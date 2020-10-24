Завтра выборы. За кого голосовать, где ставить галочки, можно ли с простудой? Полный гид

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Завтра выборы, а я еще не определился. Как узнать, кто баллотируется по моему округу?

Воспользуйтесь инструментом, разработанным LIGA.net специально для поиска кандидатов на местных выборах – он работает для Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. С его помощью можно легко выяснить, кто баллотируется в мэры и во все советы по вашему округу. Для этого просто введите в строке поиска ваш район или адрес регистрации. После нажатия на результат поиска вы сначала увидите кандидатов в мэры (и даже их пограммы), а уже ниже найдете списки с кандидатами в городской, районный и областной советы.

Инструмент от LIGA.net доступен по этой ссылке

Центральная избирательная комиссия запустила чат-бот со списками кандидатов. Правда, ЦИК уточняет, что списки могут быть неполными – но все равно они более подробные, чем где-либо. Чтобы просмотреть кандидатов, следует выбрать область, район и перейти по предложенной ссылке. Она перебросит на нужную страницу сайта cvk.gov.ua с партийными списками и нумерацией кандидатов.

Чат-бот ЦИК в Telegram

Проект Чесно подготовил неплохую визуалку Чесно.Бюлетень для 23-х крупных городов и областных центров. Кликнув на свой город, можно открыть страницу с примером бюллетеня – таким же, который получат избиратели этого города на участке 25 октября. Нажимайте на фамилии и партии, чтобы узнать больше о кандидатах на пост городских голов.

Сделать это можно здесь