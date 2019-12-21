Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.12.2019, 15:14

"Боевикам грозит Гаага. Они это знают". Интервью Марчука – за минуту

Евгений Марчук (фото - скриншот видео)

Кого считать коллаборантами, нужны ли изменения в Конституцию и на какие уступки надо идти

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, политик Евгений Марчук дал интервью Hromadske. Почему на Донбассе нет тишины, что нужно Украине для реинтеграции Донбасса и что делать с боевиками: LIGA.net выделила 10 самых интересных тезисов с интервью Марчука.

Вспомнил, когда не было жертв на Донбассе. "Дольше всего огня не было в 2016 году. Тогда в сентябре-окятбре нам удалось продержаться полтора месяца. Это был единственный долгосрочный период, когда никто не погиб".

Но Россию это не устраивало. "После этого Россия дала указания и забрала своих представителей с СЦКК. После этого в 99,9% случаев нарушения происходили с той стороны. Договорились с 00:00 такого-то числа прекратить огонь. В 00:20 уже фиксировалось нарушение. Мы все понимаем, что это была команда Москвы".

Украине нужен четкий план реинтеграции. "С украинской стороны нет достаточного четкого плана в виде постановление правительства касательно всех компонентов возвращения украинской власти на Донбасс…Должно быть постановление правительства, в которой будут выписаны однозначные формулы гарантий, поручения разным министерствам что и до которого времени сделать".

Читайте также: Особый статус Донбасса продлен на год. Что это значит и как повлияет на переговоры с РФ

И градация коллаборантов. "Руководители и функционеры ОРДЛО знают, что их ожидает, когда это все урегулируется? Допустим, знают. А уборщица в кабинете Пушилина? Она коллаборант или не коллаборант? Есть огромное количество людей, которые где-то работали. Такая жизнь, они должны были где-то работать. Но они работали как коллаборант и боролись с возвращением украинской власти или нет? Должна состоятся градация".

Читайте также
Боевики ведут огонь из запрещенного оружия, ранен боец АТО - штаб 26.05.2017Во временно оккупированный Донбасс въехал гуманитарный конвой ООН 26.05.2017Воронки в Красногоровке: снаряды боевиков упали близ школы - фото 26.05.2017

Потому что получим большие проблемы. "Ко мне в Минске подошел один из руководителей ОРДЛО и спросил: "А что ждет меня и мою семью после того, как вы приходите к нам? На вашем языке я бандит, хоть и не был на фронте". Он заинтересован в нормализации ситуации? Нет. А те, кто с оружием в руках, но не были на фронте? Для них должен быть предварительный ответ. Или мы хотим партизанские отряды?! Чтобы уже на реинтегрированной территории иметь не меньшие проблемы".

В переходной период нужны языковые уступки. "В постановлении Кабмина должен быть перечень того, что нужно сделать на человеческом уровне…Например, образование: она остается или что-то меняется? Язык. Не нужны ультиматумы, что только украинский. Это не тот период. Да, когда-то надо дойти и до этого. Но на какой-то период нужно идти на уступки".

Читайте также: "Это была ничья". Переговоры Зеленского с Путиным и итоги нормандской встречи

В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Знает, почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".

И как можно решить вопрос с границей и выборами. "Мы предложили синхронизировать введение миротворцев ООН с политической реформой. На первом этапе миротворцы располагаются на линии разграничения, на втором – заходят в центр, на третьем – выходят на границу, и это мы заканчиваем выборами. Это можно обсуждать".

Временные изменения в Конституцию могут помочь вернуть Донбасс. "Можно подумать о статье переходного смысла в самой Конституции ради того, чтобы спасти страну. Но это очень тяжелая проблема с точки зрения восприятия обществом. Но нужно тогда ставить на весы: или непростой переходной период с риском или ничего и все продолжается?".

Читайте также: "Я сказал Путину: резни на Донбассе не будет". Зеленский на 1+1 - за минуту

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война на Донбассе, евгений марчук, интервью за минуту
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
По прозвищу Биба: кем оказался самый "эффективный" киллер Украины
Происшествия По прозвищу Биба: кем оказался самый "эффективный" киллер Украины
Происшествия
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 