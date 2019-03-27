"Зеленский - черт из табакерки". "Экзитпол" на киевских базарах

"Зеленский - черт из табакерки", "Юля отсидела, ума набралась", "Сколько бабла потратил Порошенко?" - мы записали, что думают о главных претендентах на выход во второй тур - Петре Порошенко, Владимире Зеленском, Юлии Тимошенко, а также о Анатолии Гриценко: на Бессарабском рынке в центре Киева, Житнем на Подоле и рынке "Троещинский". Кому работники рынков отдадут свой голос и почему.



Журналисты LIGA.net накануне президентских выборов решили прогуляться по трем известным рынкам столицы.

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Бессарабка: Порошенко - абсолютное или меньшее зло

Бессарабский рынок в центре Киева открывается в 6 утра, но большинство продавцов снимают покрывала с прилавков около 8-9 утра. Причина проста: нет покупателей. "Раньше поток людей был больше. Те, кто приходил, выехали из страны", - поясняет продавщица фруктов Ирина, которая работает на рынке с 1992 года.

Сейчас Бессарабка больше популярна среди туристов и домработниц богатых людей.

Ирина - пенсионерка, как и большинство продавщиц. Ситуация в стране ее не устраивает. На выборы идти собирается, но за кого голосовать - не знает. Таких на рынке большинство. "Может, за Юлю или за Вилкула. Тимошенко хоть и старый политик, но опытный. Как раз такой нам и нужен", - рассуждает Ирина. В 2014 году она голосовала за Порошенко.

Коллеги Ирины тоже теряются в выборе. Уверены в одном: достойных нет, и нужно выбирать "меньшее зло". Продавщица мяса Елена в числе неопределившихся, но уверенно говорит: "точно не за Порошенко". Женщина винит президента в росте цен и в нехватке денег "на хлеб".

"Может быть, за Юлю. Она уже отсидела, ума набралась. Мои покупатели советуют голосовать за Смешко, мол, он порядочный. Но у него маленький рейтинг", - сетует Елена. Голосовать хочет за того, кто выиграет у Порошенко.

Прилавки Бессарабского рынка: фото - LIGA.net

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За рыбным прилавком удалось найти сторонницу Владимира Зеленского - Марию. Раньше женщине приходилось частенько пересекаться с Зеленским. Он регулярно приходил на Бессарабку за салом. Но как только ушел в политику - перестал сюда захаживать.

Кандидат впечатлил продавщицу Марию одним из первых интервью. "Зеленский толковые вещи говорит… Да, над ним Коломойский (улыбается), но не Порошенко же выбирать!" - объясняет собеседница. Выбор мотивирует желаением изменений: надоели коррупция и воровство власти.

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Видела Зеленского также продавщица мяса Светлана. "Еще Порошенко, Луценко, Кравчука... Кравчук, кстати, до сих пор приходит и молочко берет", - рассказывает Светлана. Кого поддерживать тоже не знает. "Точно ни за Порошенко и ни за Зеленского. Муж собирается за Анатолия Гриценко", - раскрывает семейные подробности продовщица. И продолжает: "У меня знакомая из Литвы приехала и настоятельно агитирует за Порошенко. Украине и Литве - сейчас хорошо. Я говорю: "Ну да, вон сколько "евроблях" завезли", - иронизирует Светлана.

Валентина из отдела овощей 30 лет торгует на Бессарабке. Достойных кандидатов не видит: "Молодежь за Зеленского, но если он станет президентом страной будет управлять, сами знаете кто". Поэтому проголосует за Порошенко.

Ее соседка по прилавку Людмила считает действующего президента "меньшим злом" среди всех кандидатов. "Зеленский – это кот в мешке. Я была секретарем парторганизации и знаю, что это такое. Он без опыта. Пусть сначала пойдет в парламент и покажет себя", - советует она шоумену.



Четкую характеристику дает и другим кандидатам. Тимошенко, говорит, будет работать по принципу "и нашим и вашим", вплоть до компромиссов с Путиным. "Вилкул и Бойко? Не хватало нам реванша пророссийских сил. Гриценко - бьет себя в грудь и кричит, что честный. Не верю", - говорит Людмила.

Общее настроение на Бессарабском рынке: хочется изменений к лучшему.

Житний рынок: Зеленский, Порошенко и Тимошенко - все врут

Ирина - коренная киевлянка, ей около 60-ти лет. Продает овощи и фрукты. Ее прилавок самый первый от входа в Житний рынок и, наверное, самый богатый по ассортименту. Есть даже клубника по 450 грн за килограмм.

Ирина решила, что никого не поддержит из первой пятерки кандидатов: Тимошенко, Порошенко, Зеленский - все они "клоуны и старые". К тому же, политикой "должен заниматься образованный в этой сфере человек, а для меня они одинаковые".

Анатолий Гриценко женщине тоже не по душе. Объясняет: муж - военный, принимал участие в миротворческих миссиях, в частности, в Эфиопии. Она помнит, как при Гриценко распадалась армия. "Муж сидел без зарплаты семь месяцев. Тогда все миротворческие миссии расформировали, а вертолеты продаавали или резали на металаллом. Муж с работы ушел, но так себя и не нашел", - горько вспоминает Ирина.

"Я проголосую за кого-нибудь из конца списка. Может за Шевченко (Александр Шевченко - выдвиженец УКРОП). Он сам заработал свои деньги", - размышляет она. Общий бизнес с олигархом Игорем Коломойским ее не беспокоит: "Их всех там за ниточки дергают".

