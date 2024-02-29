Зеленский утратил еще 13% доверия за два месяца. Почему рейтинги падают, несмотря на войну

Содержание:
  1. Первыми "упали" Кабмин и Рада. Теперь очередь президента
  2. Минус 13% – за два месяца. Как Зеленский теряет доверие
  3. Война, рост цен, коррупция. Что подкосило рейтинги власти

Президент Владимир Зеленский постепенно теряет доверие украинцев – об этом свидетельствуют последние соцопросы. С пикового доверия более чем в 90% в начале полномасштабного вторжения он утратил почти треть: в феврале 2024 года ему доверяют уже 64% (данные отдельных исследований КМИС и Центра Разумкова).

Утрата доверия украинцев – это общая тенденция для всех ветвей власти, не только для Зеленского, объясняет LIGA.net заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

Основное снижение рейтингов власти началось еще с лета – начала осени 2023 года, уточняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Показатели доверия возвращаются к наблюдавшимся во времена до полномасштабной войны. Трудно сказать, где остановится эта негативная тенденция. Особенно для Верховной Рады.

Властям приходится идти на непопулярные решения в условиях войны. Но "бегать за рейтингами партия власти не должна" – так падение рейтингов LIGA.net объясняет глава партии Слуга народа, глава комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Как изменялись рейтинги доверия к Зеленскому и на чем власти теряют больше баллов: разбор LIGA.net.

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Первыми "упали" Кабмин и Рада. Теперь очередь президента

Большинство украинцев – 69% – считают, что Зеленский должен оставаться в должности президента до конца военного положения. 64% доверяют президенту, говорится в последнем опросе КМИС (полная выборка и детали – здесь). Он был проведен в начале февраля 2024 года.

Сначала в рейтингах "падают" парламент и правительство и только потом президент, говорит LIGA.net Антон Грушецкий. Это традиционный украинский цикл.

"Верховная Рада [теряет доверие], потому что люди воспринимают ее как орган коллективной безответственности, – объясняет социолог. – Правительство — позже, потому что там легче возложить ответственность на конкретных должностных лиц. Кабмин "страдает" из-за коррупции и социалки".

Уже в сентябре 2023 года социологи Рейтинга зафиксировали: было больше недоверявших парламенту и правительству, добавляет LIGA.net Любомир Мысив.

На падение уровня доверия к Раде влияют закрытость и слабость коммуникации, отмечает LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

"Отсутствие журналистов в парламенте точно не добавляет доверия. У нас уникальная ситуация, когда во время войны парламент не прекращает работу. Но достаточно ли ВР о ней информирует? Нет, потому что это создает конкуренцию исполнительной власти, Офису президента", – говорит он.

Еще один фактор – низкий интерес общества к политике, считает нардеп: "Ключевой темой является война. Она требует единства".

Когда постепенно иссякают аргументы оправдания президента, люди начинают критиковать и его тоже, добавляет Грушецкий.

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"Люди до сих пор доверяют президенту, но тренд на ускорение тенденции падения доверия существует. Сейчас президент будет персонализировать ответственность за ситуацию на поле боя", – говорит Грушецкий.

Свежий опрос группы Рейтинг показал: только 36% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 45% – наоборот. Впервые с марта 2022 года негативная оценка положения дел в стране перевесила положительную.

(Опрос был проведен 10-11 февраля 2024 года. 1000 респондентов. Метод: телефонные интервью. Ошибка репрезентативности — не более 3,1%. Профинансировано социологической группой Рейтинг. – Ред.).

Зеленский утратил еще 13% доверия за два месяца. Почему рейтинги падают, несмотря на войну
Опрос социологической группы Рейтинг

Впрочем, президенту Зеленскому все еще доверяют 64% украинцев, которых опросил Центр Разумкова в январе 2024 года (полная выборка и детали – здесь). Но Верховной Раде не доверяют 70%, правительству – 64%.

