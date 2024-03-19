"Без мобилизации 250 000 бойцов у нас мало шансов". Интервью с Сергеем Филимоновым

"Без мобилизации хотя бы 250 000 бойцов у нас очень маленькие шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть", – говорит LIGA.net Сергей Филимонов, два месяца назад назначенный новым командиром отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Мы встречаемся на полигоне, где новые рекруты проходят полосы препятствий. Это один из этапов пятидневной "пробной" подготовки. За это время кандидаты должны понять, готовы ли присоединиться к "волкам".

Добровольная мобилизация значительно лучше принуждения, поскольку дает право выбора, считает Филимонов: "Казалось бы, все желающие воевать за эти два года – уже и так на войне. На самом деле нет. Еще есть очень много людей, которые могут быть полезны войску".

Как изменилась война с Россией, почему нужно пересмотреть подходы к мобилизации, в каких специальностях Волки Да Винчи нуждаются больше пехотинцев – в интервью Сергея Филимонова LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Хочу вернуться в лето-2022". Как изменилась война

– Какая главная проблема Сил обороны в войне сейчас? Люди? Нехватка боеприпасов – если да, то как вы ее ощущаете? Недостаточность фортификационных сооружений на первой линии фронта?

– Во всем. В людях, в подходе. Есть проблемы в командовании: как на уровне командиров батальонов, так и на уровне командиров бригад. Много проблем, о которых я могу говорить – и те, о которых я не могу и не буду.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Можно проехаться по линии фронта и спросить людей, какая у нас первая, вторая и третья линии обороны. С этим, конечно, есть проблемы. Фортификационные сооружения – первое, что мы должны сейчас делать, должны готовиться к обороне, чтобы не плакать в конце лета.

– Можем ли мы имеющимися силами остановить нашествие россиян? Как вы оцениваете ситуацию? Какими силами наступает РФ на тех направлениях, где вы были в последнее время, и насколько успешно это наступление?

– Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень маленькие шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О возобновлении границ в этом году вообще речи не может быть. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка – тоже.

– По вашему мнению, Украина в этом году сможет только обороняться?

– Зависит от изменений в армии, в мобилизации, в рекрутинге, помощи наших партнеров, разрешения на использование оружия по территории России. Очень сильно зависит от происходящих в России событий.

"Если умрет Путин или условно появится еще один Вагнер, который все же дойдет до Москвы, если начнется освободительная борьба оккупированных Российской империей народов, то все может перевернуться с ног на голову".

– Как изменилась тактика россиян на поле боя?

– Коренным образом. В 2022 году, когда я впервые заехал в Харьковскую и Донецкую области, я думал: ого, жестко – самолеты, артиллерия, танки, большое количество пехоты, вражеская разведка, прилетают ракеты по штабам.



Теперь же возможность вернуться в лето 2022-го была бы приятна. Мы с ребятами с удовольствием ворвались бы на любой участок фронта и показали очень крутой результат.

Обучение рекрутов батальона ''Волки Да Винчи'' (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Война изменяется. В 2022 году российские солдаты не знали местности, их командиры учили местность по топографическим картам. Даже способы применения БпЛА или оружия были в десятки раз менее квалифицированы. На наших ошибках они учатся гораздо быстрее.

Мы воюем против армии с безграничным кошельком.

"На какой активный участок сейчас не заезжай – там будет прострелено каждое дерево. Раньше заезжаешь на линию фронта – да, там может быть горячо, могут быть штурмы, все опасно и тому подобное".

Но сейчас, когда едешь к "нулю", опасная зона начинается за полтора-два километра. Постоянные прилеты, FPV, "сбросы".

"Нехватка пехоты есть. Вопрос к качеству мобилизации"

– Уже почти два месяца вы – командир Волков Да Винчи. С какими вызовами столкнулись в новой должности? С чем принял батальон?

– Батальон на этапе переформатирования, у нас появились новые подразделения, некоторые значительно расширились. Теперь есть рота БпЛA, отделение РЭБ. Некоторые подразделения сократились.

К сожалению, у нас достаточно большое количество людей, которые за эти два года тяжелейших боев были в самых горячих точках фронта и получили ранения. Поэтому не могут выполнять работу на должном уровне. Также есть погибшие и раненые командиры.

Поэтому сейчас занимаемся и лечением бойцов, и кадровыми изменениями. Проводим набор новых людей и обучение, конечно.

– На открытии рекрутингового центра вы говорили, что батальон уже наполовину укомплектован. Как с этим помогают (или нет) рекрутеры? Много ли приходит мобилизованных через ТЦК?

– Стоит сказать, что с рекрутингом в стране есть проблемы, за каждого бойца нам приходится бороться. Мы благодарны ОК "Юг", учебным центрам и войскам, которые идут нам навстречу и помогают с тем, чтобы рекруты смогли попасть именно в наше подразделение.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Это трудный путь. Но пришедшие добровольно бойцы – эффективнее, лучше тренируются. Казалось бы, все желающие сражаться за эти два года – уже и так на войне. На самом деле нет. Еще очень много людей, которые могут быть полезны войску, приходят и ищут себя.

– Каков средний возраст ваших рекрутов?

– Разный. У нас есть ребята по 18-19 лет, они ждали совершеннолетия. Есть профессиональные молодые спортсмены, взрослые мужчины по 50 лет. Одному – 58 лет. Человек разбирается в технике и, в принципе, мы его уже видим в подразделении, потому что он пришел на конкретную должность.



– Много ли женщин приходят на боевые должности?



