Хочу в политику! Что надо делать? 7 простых шагов #ВластьЭтоМы

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С чего начать поход в политику?

Необязательно иметь родителей или знакомых, которые являются министрами или депутатами. Лично Лозинский попал в политику на кофе-брейке одной из политических студий в Украинском католическом университете, когда ему был 21 год. "Ко мне подошла женщина и сказала: "Роман, я вижу тебе не все равно, и ты хочешь этим заниматься. Сегодня будет собираться инициативная группа, которая хочет брать власть во Львове на местных выборах", - рассказывает нардеп. Именно так Лозинский и присоединился к Украинской галицкой партии в 2015 году.

Он советует всем людям, которые интересуются политикой, быть в политических кругах, даже образовательных, знакомиться и общаться с людьми. По его словам, нетворкинг – это очень важная вещь. "Вы можете делать партийную карьеру, идти в молодежку какой-либо политической партии. Можете принимать участие в местном самоуправлении, начинать с громад и двигаться выше", - резюмирует Сюмар.

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