Житний рынок: фото - LIGA.net

"Зеленский еще научится", - считает пятидесятилетняя Жанна - продавщица сумок и пакетов. Она не знала, за кого голосовать, пока шоумен не заявил о намерении баллотироваться в новогоднем поздравлении. Если бы он не баллотировался, скорее всего, отдала бы голос за Тимошенко. Жанна всегда за нее голосовала, а вот теперь решила иначе. "Он лучше, чем другие. Ничего страшного, что ничего не знает. Научится". В пример приводит мэра столицы Исландии (Рейкьявика) комика Йона Гнарра. "Он тоже без опыта - и вывел город в лидеры. И Рейган был", - говорит она.

Любовь Николаевна продает на Житнем десятки видов солений, от капусты до слив. На выборы обязательно пойдет, но решила испортить бюллетень, чтобы никто не воспользовался ее голосом. Злится: "Они все брехуны. Я как 30 лет назад шинковала капусту, так и сейчас шинкую. Уже мои дети выучились - и никто не работает по профессии. А эти, в телевизоре, до сих пор брешут".

Семья Любови Николаевны живет в селе. "Мы за газ платим 6700 грн в месяц. Экономим, как можем, но все равно нам очень тяжело", - говорит она. За Тимошенко, которая обещает уменьшить тарифы, пенсионерка голосовать не собирается: "Она тоже врет".

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Самое красивое место на Житнем рынке - цветочная лавка. Это семейный бизнес двух сестер. Пока 38-летняя Татьяна заворачивает очередной букет на продажу, вокруг бегает ее маленький сын. Бизнес идет с переменным успехом.

На голосование сестры идти собираются, но еще не определились, кому отдать голос. В запасе, говорят, - целая неделя: "Мы еще разбиремся, но бюллетень портить не будем". Больше всего цветочниц беспокоит, чтобы выборы не изменили ситуацию в худшую сторону. "Страшно, чтобы не стало хуже, а такое у нас вполне может быть", - считает Татьяна.

Продавец из мясного ряда Сергей уже 10 лет продает баранину на Житнем. Он инженер с двумя высшими образованиями, а на базар пошел торговать, чтобы не красть. Через две недели он отпразднует 50-летний юбилей.

Сергей называет себя патриотом. Будет голосовать за Смешко или Кошулинского. Зеленского и Порошенко откровенно не любит. Президента осуждает за изрядно помпезную кампанию. Например, ему принесли огромный конверт с агитацией. "Прикинуть только, сколько бабла ушло на полиграфию. На онкобольных и детей - денег нет, а на такую херню есть", - раздражается он.

"А Зеленский пусть сначала закончит гастроли. Пойдет в политику лет на пять, а потом уже лезет на самый высокий пост. Выбрать его - это все равно, что лечь под нож первокурсника мединститута. Государство - это не шоу-бизнес", - говорит мужчина.

Троещина: "Зеленский - клоун" и "толку от Порошенко"



Рынок "Троещина" - один из самых крупных в Киеве. Популярным он стал в 1990-е из-за дешевизны: через него проходил весь ширпотреб Китая и Турции. С тех пор мало что изменилось, разве что расширился список стран-поставщиков.

Недалеко от входа на рынок, под билбордами Порошенко и Зеленского, стоит одинокая белая палатка с агитацией кандидата Олега Ляшко. Газеты и буклеты прохожим вручает 50-летний Петр. Он уже несколько недель работает агитатором: за рабочий день с 10:30 до 13:00 ему платят 150 гривень. "Ну, а что делать? Другой работы у меня нет", - объясняет он. За кого голосовать, агитатор Ляшко окончательно еще не решил: "Может, и за Ляшко. Может, и нет. Надо посмотреть. Они ж все обещают одно, а делают потом совершенно другое".

Других агитаторов ни возле рынка, ни на самом рынке нет.

"Домой - приходили. А так, чтобы по рядам свои листовки раздавали - ни разу не видела", - говорит продавщица женской одежды Наталия.

"Так, а кто тут голосовать будет? Бангладеш, Пакистан, ромы, россияне? Эти, которые без документов, что ли?" - удивляется вопросу об агитаторах продавщица джинсов, которая представилась Аленой. Хотя в ее визитке указан совсем другое имя - Аламгир.

"Что значит без документов? Есть у меня документ. И штаны есть. Из Венгрии. Будешь брать?" - включается в разговор и тут же толкает свой товар ее сосед Абдул. Больше о себе он ничего рассказать не может: не хватает знания языка.

Добрая половина продавцов на рынке - выходцы из других государств. Один из районов огромного рынка "Троещина" украинские продавцы называют "Шанхаем". Пару раз в год полиция устраивают на них облаву. Поэтому о политике в киевском "Шанхае" говорят мало - не та атмосфера.

Ряды вещевого рынка "Троещина": фото - LIGA.net

Украинские продавцы еще не определились. "На выборы пойду. Правда, еще не решила, за кого голосовать. Наверное, все же за Гриценко. Хотя во второй тур он наверняка не выйдет. Но не за Зеленского. Этот как черт из табакерки выпрыгнул", - объясняет свой выбор Оксана.

В самой глубине рынка, за "Шанхаем" - несколько точек продажи женского белья. Уже несколько лет по соседству тут работают две Ирины, им слегка за 40 лет. Одна пойдет голосовать за Порошенко, вторая - за Зеленского. Не скрывают: на работе часто спорят.

- Да он же клоун, - переходит на повышенные тона первая Ирина, когда разговор заходит о Зеленском. - Его на одну передачу позвали - не пришел. На вторую - не пришел. Он привык, чтобы ему текст дали, он его выучил, а потом вышел на сцену и заученно рассказал.

- Ну да, зато твой Порошенко из телевизора не вылазит. А толку?

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