Александр Корниенко: Дубинский попал в Слугу народа как блогер. Не было квоты Коломойского

Последние два года Александр Корниенко занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады, до этого – возглавлял партию Слуга народа. Именно при его каденции в СН нардеп Александр Дубинский был лидером киевской областной организации партии (а сейчас он в СИЗО).

"Это был микропроект – выдвинуть известных блогеров против самых одиозных представителей режима БПП и попытаться победить… В 2019 году многие были подписаны на Сашу [Дубинского]", – рассказывает Корниенко.

Сейчас Корниенко, говорит, далек от партийных дел и пробует себя в роли "парламентского дипломата". Но подчеркивает, что главный дипломат в стране один – это президент Владимир Зеленский.

Сможет ли парламент принять нужные для вступления в Евросоюз законы (спойлер – все сложно), что делать с депутатами-предателями и какой вред несет Арестович – в интервью Корниенко для LIGA.net.

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Ответил на упреки относительно блокирования командировок нардепов. "Статистически Европейская солидарность на единицу депутата – одна из самых выезжающих. Прямо в этот момент несколько представителей – не в Украине, в частности, их политический лидер [Петр] Порошенко… Командировать или не командировать человека куда-то – это полномочия председателя Верховной Рады".

Главный дипломат в Украине один. "Президент, это и написано в Конституции. Через два года [большой войны] Владимир Зеленский показал, что это работает. Давайте выстраивать правильную иерархию и стратегию".

С реформами, которые требует ЕС для евроинтеграции, могут быть проблемы. "Сейчас 100% того, что Еврокомиссия добавила, – это голосование Верховной Рады. И это все фантастически непростые вещи".

СПРАВКА. В решении Еврокомиссии относительно начала переговоров о вступлении в ЕС перечислены четыре требования, по которым Украина в марте 2024 года должна получить уже упомянутый зеленый свет. Для этого Верховная Рада должна: - увеличить штатную численность НАБУ; - исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, приобретенного декларантами до вступления в госслужбу; - принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии о нацменьшинствах, государственном языке, медиа и образовании; - урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".

"Я думаю, что не будет проблем ни с вопросом НАБУ, ни с вопросом деклараций. Будут дискуссии о лоббизме. И тема национальных сообществ… Вопрос образования сенситивный. Законодательная рамка по образованию действительно не соответствует решениям Венецианской комиссии… Сейчас дискуссия идет о языках стран Евросоюза. Здесь нужно искать компромиссы…"

"Сейчас правительство анализирует законодательство Румынии и Венгрии, смотрит, как у них. Чтобы был зеркальный подход. Но надо понимать, что у них по некоторым позициям свободнее, чем у нас. У них реализованы политические права национальных меньшинств, все они есть в парламенте".

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Дубинский попал в Слугу народа как блогер. "Был микропроект — выдвинуть известных блогеров против самых одиозных представителей режима БПП и попытаться победить... Не было квот кого-то (журналист спрашивал о квоте Игоря Коломойского. — Ред.)... На тот момент не было госизмены, не было черно-белых проблем. В 2019 году многие были подписаны на Сашу и искренне воспринимали эту информацию".

В 2019 году Зеленский мог не распустить парламент. "У нас была дискуссия тогда все время: может, выборы все-таки провести вовремя (в октябре 2019-го. – Ред.). Преобладал момент: если мы дадим этому парламенту еще полгода, они еще наголосуют кнопкодавством. А на других чашах было то, что мы сейчас быстро вряд ли сформируем на 100% качественную структуру депутатов".

К нынешней Раде тоже много претензий. И они справедливы. "Мы много дали поводов, я согласен. Только от НАПК там десяток дел, куча подозрений, суды, взятки... Три подозрения в госизмене... Темпы потери доверия в обществе были немного быстрее, чем до предыдущих созывов..."

"Есть широкие дискуссии, должны были быть выборы 31 октября [2023 года]. Я поддерживаю позицию, что должны были быть. Если бы не было войны… Но это первый парламент, который будет сидеть овертайм. И неизвестно сколько".

С изменниками и бывшими ОПЗЖ все очень сложно. "Мне тоже хотелось бы, чтобы мы могли из Верховной Рады удалять предателей, коллаборантов и тех, кто просто не ходит. Вспоминая, что творили ОПЗЖ, когда Рабинович пел гимн СССР, хотелось бы, что они несли за это ответственность. Но конкретно в Верховной Раде таких механизмов, к сожалению, нет. Должно быть либо лишение гражданства, либо приговор суда, либо их собственное заявление".

Нужны изменения в регламент, которые ускорят рассмотрение еврозаконов. "Возможно, на следующем этапе, когда мы откроем переговоры (о вступлении в ЕС. – Ред.), мы будем вносить процедурные изменения в регламент, которые позволят быстрее проходить еврозаконам. Например, некоторую особенную, более мобильную процедуру рассмотрения правок в них".

"Интеграция европейского законодательства не предусматривает никаких изменений текста. Ты берешь директиву, переводишь на украинский, вставляешь в закон и принимаешь. Какое может быть второе чтение? Какие тысячи правок?"

США на грани шатдауна. Есть ли у Украины план Б, где искать деньги? "Минфин ищет возможности дополнительного финансирования со стороны третьих стран: Южная Корея, Япония, неплохой трек с Норвегией. Есть работа со странами Евросоюза. Но наш основной союзник – это МВФ".

"Если мы потеряем МВФ – мы потеряем все, дальше как домино посыплется. Нам нужно держать с ними очень высокий уровень интенсивности".

Что делать внутри страны – огромный вопрос. "У нас денег хватает только на армию. Все налоги идут сейчас на ВСУ или на то, что можно. Не хотелось бы доводить [до урезания соцвыплат]. Думаю, партнеры не дадут нам до такого дойти. Но работать над эффективностью экономики тоже нужно… Я уверен, мы будем пересматривать госбюджет-2024 еще десятки раз. Но надо быть готовыми, что в какой-то момент эти решения будут еще более сложными, еще более болезненными".

"У нас есть внутренние ресурсы. Конечно, это детенизация. У нас только с контрабанды мы можем десятки миллиардов гривен в месяц брать, из эффективного управления государственной собственности, из приватизации. Там 10 млрд, там 10 млрд — уже и 100 млрд".

Рада выделила 2 млрд грн на телемарафон. Говорит, что он нужен. "Должны ли мы во время войны иметь единственную точку новостей? Я думаю, что должны. Мы подзабыли, как было в марте-апреле 2022-го, когда все смотрели его или слушали по радио. Тогда это была единственная точка подачи информации. Мы же понимаем, что ситуация может меняться, и надо сохранять эту возможность – где-то что-то сказать важное людям".

Полагает, что деятельность Арестовича может нести риски. "По форме это нормально, это демократия, он может говорить все что угодно. Вопрос – куда этот ветер дует. Ветер на демократические, европейские и толерантные паруса? Или это ветер, который нам снова вернет?.."

"Это определенные окна Овертона. Сначала про "Цоя уважаю, но публично выполнять нельзя". Потом мы вспомним Шуфутинского. Затем будем удивляться, почему мы Пушкина на украинский переводим, давайте его изучать в оригинале. Но где это окно надо вовремя остановить... Где кончается демократия и начинается вред для страны во время войны?"

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