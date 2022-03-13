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Зеленский: По гуманитарным коридорам вывезли 125 000 людей. Сегодня главное – Мариуполь

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13.03.2022, 14:08
Зеленский: По гуманитарным коридорам вывезли 125 000 людей. Сегодня главное – Мариуполь - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя, всего 70 км. Украина отправила своим гражданам 100 тонн самого необходимого: еду, воду, медикаменты

Украина вывезла по гуманитарным коридорам на безопасную территорию 125 000 мирных граждан. Сегодня ключевое задание – Мариуполь. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Наш гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя, всего 70 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви – они сопровождают этот груз", – отметил президент. По его словам, Украина отправила своим гражданам 100 тонн самого необходимого: еду, воду, медикаменты.

"Все дипломатические усилия сегодня направлены на то, чтобы груз дошел, – заверил президент. – Посмотрим, способны ли в Москве услышать".

Зеленский напомнил, что сегодня – 18-й день полномасштабной агрессии России в Украине, почти 13 000 убитых оккупантов, и это больше, чем в обеих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц техники, 74 самолета, 86 вертолетов.

"Мы понимаем, что у них еще есть, но и понимаем, что будем защищаться дальше. Украина не сдается, военные и народ – не сдаются", – сказал президент.

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Владимир Зеленский война с россией зеленый коридор
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