Зеленский не для печати и что случилось со 112. Что вам надо знать этим утром

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Телеканал 112 Украина лишили лицензии. Объясняем, что случилось

Что произошло? Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания решил не продлевать (а не аннулировать) пять региональных эфирных цифровых лицензий, на базе которых канал вещает под логотипом "112 Украина". Речь о пяти компаниях группы: "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ", "Новый формат ТВ" и "Лидер ТВ".

Почему это произошло? Шесть лет назад владельцы 112 собрали ряд региональных компаний, у которых были цифровые наземные лицензии на региональное вещание. Но транслировать 112 начал общенациональный контент, для которого нужен другой тип лицензий. За переоформлением 112 обратился к регулятору уже после того, как начал вещать в регионах. Начался затяжной конфликт и суд.

Останется ли 112 Украина в эфире? Да, останется.

Риски для 112? Без лицензии телеканал рискует потерять около 30% аудитории, но ее частично можно вернуть через другие технологии.

Мнение. Зеленский не для печати

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора президентов Украины и США. Этот разговор привел к тому, что в Конгрессе США инициирован импичмент Дональда Трампа.

Широкая общественность смогла прочитать, как как Дональд Трамп просит Владимира Зеленского "взглянуть на" закрытое расследование, к которому имел отношение сын Дзозефа Байдена, а украинский президент отвечает, что следующий генпрокурор будет "100% моим человеком" и "он или она разберутся в ситуации". Также главы государств не очень лестно отзываются о канцлере Германии Ангеле Меркель, президенте Франции Эммануэлю Макрону и экс-после США в Украине Мари Йованович.

Но разговор был опубликован не полностью. Журналист Суспильного Павел Казарин объясняет, чем опасно для Украины желание Зеленского оставлять важные разговоры не для печати.

Зеленский был уверен, что американцы опубликуют лишь «свою» часть разговора. А еще – что «некоторые разговоры между президентами не должны публиковаться». Ибо «геополитика и прочее».

Казарин говорит, что основная разница между американским и украинским президентом в том, что Трамп находится внутри сложной системы сдержек и противовесов. Он вынужден считаться с Конгрессом, Сенатом, СМИ, разведкой, правоохранительными органами и оппозицией. Над его карьерой всегда нависает дамоклов меч в виде угрозы импичмента. Он может вести себя эксцентрично, но остается скованным в своих поступках.

Эксцентрику же Зеленского внутри страны сегодня никто и ничто не сдерживает. Он может совершать любые поступки и не отчитываться за них. Например, он может встречаться с олигархом Игорем Коломойским, который не скрывает своих амбиций получить от государства компенсации за действия предыдущей власти, и не раскрывать суть беседы.

Мы никогда не узнаем содержания разговора Зеленского и Коломойского. А еще мы никогда не узнаем содержания разговоров украинского президента со своим российским коллегой, считает Казарин.

Журналист пишет, что у власти оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. И который теперь вынужден постфактум смягчать эффект от собственных заявлений в адрес европейских политиков. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться.

Что еще стоит знать этим утром:

Табачный «картель» может заплатить 10 млрд штрафа. Антимонопольный комитет (АМКУ) расследует возможный сговор табачных гигантов в интересах одного дистрибьютора, ставшего монополистом ООО Тедис Украина. Штрафы за монополизацию могут достичь 10 млрд грн. В создании «картеля» подозревают Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина, Империал Тобакко Продакшн Украина и Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина.

Украина подписала безвизовый режим с Эквадором. Это 21 страна Латинской Америки, с которой у Украины безвиз.

Ученые Оксфордского университета составили "карту фейков" мира. Они нашли доказательства пропаганды, подавления инакомыслия и манипуляций общественным мнением в социальных сетях 70 стран мира. Среди стран с "высоким потенциалом" в манипуляционных кампаниях авторы отчета назвали США, Россию, Китай, Египет, Иран. Украина оказалась в числе стран со "средним потенциалом" распространения дезинформации.