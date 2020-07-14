Президент Украины Владимир Зеленский переехал. Теперь он будет жить в государственной резиденции Конча-Заспа - она еще известна как "дом №29", или "дача Ющенко". Недавно там сделали ремонт за государственный счет, который обошелся не меньше чем в 310 тыс грн. Переезд оформили втихую, но новое место проживания семьи Зеленских вычислили журналисты программы Схемы.

В начале июля съемочная группа Схем зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы, заехал на режимную территорию государственных дач и уехал оттуда только утром. В эти же дни утром с территории госдач выезжало и авто жены президента Елены Зеленской. В резиденции горел свет, хотя после Ющенко там 10 лет никто не жил.

Дом №29 - это трехэтажный особняк почти на 2500 квадратных метров, плюс 6000 гектаров территории. В резиденции - четыре спальни, кинозал, лифт, бильярдная, солярий, сауна, бассейн, винный погреб, массажный кабинет и мраморные санузлы.

Использование государственной дачи не является нарушением закона. Но до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать деткам", напоминают журналисты. В фильм "Слуга народа" вошел эпизод, когда "учитель истории Голобородько" в исполнении Зеленского эмоционально и не стесняясь в выражениях ругает такой подход: "Кортежи - на*й! Льготы - на*й! Дачи - на*й!"

После выхода программы в офисе Зеленского подтвердили, что он переехал. Говорят, это временно: президент с семьей был вынужден переселиться, потому что в июле продал свой дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области.

Очень часто (но далеко не всегда, яркий пример - Ангела Меркель) главы государств не вольны в выборе места проживания. Их заселяют в государственные резиденции, в которых они и живут, и работают весь президентский срок - как в США или Франции. Это объясняют вопросами безопасности, удобства и данью традициям. В склонных к авторитаризму странах бывает наоборот: президенты сами выступают заказчиками строительства роскошных особняков и дворцов для своих семей. Где и как живут президенты: подборка LIGA.net.

Дональд Трамп, президент США

Все президенты США живут и работают в Белом доме с 1801 года (первым в резиденцию въехал Томас Джефферсон). В 2017 году сюда переехал и действующий президент Дональд Трамп, а потом его жена Мелания и сын Баррон. Каждая президентская семья после заселения перекраивает Белый дом под себя - но в пределах разумного. Так, Мишель Обама в 2009 году обустроила во дворе резиденции фруктово-овощной сад, Барак Обама - баскетбольный корт. Билл Клинтон проложил по территории дорожки для бега, пишет The Times.

Мелания Трамп решила разместить в Белом доме маленький салон красоты для себя. А Дональд Трамп первым делом заменил занавески и ковер в рабочем Овальном кабинете и нанял дизайнера для перестановок в жилом крыле.

Резиденция расположена в Вашингтоне. Площадь здания превышает 5000 кв м. В нем 132 комнаты, в том числе 16 спален, 35 санузлов, три кухни, три лифта, 28 каминов и подземный бункер. В этот бункер по рекомендации охраны Трамп с семьей спускался в этом году во время массовых протестов в Вашингтоне после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Жилые апартаменты президента и его семьи располагаются в центральной части здания. Кабинет президента и помощников - в западной.

Владимир Путин, президент России

Хозяин Кремля живет в Ново-Огарево. Это усадьба XIX века и государственная резиденция президента России, хотя он не съезжал с нее и во время своего "перерыва" на президентском посту - временного преемника Дмитрия Медведева в нее жить не пустили.

Усадьба расположена в элитном районе Рублевка в 10 километрах от МКАД. Специально под Путина она была сильно перестроена. Сейчас в резиденции есть конюшня в немецком стиле, жилой дом и дом для официальных приемов, гостевой дом с кинозалом, бассейн, спортзал, храм, вертолетная площадка. Охраняется ФСО и обнесена шестиметровым забором из каменных блоков.

С 2016 года в резиденции запретили чекиниться, фотографироваться и вообще пользоваться мобильным телефоном. По данным Известий, это сделано после нескольких публикаций в соцсетях с точным местоположением Путина, его маршрутами, а также фото резиденции.

В этом году в связи с коронавирусом к резиденции Путина пристроили специальный туннель для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Вероятно, это не единственная резиденция Путина. Еще в 2012 году российский оппозиционер Борис Немцов обнародовал в СМИ доклад "Жизнь раба на галерах", согласно которому в распоряжении хозяина Кремля находятся 20 резиденций и 43 самолета.

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Анджей Дуда, президент Польши

Семье Анджея Дуды не придется срочно паковать вещи: на этой неделе он выиграл выборы и во второй раз стал президентом Польши, а значит, может еще пять лет жить в Президентском дворце в Варшаве. Это монументальное здание, которое состоит из четырехэтажного основного корпуса (его строительство началось еще в 1643 году) и двух двухэтажных боковых крыльев.

