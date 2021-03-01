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Коротко | "Аваков – черт? А может Аваков – ангел, если терпит это все". Интервью Авакова – за минуту

01.03.2021, 21:53
Арсен Аваков (фото - скриншот)

Глава МВД вспомнил Сергея Стерненко, Виктора Медведчука, Михаила Саакашвили, санкции и олигархов. А еще – ответил на вопрос: "Аваков – черт?"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью телеканалу 1+1. Во время беседы с журналисткой Натальей Мосийчук он рассказал, что ускорение дела против Сергея Стерненко – это очевидная провокация, хотя министр и не считает активиста героем. Рассказал, что до последнего не верил в санкции против Виктора Медведчука, а также сообщил, что помирился с Михаилом Саакашвили и не получал предложение возглавить правительство от Владимира Зеленского. Самое главное из интервью – за минуту от LIGA.net.

ОБ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА ПОД ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА. "Сброс агрессии со стратегическими угрозами путать не надо. Есть баланс в обществе между довольными и недовольными. В таких ситуациях критическое – провокаторы... На случай "Капитолия" у нас всегда есть запасной вариант. Я рад, что он не понадобился".

О ЛИЧНОСТИ СТЕРНЕНКО. "Печально, грустно, что у нас подмена настоящих героев сделанными. Если говорить о Стерненко – в чем его героизм? Может на фронте был? В самые тяжелые моменты на Майдане? Нет. Он появился на самом финише Майдана. Не хочу верить лозунгам и мифам. Хочу верить конкретике".

О ПРИГОВОРЕ СТЕРНЕНКО. "А вот дела (против Стерненко), которые удивительно быстро побежали вперед... Я об этом узнал (о приговоре), и президент Зеленский об этом узнал – потому что мы с ним сразу созвонились – в день вынесения приговора. Потому что в Одессе запросили слишком много сил полиции на процесс, который шел пять лет и почему-то сейчас финализировался. Стимулировали ли этот процесс определенные силы? Несомненно. И они не прячутся... Можно выйти и, фигурально выражаясь, сжечь власть за это и оказаться у разбитого корыта. А можно выстраивать механизмы коррекции. Да, я считаю, что вынос этого дела с такой степенью интенсивности в дни Майдана – это провокация. Это все должны хорошо понимать".

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ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН И МЕДВЕДЧУК. "Когда мы больше года назад ехали с президентом на нормандский саммит, я говорил президенту: вы, конечно же, не имеете права не попробовать, но, к сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то с Путиным получится. Потому что для него независимая Украина – это нонсенс. Президент был полон решимости попробовать. И он убедился, что это не получается. Если раньше для него это была одна из версий поведения, то теперь та линия поведения, которую он демонстрирует – это его убеждения. Я надеюсь на это".

ДЕЛО ШЕРЕМЕТА / АНТОНЕНКО. "У нас правда или неправда определяется в студиях телеканалов. Судьи – "главными не являются". Обвинители сейчас в странном положении. Такое впечатление, что добиться истины в этом процессе заинтересованы только следователи. Больше никто. Есть факты, которые надо оценить. Несколько месяцев идет суд. И не просто суд, а суд присяжных. Не полиция оставляет за решеткой, а присяжные, которые смотрят на аргументы, и выносят вердикт. Я против определять правосудие количеством людей на улице".

ЗЕЛЕНСКИЙ КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА НЕ ПРЕДЛАГАЛ. "А почему я должен иметь претензии на это кресло? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или номером два? Выборы выиграл Зеленский и его партия. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Я так к этому отношусь... Нет, президент Зеленский мне не предлагал".

ЗАЧЕМ ЕМУ МВД. "Я нахожусь в этом кресле очень долго – 7 лет. Это "жаренная сковородка". Это несчастья круглый год. И если я, как государственник, нахожу в себе мотивацию находится на этой позиции – для меня это ОК".

ОЛИГАРХИ – НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ. "Президент Порошенко создал теоретическую базу, много об этом говорил, а президент Зеленский – начал... Я со всеми олигархами разговариваю. Большинство из них считает, что справедливость – высшая ценность. И если бы правила работали для всех, а государство медленно отжимало олигархов к правилам рыночного отношения с государственным доминированием – все бы согласились. Но у нас так не выходит. Я бы начал это аккуратно устраивать – "чтоб не скрипело". А Зеленский в некоторых вещах гораздо более резкий. Это сопряжено с рисками. Но стратегия задана... Но я не думаю, что олигархи – ключевая проблема сейчас. Ключевая проблема справедливость судов, а потом уже – олигархи".

"ХОТЬ ЗАРЕЖЬТЕ МЕНЯ". "Иногда я консолидируюсь во мнении с олигархами. Как можно было провести в Верховной Раде решение о покупке электроэнергии в Российской Федерации? Хоть зарежь меня – не нахожу ответа. Да лучше мы будем кормить своих олигархов и медленно их отдавливать, чем кормить русских".

ПОРОШЕНКО ВОСКРЕСИЛ МЕДВЕДЧУКА. "Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди опубликовали его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор и там будут еще. Все становится прозрачным и ясным. Кто такой Медведчук? Кум Путина, человек, который искренне считает Путина своим другом... Петр Алексеевич решил, что может обуздать этот механизм. Где Медведчук был после революции? Нигде! Я прекрасно помню, как пытался удержать группу Правого сектора, который намеревался его догонять на даче в Ивано-Франковской области. Медведчук был тише воды, ниже травы. Потом вдруг возникла труба, на которой начали зарабатывать – и не только Медведчук. Потом появились деньги на телеканалы. А теперь последняя пленка показала, что событие 2015 года со скандалом электроэнергии в Крым... Когда возбудили уголовное дело... А несчастный Демчишин ни при чем! Ему просто дали команду. И занимался всем Медведчук, получив силу за счет Путина".

НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕДЕТ САНКЦИИ. "Зеленский с открытым забралом принял решение, что Медведчук – классовый враг для украинцев. Для меня это дорогого стоит. Мы это обсуждали долго. Но когда на СНБО этот вопрос встал – я до последнего думал, что это как-то сорвется".

ВОДЫ ВОЙСКАМ РФ В КРЫМУ НЕ БУДЕТ. "23 года мы поставляли воду в Крым. 80% воды для нужд населения. Гигантская работа – инженерная, затратная. А сейчас мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых там ракет? Мы какую-то несем за это ответственность? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины".

СНОВА ДРУЖИТ С СААКАШВИЛИ. "Мы нашли силы увидеться. В постпорошенковский период или до выборов – уже не помню. Мы как-то встретились на чужом празднике. И хорошо поговорили. А потом еще встретились. А потом еще. И откровенно обменялись. Он мне рассказывал, как он видел ситуацию – начиная с того, как он по крыше ходил и заканчивая эпизодами, которые привели к нашему конфликту... А здесь роль Петра Алексеевича высока. Он талантливый манипулятор. Мы очень ясно понимали, кто и как поступал. К Саакашвили нужно было отнестись по-человечески. И я эту грань никогда не переходил – и Миша это знает".

"АВАКОВ – ЧЕРТ?". "Я вам скажу: а может Аваков – ангел, если терпит это все, в том числе такое обращение? У меня такая работа, которая требует иногда быть твердым, иногда – лиричным, иногда – человечным, а часто – жестким. Когда на нас наезжают или несправедливо критикуют, и кто-то у нас закипает последними словами – я их собираю и говорю: так, ребята, не сахарные – не растаем, вы знали, на какую работу пришли. Потом разберемся".

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Владимир Зеленский арсен аваков виктор медведчук интервью
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