочих атомных электростанции, Одессу, Львов, но не линию фронта или восток страны.

Однако реализация этой инициативы выглядит маловероятной, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь:

Это означает объявление войны в России. Готовы ли сейчас европейские страны объявить войну России? Это – фантастика".

Однако в настоящем моменте есть шанс реализовать эту инициативу, возражает МакГлинн. "Sky Shield – надежная, жизнеспособная и мощная гарантия безопасности, которую Европа может предложить Украине и себе. Он доказывает союзникам в Вашингтоне, что мы можем защитить себя, и предупреждает Москву, что мы это сделаем" – считает она.

Сложнейшей частью реализации этой идеи, по ее мнению, будет создание четкой и независимой структуры C2 (система управления и контроля в армиях стран НАТО). "Но прецеденты, например глобальная коалиция против ИГИЛ, показывают, что миссии с участием членов НАТО могут быть жизнеспособными, но не под руководством НАТО", – уточняет МакГлинн.

Как восполнить пробелы от потери поддержки США

Сможет ли Евросоюз восполнить пробел в вооружении, который создает самоустранение США – саммит ответа не дал.

Поддержку США не следует переоценивать, напоминает Киричевский. Даже для Европы. США давали континенту причудливо-эфимерный зонтик безопасности. Сейчас эта иллюзия болезненно разрушена.

"На начало 2025 года в Европе было в общей сложности до 100 тысяч военнослужащих США, из которых только около половины – наземная компонента, – говорит он. – Эти 50 тысяч американских штыков, до 500 танков Abrams и до 500 БМП Bradley, в случае чего, должны были бы сдерживать нашествие россиян".

И добавляет: военный потенциал Европы больше, чем все привыкли о нем думать. Особенно учитывая арсеналы Греции и Турции. Президент Турции уже открыто декларирует готовность вкладываться в безопасность Европы.

Наибольшим пробелом вооружения для Украины, которую Европе нужно будет заполнить в ближайшей перспективе, станут боеприпасы для противовоздушной обороны, говорит LIGA.net руководитель исследований по оборонной стратегии, политике и возможностям в RAND Europe Джейкоб Паракилас.

Речь идет, по его словам, как о боеприпасах для европейских систем, типа SAMP/T и IRIS-T, так и о ракетах к американским Patriot, HAWK, AMRAAM и Sidewinder по европейским запасам. "Хотя США сохраняют полномочия по экспортному контролю над ними и в принципе могут ограничить их реэкспорт", – уточняет он.

"Украинцы разработали ряд собственных подходов к борьбе с более многочисленными и более дешевыми воздушными угрозами, такими как "шахеды" и "Ланцеты", – добавляет Паракилас. – Но оружие, которое может поражать российские баллистические ракеты и высокопроизводительные боевые самолеты, все еще преимущественно американского происхождения".

К тому же, по его убеждению, Европа может минимизировать негативные последствия паузы в американской помощи, увеличив прямое финансирование украинской промышленности, которая значительно нарастила свой потенциал и может удовлетворить многие потребности ВСУ на тактическом уровне.

И рискнуть и открыть для Украины собственные арсеналы, добавляет LIGA.net евродепутат, эксочельник финской разведки Пекка Товери.

Если верить выводам саммита, то страны ЕС готовы срочно "активизировать усилия по удовлетворению неотложных военных и оборонных потребностей Украины". Включая поставки систем ПВО, боеприпасов, подготовки и оборудования украинских подразделений.

Что дальше

Европа уже ищет деньги для обеспечения срочных военных нужд Украины. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила создать новый фонд на несколько миллиардов евро, который традиционно заблокировала Венгрия.

Несмотря на это, Евросовет отправил эту идею на доработку. В надежде, что на следующем саммите в Брюсселе 20-21 марта его одобрят.

Кроме того, Евросовет одобрил план ReArm Europe. Теперь страны ЕС смогут использовать кредиты из бюджета блока на общую сумму 150 млрд евро для закупок вооружений. В том числе – для Украины.

Планы об увеличении финансирования оборонной промышленности на уровне Еврокомиссии, усилия других стран, которые каждая на своем уровне осуществляет – это продвижение к решающему шагу создания общих европейских оборонных возможностей и стратегических сил сдерживания", – говорит Самусь.

Кроме положительных последствий для Европы, это будет иметь негативные последствия для США, заключает он: "Европа за последние несколько лет в значительной степени перефокусировалась на американское оружие. Изменение этой политики и решение инвестировать в свою оборонную промышленность будет очень болезненным для американских производителей и американского государства".