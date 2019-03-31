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31.03.2019, 20:50

"Аномальная явка на востоке". Блиц с представителем Тимошенко

Немыря Григорий - экс-вице-премьер-министр Украины

Депутат Батькивщины Григорий Немыря дал блиц-интервью LIGA.net

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Представитель штаба Юлии Тимошенко, депутат Батькивщины Григорий Немыря дал блиц-интервью спецкору LIGA.net Дмитрию Бобрицкому. О чем он сказал - коротко. А вот десь - все новости о выборах детально.

- Кому из кандидатов нынешняя явка более выгодна?

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- Явка может иметь как плюсы, так и минусы для всех кандидатов. Это зависит от регионов, где кандидат имеет больше сторонников. По состоянию на сейчас (16:00) явка больше в восточном регионе. С другой стороны, опытные социологи говорят, что якобы в Украине есть такая модель голосования, когда восточные области голосуют раньше западных. Это с точки зрения культурной традиции. Мы не знаем, повторится ли это сейчас. Пока фиксируем аномальную явку в восточных областях.

- Когда мы поймем, кто из кандидатов попадает во второй тур?

- В ближайшие пару часов после закрытия участков. Кроме того, несколько экзитполов могут давать цифры, которые могут различаться. ЦИК дается на обнародование результатов выборов 10 дней, но мы знаем, что чем больше затягивается, тем больше подозрений.

- У вас уже будут данные со всех 30 тыс избирательных участков к этом времени?

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- Конечно, там где будет нормальная ситуация. Без проблемных участков, где срывается кворум, или другие экстраординарные ситуации. Думаю, это будут единицы участков. Львиная доля протоколов к этому времени будет посчитана.

- Депутат Мустафа Найем написал, что вы ведете переговоры со штабом Зеленского об объединении во втором туре.

- Это выдумка тех, кто это написал. У меня такой информации нет.

- Выборы проходят без массовых фальсификаций?

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- По состоянию на сейчас, нельзя давать четкую оценку. Должен завершиться процесс голосования, а потом еще следует анализировать процесс подсчета, оформление протоколов и передачи их в ЦИК. Конечно, мы их сравним с данным нашего параллельного подсчета. А также с данными экзитполов. И это все должно совпасть с официальными результатами. Примерно в 00:00 часов протоколы с участков будут переданы в центральный аппарат (партии, - ред.) это технически несложно. К первому часу мы сможем выйти к максимально точному результату выборов.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: юлия тимошенко, григорий немыря, выборы 2019
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