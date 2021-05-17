Зеленский против АЗС, гривня идет на рекорд, "корпорация оборотней". Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский против АЗС. Почему Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизель? Разбор

В пятницу украинское правительство сделало шаг в СССР: впервые в истории независимой Украины ввело ограничение цен на топливо. Это плохо без всяких если.

1. Это знак полной недееспособности государства. Если на Банковой решают, какой быть цене, то это кричащее признание, что АМКУ и другие институты не работают.

2. Это не про свободу выбора. По факту ограничение касается только премиальных заправок WOG, OKKO и еще нескольких, на них приходится около 15% рынка. У потребителя был выбор: дороже бензин – вкуснее кофе или дешевле, но без удобств. Если ограничения не отменят, то выбора не будет: всем в убогие заправки.

3. Проблема топливного рынка Украины – схематоз, нелегальные НПЗ, бодяжный бензин. В итоге половина бензина идет мимо кассы, государство недополучает около 20 млрд налогов. С этой проблемой ничего не сделали.

Из хороших новостей – кажется, в правительстве за выходные поняли абсурдность решения. На выходных три сети заявили, что останавливают продажу премиальных марок улучшенного бензина. Уже в воскресенье вечером Минэнономики заявило, что ограничение не касается этих марок. Осталось подарить учебник по экономике президенту Украины. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. После аудита Зеленского. Пискун заявил, что его выселяют из Конча-Заспы

На прошлой неделе Совбез Украины поручил провести аудит, кто и на каких условиях поселился в элитных районах под Киевом.

И вот бывший генпрокурор Святослав Пискун уже заявил, что его выселяют с госдачи в Конча-Заспе!

"Буду съезжать, распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться – я выбираюсь", – сообщил Пискун.

Пока не ясно, не преувеличил ли события Пискун – так быстро к нему прийти вряд ли могли.

Но если это действительно так, то в ближайшие недели немало бывших политиков вынужденно вернутся на публику. Ну вот, чтобы хотя бы сообщить, что хулиганы имущества лишают. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гривня идет на рекорд. Доллар – дешевле 27,6 и это не предел. Прогноз курса до 21 мая

На валютном рынке – лучший курс с августа 2020 года: 27,55 грн/$. Банкиры и финансисты не исключают, что в летние месяцы курс может приблизиться и даже впервые за год опуститься еще ниже – до 27 грн/$. Что помогает укреплению гривни и когда девальвация вернется на украинский рынок (спойлер – все-таки вернется), читайте в нашем еженедельном валютном обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Реальная история группы Гончарова – банды убийц в погонах. Часть II

Вторая часть документального детектива о банде убийц в погонах, созданной подполковником Игорем Гончаровым. В финальной части мы рассказываем о том, как в Киеве была ликвидирована крупнейшая на постсоветстком пространстве "корпорация оборотней". Больше по ссылке.

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