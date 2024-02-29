Зеленский утратил еще 13% доверия за два месяца. Почему рейтинги падают, несмотря на войну

Президент Владимир Зеленский постепенно теряет доверие украинцев – об этом свидетельствуют последние соцопросы. С пикового доверия более чем в 90% в начале полномасштабного вторжения он утратил почти треть: в феврале 2024 года ему доверяют уже 64% (данные отдельных исследований КМИС и Центра Разумкова).

Утрата доверия украинцев – это общая тенденция для всех ветвей власти, не только для Зеленского, объясняет LIGA.net заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

Основное снижение рейтингов власти началось еще с лета – начала осени 2023 года, уточняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Показатели доверия возвращаются к наблюдавшимся во времена до полномасштабной войны. Трудно сказать, где остановится эта негативная тенденция. Особенно для Верховной Рады.

Властям приходится идти на непопулярные решения в условиях войны. Но "бегать за рейтингами партия власти не должна" – так падение рейтингов LIGA.net объясняет глава партии Слуга народа, глава комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Как изменялись рейтинги доверия к Зеленскому и на чем власти теряют больше баллов: разбор LIGA.net.

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Первыми "упали" Кабмин и Рада. Теперь очередь президента

Большинство украинцев – 69% – считают, что Зеленский должен оставаться в должности президента до конца военного положения. 64% доверяют президенту, говорится в последнем опросе КМИС (полная выборка и детали – здесь). Он был проведен в начале февраля 2024 года.

Сначала в рейтингах "падают" парламент и правительство и только потом президент, говорит LIGA.net Антон Грушецкий. Это традиционный украинский цикл.

"Верховная Рада [теряет доверие], потому что люди воспринимают ее как орган коллективной безответственности, – объясняет социолог. – Правительство — позже, потому что там легче возложить ответственность на конкретных должностных лиц. Кабмин "страдает" из-за коррупции и социалки".

Уже в сентябре 2023 года социологи Рейтинга зафиксировали: было больше недоверявших парламенту и правительству, добавляет LIGA.net Любомир Мысив.

На падение уровня доверия к Раде влияют закрытость и слабость коммуникации, отмечает LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

"Отсутствие журналистов в парламенте точно не добавляет доверия. У нас уникальная ситуация, когда во время войны парламент не прекращает работу. Но достаточно ли ВР о ней информирует? Нет, потому что это создает конкуренцию исполнительной власти, Офису президента", – говорит он.



Еще один фактор – низкий интерес общества к политике, считает нардеп: "Ключевой темой является война. Она требует единства".

Когда постепенно иссякают аргументы оправдания президента, люди начинают критиковать и его тоже, добавляет Грушецкий.

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"Люди до сих пор доверяют президенту, но тренд на ускорение тенденции падения доверия существует. Сейчас президент будет персонализировать ответственность за ситуацию на поле боя", – говорит Грушецкий.

Свежий опрос группы Рейтинг показал: только 36% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 45% – наоборот. Впервые с марта 2022 года негативная оценка положения дел в стране перевесила положительную.

(Опрос был проведен 10-11 февраля 2024 года. 1000 респондентов. Метод: телефонные интервью. Ошибка репрезентативности — не более 3,1%. Профинансировано социологической группой Рейтинг. – Ред.).

Опрос социологической группы Рейтинг

Впрочем, президенту Зеленскому все еще доверяют 64% украинцев, которых опросил Центр Разумкова в январе 2024 года (полная выборка и детали – здесь). Но Верховной Раде не доверяют 70%, правительству – 64%.

СН очень внимательно относится к социологии, говорит LIGA.net Елена Шуляк. Власти в условиях войны приходится делать не только то, "что нравится абсолютному большинству", добавляет она.

"У нас не просто экономический кризис. У нас война. А это не о комфорте, удобстве или неудобстве. Перед нами стоят более глобальные вызовы. Власть будет делать то, что нужно делать в государственных интересах, в том числе принимать непопулярные решения. Поэтому в определенных промежутках времени это может нравиться или нет", – говорит Шуляк.

Минус 13% – за два месяца. Как Зеленский теряет доверие

В феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением России в Украину, Зеленскому доверяли 37% граждан. После 24 февраля доверие выросло – до 90%. Такие данные приводит КМИС на май 2022 года.

Но в прошлом году показатели пошли вниз.

Опрос КМИС, проведенный в феврале 2024-го

Доверие к президенту к декабрю 2023-го снизилось на 13% – с 90% до 77%. К началу февраля 2024 года Зеленский утратил еще 13%. Это достаточно заметное понижение, констатирует Грушецкий.

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Основное снижение рейтингов власти началось с лета – начала осени 2023 года. В это время у людей появилось ощущение, что их ожидания не оправдываются. Это чувство усиливает шаткая позиция западных союзников, считает исполнительный директор КМИС.

"Сейчас все зависит от поддержки западных партнеров и ситуации на поле боя. Это два основных фактора", – убежден Грушецкий.

На рейтинги доверия к власти влияют усталость и напряжение, "популизм отдельных политических игроков из оппозиции, вплоть до манипулирования" и ИПСО врага, считает Шуляк.

"За два года войны в обществе накопились определенные усталость и напряжение. И это косвенно также влияет на настроения людей и их отношение к государственным органам, – полагает Шуляк. – Очень важно не стать заложниками этой усталости".

Война, рост цен, коррупция. Что подкосило рейтинги власти

Рейтинг лично Зеленского и власти в целом подкосил ряд вещей. Это — общий международный контекст, в частности ограничение помощи западных партнеров, ситуация на поле боя, коррупционные дела и конфликт с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным, считает Грушецкий.

"Первыми звоночками были разоблачения коррупции. В частности, о закупке генераторов, обустройстве укрытий, в Минобороны. Население еще было оптимистичным, весной ожидали контрнаступления. Но эти дела начали подтачивать доверие людей", – объясняет социолог.

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Плюс к этому — рост цен и страх перед экономическими трудностями, соглашаются все опрошенные социологи.

Скандалы с коррупцией создали вал критической информации. Он и давит на рейтинги, продолжает Мысив. Офису президента удавалось маневрировать среди скандалов. Но так долго это продолжаться не могло.

Опрос социологической группы Рейтинг

"Возник запрос на ощущение справедливости в обществе, особенно на фоне вопросов о мобилизации. Его начали направлять к президенту, потому что парламент и Кабмин уже вернулись к обычным показателям. Но все это не о политическом рейтинге. В условиях выборов ситуация будет совсем иначе выглядеть", – отмечает Мысив.

Шуляк считает, что Слуга народа "не должна бегать за рейтингами".

"Президент неоднократно отмечал, что сейчас мы можем победить, только объединившись. Он сказал это и на встрече с фракцией Слуга народа, где была и я. Мы можем победить, только когда политики оставят личный пиар и собственные интересы позади в пользу национальных интересов", – добавляет Шуляк.

Социологическая тенденция относительно власти довольно быстро развивается, констатирует LIGA.net заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

"За один месяц динамика доверия к власти пошла вниз на 12%", – объясняет Мищенко.

Ощущение сплоченности, которое произошло в первые месяцы после начала войны, снизилось. Люди склонны видеть больше недостатков во власти.

"Отставка Залужного могла существенно повлиять на уровень доверия к Зеленскому, но это нужно исследовать во времени, – подчеркивает социолог. – В целом граждане все больше обращают внимание на общую ситуацию, совокупность всех событий, а не выделяют какую-то одну".

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