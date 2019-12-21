"Боевикам грозит Гаага. Они это знают". Интервью Марчука – за минуту

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, политик Евгений Марчук дал интервью Hromadske. Почему на Донбассе нет тишины, что нужно Украине для реинтеграции Донбасса и что делать с боевиками: LIGA.net выделила 10 самых интересных тезисов с интервью Марчука.

Вспомнил, когда не было жертв на Донбассе. "Дольше всего огня не было в 2016 году. Тогда в сентябре-окятбре нам удалось продержаться полтора месяца. Это был единственный долгосрочный период, когда никто не погиб".

Но Россию это не устраивало. "После этого Россия дала указания и забрала своих представителей с СЦКК. После этого в 99,9% случаев нарушения происходили с той стороны. Договорились с 00:00 такого-то числа прекратить огонь. В 00:20 уже фиксировалось нарушение. Мы все понимаем, что это была команда Москвы".

Украине нужен четкий план реинтеграции. "С украинской стороны нет достаточного четкого плана в виде постановление правительства касательно всех компонентов возвращения украинской власти на Донбасс…Должно быть постановление правительства, в которой будут выписаны однозначные формулы гарантий, поручения разным министерствам что и до которого времени сделать".

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И градация коллаборантов. "Руководители и функционеры ОРДЛО знают, что их ожидает, когда это все урегулируется? Допустим, знают. А уборщица в кабинете Пушилина? Она коллаборант или не коллаборант? Есть огромное количество людей, которые где-то работали. Такая жизнь, они должны были где-то работать. Но они работали как коллаборант и боролись с возвращением украинской власти или нет? Должна состоятся градация".

Потому что получим большие проблемы. "Ко мне в Минске подошел один из руководителей ОРДЛО и спросил: "А что ждет меня и мою семью после того, как вы приходите к нам? На вашем языке я бандит, хоть и не был на фронте". Он заинтересован в нормализации ситуации? Нет. А те, кто с оружием в руках, но не были на фронте? Для них должен быть предварительный ответ. Или мы хотим партизанские отряды?! