Зеленский VS Путин. Зачем Украине встреча в Париже. Разбор LIGA.net

9 декабря президент Владимир Зеленский летит в Париж на встречу нормандской четверки. Это будет первый саммит руководителей Украины, России, Германии и Франции за последние три года. Зачем он нужен - объясняет LIGA.net.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВСТРЕЧА. Нормандский формат - единственная площадка, где лидеры четырех стран обсуждают российско-украинскую войну и могут принимать решения. Президент Зеленский ранее сообщил, что будет обсуждаться тема прекращения войны "с конкретными сроками", тема дeоккупации Донбасса "с конкретными сроками", обмен пленными "всех на всех" и тема выборов - когда на Донбассе "не будет каких-либо незаконных военных формирований".

"За пять с половиной лет война на Донбассе превратилась в ежедневные сводки новостей и коснулась практически каждой украинской семьи, в частности моей", - говорит LIGA.net помощник главы государства Андрей Ермак. Президент Зеленский, напомнил он, обещал сделать все возможное для прекращения войны. И если последние три года ситуация на Донбассе не менялась, то обмен в сентябре стал сигналом - мирное урегулирование возможно, говорит Ермак.

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Он подчеркивает, что Украина сделала все необходимые шаги для прекращения войны, выполнила все взятые на себя перед международными партнерами обязательства. "Сейчас наша команда тщательно готовится представлять и защищать украинские интересы в Париже 9 декабря. Безусловно, украинское общество будет знать, с какой позицией на эту встречу поедет президент Зеленский", - заявил Ермак.

Тем временем дипломаты и эксперты сходятся во мнении: цель саммита – прописать план имплементации минских соглашений. Например, что будет с выборами, амнистией, особым статусом Донбасса - на встрече президентов это расшифруют. При этом, цитируя главу МИД Вадима Пристайко, Украина готова к "разумным компромиссам".

ЧЕМ ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТСЯ ВСТРЕЧА. Победой Украины будет продолжение санкций против России, считает депутат-международник из фракции Слуга народа в Раде Богдан Яременко. "Если сделаем все, чтобы санкции оставались, но при этом не достигнем прогресса по сути – это уже неплохо. Это программа-минимум. Программа-максимум – попробовать сформулировать то, что позволит прекратить обстрелы и начать процесс мирного урегулирования", - заявил политик в комментарии LIGA.net.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в разговоре с LIGA.net тоже склонен считать прекращение обстрелов "небольшой победой". "Но сработать это может только в рамках широкой договоренности Путина с другими - не с нами. Сейчас он пытается договорится с французами и немцами. Донбасс будут обсуждать с нами, а все остальные вопросы - без нас. Это очень плохо, поскольку мы не играем в активную игру", - считает дипломат.

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По мнению эксперта-международника Николая Капитоненко, любые условия, которые будут "чуть лучше минских соглашений", можно будет считать победой Украины. "Но если все закончится подтверждением нашей готовности выполнять Минск - это будет ничья", - считает он. По его мнению, заявление Прийстайко о возможности выйти из минских соглашений – это попытка повлиять на РФ и добиться сговорчивости.

ЧЕМ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ. Климкин считает, что статус-кво по итогам переговоров будет поражением. "Россия обменами и возвращением кораблей увеличила эмоциональные ставки. Теперь любое отсутствие результата будет восприниматься как проблема. Нужен реальный шаг. И его будут связывать с тем, чтобы Зеленский по-быстрее провел выборы в нынешних условиях. К сожалению, частично французы и частично немцы готовы к таким "выборам", - говорит дипломат.

Кроме того, неизвестно, что означает готовность к "разумным компромиссам". Вероятно, речь может идти о статусе Донбасса, считают эксперты. Климкин не советует Зеленскому расширять или менять логику действующего закона: "Нужно оставить общую рамку, а потом обсуждать с теми, кого выберут (на местных выборах, – ред.), каким образом этот рамочный закон может выполнятся. Если мы будем менять закон, а в результате сделаем его более детальным - сделаем то, чего хочет Путин - пропишем условия федерализации".

Климкин также допускает, что встреча может послужить прикрытием для двухсторонних переговоров по газу. "Если помните, кроме "второго Минска" было совместное заявление лидеров, где был пункт о газе. Сформулирован он был настолько обобщенно, что так и не заработал. Думаю, газ 100% будет обсуждаться", - сообщил Климкин LIGA.net.

Депутат Слуги народа Богдан Яременко считает, что украинская сторона не должна поднимать на встрече эту тему. "В газовом вопросе мы имеем преимущество - за нами решения судов. Для Украины не совсем выгодно пакетировать это с минскими договоренностями, где у нас сильных позиций нет", - рассказал LIGA.net депутат.

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