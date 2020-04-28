Рассказываем все инсайды о политической редакции

Новости - это кровь журналистики. Фундамент профессии. И мы в общественно-политической редакции (ОПР) LIGA.net 23 года делаем новости и тексты хорошо (данные ИМИ). Сегодня расскажем, кто эти люди, которые так часто раздражают вас опичатками (ну, Лига, сколько можно, наймите корректора!).

СКОЛЬКО НАС В ОПР

Новости пишут 10 человек.

Евгений Пилипенко. Старший выпускающий утренней/дневной смены. Человек, который отвечает за качество ленты. А еще за большую часть новостей о космосе, науке и медицине, которые вы читаете на Лиге. Фильтр на ленте: как грубой, так и тонкой очистки. Всегда занят и просит его семь раз клонировать, чтобы все успеть. В юности увлекся боксом и покатился по наклонной. Характер скверный. Не женат.

Наталья Медведева. Увлекается архитектурой и Японией. А еще периодически рассказывает вам о киноновинках по субботам / воскресеньям.

Арина Толина. Очень опытная журналистка, переселенка с Донбасса (потому имя изменено - ей приходится иногда ездить на оккупированные территории).

Даша Мостовая. Вообще, Даша наш медиаюрист, но недавно во время отбора на ленту внезапно, но отлично сдала тест. Теперь она еще и новости пишет - наш главный юрист на ленте.

Вадим Ребрина. Старший редактор второй смены. Очень не любит полицию. Но делает отличные новости на тему криминала.

Владислав Сердюк. Наш главный специалист по мировой политике. Лучшие новости и тексты на тему выборов в США - это он.

Марк Сировой. Наш региональный журналист. Работает из Харькова и рассказывает детально обо всем, что происходит в стране. Всесторонне развитый молодой человек. Любит делать обзоры новой техники ВСУ. Часто пишет о футболе. И делает больше всех трафика! Секрет Марка прост: “Мне часто помогает кошка Зоська. Лежит у ноутбука и смотрит, как я пишу новости”.

Денис Юдин. Специалист по России. Он переехал из Москвы и очень хорошо знает, что происходит в РФ.

Анастасия Тугай. Новичок. Свежая кровь, которая нас заставляет шевелиться. И отвечает за контент в социальных сетях.

Александра Шмыкова. Душа редакции. Отвечает за наш фотобанк и пытается навести красоту на сайте (увы, мы не всегда поддаемся ее попыткам).

Еще у нас есть замечательная команда переводчиц во главе с Ольгой Коптевой. Они занимаются украинизацией Лиги, и этот процесс продолжается постоянно.



Общественно-политическая редакция делает и тексты. Вы скорее всего читали наш текст о Телеграм-каналах, который написал политический спецкор Юрий Смирнов. Вы читали наши тексты о церкви, коронавирусе и фейках, написанные социальным спецкором Валерией Кондратовой.

Руководит редакцией Петр Шуклинов, специалист по спецслужбам.

КАК МЫ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ

Альфа и Омега новостей - это редакционный кодекс. Можно было бы показать его тут, но зачем вам 20 страниц мелким шрифтом. Редкодекс описывает буквально каждый шаг нашей работы: права, обязанности, правила, запреты и закрепляет гарантии редакционной независимости.

Главное отличие новостей Лиги - мы не гонимся за трафиком и нейтральны по отношению к любым политическим силам.

На Лиге нет джинсы, нет кликбейта, нет желтых заголовков, нет интригующих заголовков (мы правда стараемся не допускать такого).



Каждый редактор делает около восьми новостей за смену. Хотя на рынке нормальная ситуация, когда редактор обязан сделать в два раза больше. И в случае с коллегами - это сильно влияет на фактчекинг

В нашем случае у редактора на ленте достаточно времени, чтобы проверить информацию, позвонить, добиться комментария. Это обеспечивает качество. Мы часто не даем информацию просто потому, что не нашли достоверных подтверждений. А слухи и сплетни на Лиге невозможны.

Текущая работа на ленте координируется в Microsoft Teams, где журналисты в чате своей редакции (у нас их несколько) забрасывают заголовки новостей, которые собираются сделать (чтобы не взял кто-то другой).

Редактора на ленте сами ищут информационные поводы, проверяют информацию, вычитывают новости и выпускают их.

В работе мы используем много полезных сервисов. Один из самых полезных - IO Technologies. Он обеспечивает нам качественную аналитику: просмотры, переходы по ссылкам в тексте, переходы из соцсетей, откуда люди пришли и куда ушли дальше, а также на какой части текста вы закончили читать и многое другое.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Мы ввели donation, чтобы сохранить коллектив. В дальнейшем мы планируем полностью перейти на украинский язык (в процессе), обеспечить подписчикам отключение рекламы и расширить кругозор Лиги новыми форматами. Если вы оформите ежемесячную подписку на любую сумму прямо сейчас - вы поможете нам сохранить коллектив.

У вас остались вопросы? Задавайте в комментариях. Или переходите читать ленту новостей - мы же уже столько всего написали там.

Еще больше о редакции читайте здесь: Кто мы, что мы делаем и на что просим ваши деньги

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