СН очень внимательно относится к социологии, говорит LIGA.net Елена Шуляк. Власти в условиях войны приходится делать не только то, "что нравится абсолютному большинству", добавляет она.

"У нас не просто экономический кризис. У нас война. А это не о комфорте, удобстве или неудобстве. Перед нами стоят более глобальные вызовы. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе принимать непопулярные решения. Поэтому в определенных промежутках времени это может нравиться или нет", – говорит Шуляк.

Минус 13% – за два месяца. Как Зеленский теряет доверие

В феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением России в Украину, Зеленскому доверяли 37% граждан. После 24 февраля доверие выросло – до 90%. Такие данные приводит КМИС на май 2022 года.

Но в прошлом году показатели пошли вниз.

Опрос КМИС, проведенный в феврале 2024-го
Опрос КМИС, проведенный в феврале 2024-го

Доверие к президенту к декабрю 2023-го снизилось на 13% – с 90% до 77%. К началу февраля 2024 года Зеленский утратил еще 13%. Это достаточно заметное понижение, констатирует Грушецкий.

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Основное снижение рейтингов власти началось с лета – начала осени 2023 года. В это время у людей появилось ощущение, что их ожидания не оправдываются. Это чувство усиливает шаткая позиция западных союзников, считает исполнительный директор КМИС.

"Сейчас все зависит от поддержки западных партнеров и ситуации на поле боя. Это два основных фактора", – убежден Грушецкий.

На рейтинги доверия к власти влияют усталость и напряжение, "популизм отдельных политических игроков из оппозиции, вплоть до манипулирования" и ИПСО врага, считает Шуляк.

"За два года войны в обществе накопились определенные усталость и напряжение. И это косвенно также влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам, – полагает Шуляк. – Очень важно не стать заложниками этой усталости".

Война, рост цен, коррупция. Что подкосило рейтинги власти

Рейтинг лично Зеленского и власти в целом подкосил ряд вещей. Это — общий международный контекст, в частности ограничение помощи западных партнеров, ситуация на поле боя, коррупционные дела и конфликт с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным, считает Грушецкий.

"Первыми звоночками были разоблачения коррупции. В частности, о закупке генераторов, обустройстве укрытий, в Минобороны. Население еще было оптимистичным, весной ожидали контрнаступления. Но эти дела начали подтачивать доверие людей", – объясняет социолог.

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Плюс к этому — рост цен и страх перед экономическими трудностями, соглашаются все опрошенные социологи.

Скандалы с коррупцией создали вал критической информации. Он и давит на рейтинги, продолжает Мысив. Офису президента удавалось маневрировать среди скандалов. Но так долго это продолжаться не могло.

Опрос социологической группы Рейтинг
Опрос социологической группы Рейтинг

"Возник запрос на ощущение справедливости в обществе, особенно на фоне вопросов о мобилизации. Его начали направлять к президенту, потому что парламент и Кабмин уже вернулись к обычным показателям. Но все это не о политическом рейтинге. В условиях выборов ситуация будет совсем иначе выглядеть", – отмечает Мысив.

Шуляк считает, что Слуга народа "не должна бегать за рейтингами".

"Президент неоднократно отмечал, что сейчас мы можем победить, только объединившись. Он сказал это и на встрече с фракцией Слуга народа, где была и я. Мы можем победить, только когда политики оставят личный пиар и собственные интересы позади в пользу национальных интересов", – добавляет Шуляк.

Социологическая тенденция относительно власти довольно быстро развивается, констатирует LIGA.net заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

"За один месяц динамика доверия к власти пошла вниз на 12%", – объясняет Мищенко.

Ощущение сплоченности, которое произошло в первые месяцы после начала войны, снизилось. Люди склонны видеть больше недостатков во власти.

"Отставка Залужного могла существенно повлиять на уровень доверия к Зеленскому, но это нужно исследовать во времени, – подчеркивает социолог. – В целом граждане все больше обращают внимание на общую ситуацию, совокупность всех событий, а не выделяют какую-то одну".

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