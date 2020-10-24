Завтра выборы. За кого голосовать, где ставить галочки, можно ли с простудой? Полный гид

Завтра выборы, а я еще не определился. Как узнать, кто баллотируется по моему округу?
Воспользуйтесь инструментом, разработанным LIGA.net специально для поиска кандидатов на местных выборах – он работает для Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова. С его помощью можно легко выяснить, кто баллотируется в мэры и во все советы по вашему округу. Для этого просто введите в строке поиска ваш район или адрес регистрации. После нажатия на результат поиска вы сначала увидите кандидатов в мэры (и даже их пограммы), а уже ниже найдете списки с кандидатами в городской, районный и областной советы.
Инструмент от LIGA.net доступен по этой ссылке
Центральная избирательная комиссия запустила чат-бот со списками кандидатов. Правда, ЦИК уточняет, что списки могут быть неполными – но все равно они более подробные, чем где-либо. Чтобы просмотреть кандидатов, следует выбрать область, район и перейти по предложенной ссылке. Она перебросит на нужную страницу сайта cvk.gov.ua с партийными списками и нумерацией кандидатов.
Проект Чесно подготовил неплохую визуалку Чесно.Бюлетень для 23-х крупных городов и областных центров. Кликнув на свой город, можно открыть страницу с примером бюллетеня – таким же, который получат избиратели этого города на участке 25 октября. Нажимайте на фамилии и партии, чтобы узнать больше о кандидатах на пост городских голов.
Сделать это можно здесь
Сколько бюллетеней мне выдадут на этих местных выборах?
От двух до пяти, – зависит от того, где вы живете. Но большинство избирателей получат по четыре бюллетеня.
"В Киеве будут два бюллетеня. В областях (кроме Донецкой и Луганской) – четыре. И пять бюллетеней в городах, где есть районные советы – Кривой Рог, Кропивницкий, Полтава, Житомир, Херсон", – рассказал LIGA.net координатор сети ОПОРА Александр Клюжев.
Как в этой стопке бумаги отличить отличить один бюллетень от другого?
Для удобства избирателей бюллетени разделили по цветам:
- светло-розовый – выборы мэра, глав поселковых и сельсоветов
- голубой – выборы в областные советы
- светло-зеленый – выборы депутатов районных советов
- светло-желтый – выборы депутатов городских советов
- светло-серый – выборы депутатов районного совета в городе
- кремовый – выборы депутатов сельских и поселковых советов
Как правильно заполнять разные бюллетени? Что лучше: галочка или плюсик?
Вверху на бюллетенях будут подсказки, говорят в Минюсте. Но на всякий случай разберитесь заранее, чтоб не растеряться на участке.
Самый простой – бюллетень на выборах мэров, сельских и поселковых голов. Вам только нужно будет выбрать из списка фамилий одного кандидата и поставить в квадратике напротив любой значок: галочку, плюсик, зарисовать все поле. Та же история и с бюллетенем на выборах депутатов в небольших громадах (до 10 тысяч избирателей), там выборы проходят по старой мажоритарной системе.
Новые бюллетени разработаны для голосования в областные, районные, городские советы. Слева в них – список партий, справа – список кандидатов от этих же партий, по центру – два квадратика для голосования. В первом квадратике (левом) нужно поставить галочку возле партии, за которую вы ходите голосовать. Во втором (правом) – вписать конкретный номер кандидата от этой же партии, по трафаретным линиям или прописью, но понятным почерком.
Это важно! Если вы проголосуете за партию N, а кандидата впишите из партии A, то засчитают только ваш первый выбор – партию. Вы также можете вообще проигнорировать выбор конкретного кандидата и ограничиться партией, но это не очень ответственно.
Смотрите понятное обучающее видео: Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем
Если я сходу не разберусь и ошибусь – испорчу бюллетень, мне его заменят?
Да, у вас будет попытка №2. Для этого нужно написать заявление на члена избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, и обменять испорченный на новый. "Третьей попытки не будет. Просим постараться и заполнить с первого раза", – говорят в ЦИК.
Могу ли я прийти на выборы без маски или респиратора? А с кашлем и температурой?
Вряд ли вам смогут запретить голосовать даже без маски, это одно из базовых прав человека. Но вы рискуете понести за это административную ответственность. Список рекомендаций на выборы разработал Кабмин: всех просят приходить в масках и респираторах, у членов комиссий должны быть еще и щитки.
"Запланирована дезинфекция помещений, проверка температуры избирателей. Если у избирателя заметят симптомы, ему должны предложить проголосовать в отдельной кабинке и бросить бюллетень в отдельную урну. Но тут нет конечного видения, все ли участки смогут соответствовать этим требованиям, особенно в маленьких селах", – говорит Александр Клюжев. По состоянию на 23 октября, по данным обмудсмена Людмилы Денисовой, ни один участок в Украине не был обеспечен дезинфекторами и безконтактными термометрами.
Избиратели с COVID-19 до вечера пятницы могли подать в комиссию заявление с медицинской справкой и проголосовать на дому.
На избирательных участках пользуйтесь собственной ручкой и держите дистанцию. Даже паспорт для получения бюллетеня нужно показывать безконтактно, не передавая в руки членам комиссий. А вот маску для идентификации личности, скорее всего, вас попросят на секунду снять.
Стоит ли брать на выборы бумажный паспорт, если у меня есть приложение Дія?
Без паспорта или ID-карты вам не дадут бюллетень. Для обработки электронных документов нужны технические устройства, которых нет на участках. А вот отсутствие в паспорте фотографии, не вклеенной в 25 или 45 лет, не является основанием для отказа в выдаче бюллетеня. Не требуется и проверять страницу с пропиской, поскольку теперь избирательный адрес может не совпадать с местом регистрации.
Обязательно ли мне участвовать в опросе Зеленского, который пройдет в день выборов?
Это ни к чему не обязывающий "факультатив". Причем он ни к чему не обязывает ни вас, ни организаторов. Как писала LIGA.net, это вообще сомнительный опрос, одной из целей которого может быть повышение явки избирателей на выборах или формирование положительного образа президентской партии у избирателей. И юридических последствий у этого опроса стоимостью за 100 млн грн – нет.
Опрос Зеленского может проходить исключительно за пределами избирательных участков, без вмешательства в процесс голосования.
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Куда звонить или писать, если увидел нарушение на выборах?
МВД запустило специальный чат-бот в Telegram под названием Выборы-2020. С его помощью можно жаловаться на нарушения во время избирательного процесса, бот сам предложит выбрать вид нарушения: подкуп избирателей или комиссии, финансирование агитации, ведение агитации, препятствование волеизъявлению или свой вариант. Дальше нужно будет вбить адрес или добавить геолокацию. Сервис попросит оставить номер телефона для связи. После оформления заявки на участок приедет наряд полиции.
Чат-бот доступен по этой ссылке
Ну что, проголосуем в воскресенье – и выдохнем спокойно?
Вот и нет. В воскресенье, 25 октября, состоится только первая часть местных выборов. Мы изберем местные советы разных уровней, мэров небольших городов и тех мэров крупных городов, которые смогут набрать больше 50% голосов уже в первом туре. Дедлайн для установления результатов – 6 ноября. А ориентировочно 15 ноября состоится второй тур выборов городских голов. Тогда и выдохнем.
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