– Очень, даже больше, чем нам нужно. Мы стараемся привлекать их на должности делопроизводителей, бухгалтеров. Но девушки часто хотят заниматься боевой работой. Лично я не разделяю такие взгляды, что женщина может находиться на боевой должности. Есть много объективных и субъективных причин, почему этого не следует делать.

– Какие должности наиболее востребованы? Где у нас дефицит, а где перебор?

– Это будет странно, но я стараюсь как можно меньше искать штурмовиков и простых пехотинцев. Во-первых, я заинтересован в том, чтобы те люди, которые мотивированы и хотят учиться, шли на должности саперов, операторов БпЛА, танкистов, артиллеристов и т.д., в взводы и роты боевого или просто обеспечения.

"Пехотинец должен быть защищен, спокоен и уверен, что за ним стоит большая сила. А большая сила – это как раз взводы и роты обеспечения".

– Сейчас многие новички, которые приходят в ТЦК уже с отношением на конкретную должность или в рекрутинговый центр с запросом, выбирают более "гражданские" или "технические" должности, например операторов дронов. Что делать с нехваткой пехоты, куда никто не идет?

– Нехватка пехоты есть. Принудительная мобилизация частично закрывает это, но есть вопросы к качеству. Я повторюсь, потому что это закон: каждому командиру важнее, чтобы у него был специалист-артиллерист, умеющий точно попадать, считать и подружится с системой.

Или креативный инженер, который будет выстраивать взрывные/невзрывные заграждения, труднопреодолеваемые для врага. Рота/взвод огневой поддержки, которые не допустят, чтобы на позиции подошел враг.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Давайте говорить честно, исходя из реалий войны. Как бы ты ни был подготовлен, сколько бы у тебя ни было PVS, калиматоров, крутой формы или наушников – против FPV-дрона ты ничего не сделаешь. Если у тебя не будет сильного рэбовца, который тебя будет защищать.

Против вражеской пехоты ты не сможешь стрелять большее количества своего боекомплекта. Или против вражеской артиллерии без хорошей "контрбатерейки" ни один специалист не сможет стоять на позиции.



Поэтому в первую очередь нужно обеспечить приток к силам обороны именно специалистов. И пусть пехота будет немного худшего качества, и даже меньше мотивирована, чем подразделения обеспечения. Поэтому на ту мобилизацию, которую проводит государство, мы тоже полагаемся.

– На данном этапе войны справляется ли государство с информационной политикой по мобилизации? Что нужно улучшить, чтобы повестка перестала быть страшилкой?

– Нужны коренные изменения в процессе мобилизации. К примеру, когда мы идем лечить зубы, для нас важно, к какому врачу мы пойдем? А какое у него будет оборудование и опыт, какие препараты он использует? Для человека, идущего лечить зубы, это боль – на час. А для бойца, который идет воевать, – это жизнь и здоровье.

Важно создать условия, чтобы люди шли воевать туда, где будут чувствовать заботу о них, профессионализм командиров.

"Какое бы красивое видео вы не сняли или сказали горячую речь – это не будет действовать на людей, которые знают, что могут прийти и, вероятнее всего, погибнут".

Я – доброволец, и во многих моментах учился во время боя, часто меня просто спасало везение. Сейчас я бы не очень хотел мобилизоваться куда-нибудь, потому что знаю, чем это может закончиться. Условно: если бы я сейчас был гражданским, то в какие-то подразделения с удовольствием пошел даже пехотинцем, а в другие не пошел бы на ни какую должность.

– Как относитесь к мобилизации заключенных?

– Да неплохо. Все заключенные очень разные. У нас большие проблемы с судебной системой. В тюрьмах сидят много действительно хороших и невинных людей. И этим людям нужно дать шанс на реабилитацию.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Лично у меня была возможность сидеть в тюрьме из-за акции под Офисом президента или из-за защиты местных жителей от тетушек. Очевидно, что моя польза здесь гораздо больше, чем там.

"Мы воюем не за Зеленского. И не за Сырского"

– Как ваши люди и вы лично справляетесь с усталостью от войны?

– Конечно, все устали. И враг тоже. Реально идет война на истощение. Они гибнут в масштабах Второй мировой. За эти 10 лет, даже за Авдеевку потеряли больше людей, чем за всю афганскую кампанию.

У нас нет вариантов. Пока мы воюем в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Если не будем воевать – завтра они дойдут до Днепра, послезавтра до Киева, потом до Ровно, Хмельницкого и Львова.

– Как влияют разные политические (смена высшего военного руководства) и социальные проблемы (коррупционные скандалы, уклонисты в Тисе) на боевой дух личного состава?

– Сейчас меня устраивает президент и его работа. Но я воюю не за президента. Меня может не устраивать командование Вооруженных Сил или Министерства обороны, командир какой-то бригады или батальона, но я воюю не за них. И люди воюют не за них.





Поверьте на слово: если мы проиграем России, хуже будет всем. Особенно тем, кто сражался. Если у нас страны не будет, то каждому придется спасаться самостоятельно или маленькими группками.

– Как вы как командир мотивируете своих бойцов?

– Я люблю своих бойцов, думаю, это взаимно. С большинством мы были в одном окопе, на штурмах, переживали вместе потери и победы. Война проявляет людей, дает настоящих друзей. К сожалению, и забирает.

– Что должно делать государство для ветеранов, уже сейчас возвращающихся с войны, в частности, из-за ранений, чтобы они видели благодарность общества за их вклад?

"Общество должно идти и занимать место раненых и убитых. Это будет самая большая благодарность".

Как тренируются рекруты Волков Да Винчи. Фото

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net