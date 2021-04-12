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Спецпроект | Зоряні війни. Людство готується до Другої космічної війни (так, перша – відбулась). Анонс

Зоряні війни. Людство готується до Другої космічної війни (так, перша – відбулась). Анонс - Фото
Зоряні війни. Як світові держави і корпорації готуються до зіткнень в космосі (колаж - Дмитро Кругліков, LIGA.net)
12.04.2021, 17:40

Наступний конфлікт між наддержавами обов'язково торкнеться космосу. Як будуть виглядати зоряні війни – розповідає LIGA.net

Війна в космосі неминуча. А з кожним роком її перспектива стає все ближче, адже безліч країн нарощують військово-космічний потенціал. Сьогодні ринок "зоряних війн" оцінюється приблизно в $740 млрд, а до 2025 року перетне позначку в $1 трлн. Проте, коли кажуть про війну в космосі, зазвичай уявляють собі космічні кораблі, піхоту та лазерні автомати (поки що до цього ще далеко). Але "перша космічна" вже відбулась – вона трапилася 30 років тому. На Землі. І наступна війна обов'язково торкнеться орбіти.

"Космічні об'єкти неминуче стануть цілями будь-якої великої війни. Отже, війна пошириться і на космос, адже збройні сили у всьому світі в значній мірі покладаються на космічні системи", – розповідає LIGA.net професор міжнародного космічного та військового права в університеті Аделаїди Дейл Стівенс.

Небезпечним наслідком такого конфлікту, каже вчений, буде знищення цивільних супутників, які можуть використовуватися у військових цілях: "Сам факт, що ми спілкуємося між Україною та Австралією, відбувається через супутники, які надають необхідну позначку дати і часу, що дозволяють інтернету працювати".

Вчений припускає, що якщо в майбутньому людство почне селитися на Місяці або інших небесних тілах, цілями війни можуть стати космічні кораблі і астронавти: "На жаль, конфлікт – це частина нашої природи, і він, швидше за все, буде відбуватися всюди, де знаходиться людство".

У новому масштабному спецпроекті LIGA.net разом зі знаменитими публіцистами і вченими шукає відповідь на питання, як буде виглядати Друга космічна війна (і що відбувалось під час першої), як країни готуються (хто вже готовий), скільки витрачають грошей, якою зброєю будуть воювати. І чим це все загрожує людству.

Хто саме буде головними гравцями майбутнього протистояння? США – беззаперечне перше місце за всіма параметрами. За ними – Китай. Третя країна з катастрофічним відставанням – Росія, але вже найближчими роками вона поступиться Індії і зовсім покине трійку. В нашому спецроекті ми розібрали кожну країну і її можливості.

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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космос
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