Гордость Президентского дворца - это колонный зал, где проходят церемонии. Его освещает огромная люстра из 3600 кристаллов горного хрусталя, собранных в пять ярусов, по 80 светильников в каждом. Разные комнаты предназначены для разных задач: в Белом зале президент принимает глав других государств, в Зале рококо их жены ожидают окончания переговоров, в Синем зале проходят конференции.

Апартаменты президента находятся на втором этаже дворца. Здесь его рабочий кабинет и кабинет первой леди, кухня с личными поваром и столовая, спальни президентской семьи, ванные с раковинами с хрустальной отделкой, гостевые комнаты. Во дворце есть библиотека, банкетные залы, зимний сад. Полы и лестницы выполнены из мрамора.

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Эмманюэль Макрон, президент Франции

С 1873 года резиденцией французских президентов является Елисейский дворец. В 2017 году во дворец, который является одновременно местом работы и проживания президентов, заселился победивший на выборах Эмманюэль Макрон.

Элегантное здание расположено в самом сердце столицы, но при этом хорошо защищено от зевак, пишет DW. Окружающий Елисейский дворец парк занимает два гектара. На них стоит небольшая часовня, а также свои кухни и подземные гаражи.

В трехэтажном здании 365 комнат. Площадь - больше 11 000 квадратных метров (из которых только 300 квадратов - частные апартаменты). Жилая комната президента Франции и его семьи находится в восточном крыле.

В роскошном Праздничном зале проходят крупные приемы: здесь пурпурные шторы, огромные люстры, позолоченные колонны. Столовые приборы настолько ценные, что их размещают в особом хранилище. В Зеленом зале часто проходят заседания президента Франции с советниками и международные переговоры. В 2015 году здесь встречались лидеры стран "нормандской четверки".

Ангела Меркель, канцлер Германии

Специально для канцлера в 2001 году была построена резиденция Канцлерамт рядом с Бундестагом. В этом здании около 200 квадратных метров отведено под жилые апартаменты. Но Ангела Меркель здесь не живет: резиденции она предпочла частную квартиру в центре Берлина, в жилом доме. Это историческое здание - Доходный дом купца Иоганна Трауготта Бернера.

Квартира Меркель расположена на четвертом этаже. Под подъездом обычно дежурит не больше одной полицейской машины.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана

В 2008 году в центре Душанбе специально по заказу Эмомали Рахмона (в Таджикистане авторитаризм и культ вождя) закончили строительство огромной резиденции - Дворца нации. Грандиозная стройка продолжалась восемь лет.

В здании шесть этажей, несколько десятков конференц-залов с позолоченными колоннами, лепниной и позолотой, свыше 100 комнат. В центральном фойе висит 18-метровая люстра, говорят - из драгоценных камней.

Для президента и его семьи обустроены жилые апартаменты и тренажерный зал, несколько зимних садов. Интерьеры дворца в целом выполнены в итальянском дизайне: отделкой занималась итальянская компания. Стены и пол покрыты итальянским мрамором Carrerf.

Жаир Болсонару, президент Бразилии

В Бразилии принято, чтобы президент жил в государственном особняке. Такая практика ведется в стране с 1956 года. Сейчас это Дворец Рассвета - резиденция, построенная на острове водохранилища Параноа в столице Бразилиа. Площадь здания — 7 тысяч квадратных метров, интерьер выполнен в минималистичном стиле. Здесь размещаются конференц-залы, комнаты для приемов, библиотека, несколько обеденных залов, отдельно обустроенные помещения для занятий музыкой и частные апартаменты.

В главном здании есть своя Овальная комната. Офис президента и его помощников находится на третьем этаже.

Резиденция окружена бассейном площадью около 1635 квадратных метров и глубиной 110 см, который заселен японскими карпами.

Реджеп Эрдган, президент Турции

Официальная резиденция турецкого президента оценивается более чем в $500 млн и расположена в Анкаре. Ее называют Белым дворцом.

По оценке The Washington Post, весь комплекс Кремля выглядит как "надворная постройка" по сравнению с этим зданием. А американский Белый дом по размерам уступает Белому дворцу в 50 раз. Внутри резиденции президента Турции находятся 1100 комнат, их которых 250 отведены под личное пользование семьи Эрдогана. Архитектура дворца представляет собой смесь модернизма с намеками на османское наследие Турции: зеленые мраморные полы и бордовый гранит, золото в интерьере, красное ковровое покрытие.

Площадь резиденции Эрдогана - 200 000 кв м. Она оснащена новейшими системами безопасности, включая бункеры и систему туннелей.

Дворец стал новым домом турецкого президента в 2014 году. Раньше резиденцией была куда более скромная Чанкая в центре Анкары, напоминает AFP, и это показывало Турцию как прогрессивное светское государство. От Ататюрка до Эрдогана в нем жили 12 президентов.

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