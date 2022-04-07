Зеленский как Рейган, момент истины для Украины в борьбе с Россией. Обзор западных медиа

Пока Россия накапливает резервы для продвижения на Донбассе, у Украины есть время для контратак; как умение Зеленского рассказывать истории помогло ему в борьбе с российскими пропагандистскими нарративами, и почему за самодовольство Германии платит Украина.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.

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The Economist: Окно возможностей для Украины наступать на российскую армию

На сегодняшний день российские войска полностью выведены из Киевской области, хотя еще неделю назад они не оставляли надежду взять украинскую столицу. Хотя эта битва выиграна, война еще далека от завершения, пишет The Economist.

Теперь Москва намерена "освободить" Донбасс. Некоторые считают, что российский диктатор Владимир Путин хочет это сделать ко Дню Победы 9 мая.

Хватит ли россиянам живой силы? Это открытый вопрос. Теперь, когда армия концентрируется на меньшем количестве направлений, у нее больше шансов взять количеством.

Впрочем, четверть изначальных сил вторжения России уже потеряна — ранеными или убитыми. По словам одного из западных чиновников, из 125 БТГ, которые Москва развернула против Украины, 29 выведены из строя полностью. Чтобы восстановить эти силы, понадобится минимум месяц.

В резерве у них немного, ведь в войну вовлечены три четверти существующих БТГ. Уже сейчас Кремль ищет дополнительные силы везде, стягивая их из Калининграда и гарнизонов в оккупированных регионах Грузии.

Есть еще призывники, которых в этом году собираются набрать до 135 000. По закону РФ их нельзя отправлять в бой, пока они не пройдут четырехмесячное обучение. И даже чтобы массово привлечь резервистов, Владимиру Путину придется признать, что "спецоперация" была действительно войной. И все равно времени подготовиться нужно до лета.

Сейчас для Украины удачный момент для контратаки. Пока российские войска остаются в Беларуси, отвести большинство сил от Киева невозможно. Впрочем, людей должно быть достаточно, а Запад увеличивает военную помощь. В частности, Чехия отправляет танки Т-72, а Словакия позволила ремонтировать украинскую технику на своей территории. Киеву нужна еще артиллерия советской эпохи и боеприпасы. Наступать россияне планируют из Изюма, Мариуполя и Северодонецка. Хотя стратегически на Донбассе войска РФ находятся в значительно лучшем положении, это не уберегает их от повторения старых ошибок, таких как одиночное продвижение по дороге в "объятия" украинцев.

Цель Путина — дожать Украину, пока в России не закончатся деньги на армию. Марк Кансиан из аналитического центра CSIS считает, что это неизбежно: количество жертв растет, средства заканчиваются, а моральный дух падает. В какой-то момент Путину придется столкнуться с реальностью.

Politico: Владимир Зеленский — ремейк Рональда Рейгана

Вести войну — это в значительной степени и создавать нарратив. Никто не знал об этом лучше Уинстона Черчилля. В 1940 году после отступления из Дюнкерка он блестяще очертил параметры конфликта. Британия стала олицетворением добра, Германия — зла, пишет Politico.

Шесть недель прошло с начала российской агрессии против Украины, а президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что умеет складывать слова в правильную историю. Он не только бросил вызов своим критикам его первых лет президентства, но и создал выгодный Украине нарратив этой войны — победить монстра.

Зеленский умело пользуется своим талантом. Его видео и фото в Telegram делают больше работы, чем многомиллиардная путинская пропаганда типа Russia Today. Самое главное, его образ в футболке с бородой — история о нормальном человеке в сложных условиях. Владимира Путина можно описать как угодно, но точно не "нормальным".

Чем дольше будет война, тем труднее будет привлекать к ней внимание международной аудитории. Именно поэтому Зеленский с самого начала совершает виртуальное турне по парламентам разных стран. И тут он снова продемонстрировал свой талант, каждый раз зная, чего ждет от него аудитория.

В Европарламенте он говорил о победах прогрессивных ценностей над путинской тиранией. В Британском — цитировал Черчилля. В Бундестаге призвал "сломать эту стену", повторяя призыв Рональда Рейгана.

Да, скорее всего, Рейган — человек, с которым Зеленского следует сравнивать. Также актер в прошлом, Рейган знал, как достучаться до сердец американцев, и был блестящим коммуникатором. Благодаря своим талантам, Рейган смог вернуть Америке образ страны свободы и возможностей, надежды и оптимизма, резко контрастировавшей с "империей зла" — Советским Союзом.

Судьба Зеленского и его страны намного сложнее всего, что выпадало Рейгану, но диспозиции остаются неизменными. Вывести борьбу своего народа за свободу на глобальный уровень — дорого стоит. А его актерство, над которым смеялись в начале, оказалось его величайшей силой. Теперь осталось триумфально победить монстра и зажить долгой и счастливой жизнью.

The Telegraph: Украина платит цену за самодовольство Германии

Европа до сих пор спонсирует путинскую войну в Украине благодаря торговле. В свете ужасов в Буче, ЕС начинает разворачивать против Москвы санкционные механизмы. Впрочем, Германия активно сопротивляется запрету на импорт наиболее прибыльного российского актива — газа, пишет The Telegraph.

Берлин должен признать, что за его политику самодовольства в течение двух десятилетий придется платить. Сейчас платят украинцы. Нет сомнений, что оружие, которым россияне разрушали Бучу и убивали мирное население, было профинансировано немецкими деньгами за энергоносители. С 2014 года Берлин заплатил Москве 170 млрд евро за газ, уголь и нефть.

Германии до сих пор сложно перерезать экономические щупальца Кремля, поэтому 40% энергоносителей импортируется из России. Большинство энергетической инфраструктуры страны — трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, резервуары для хранения — принадлежит российским компаниям.

Цена за эмбарго будет велика, а гендиректор Deutsche Bank предупредил о предстоящей рецессии в Германии. Поэтому полного запрета они пытаются избежать, говоря "не ко времени".

Впрочем, у украинцев нет ни одного лишнего дня, а Польша и страны Балтии уже отказываются от российского газа. Даже Италия говорит о необходимости эмбарго. Только Берлин тормозит процесс. Эксперты говорят: разрушительных последствий не будет, Германию не ожидает подрыв стабильности. Под угрозой только процветание.

Если для Берлина важна его репутация, канцлеру Олафу Шольцу следует довести дело до конца и прекратить спонсировать агрессию.

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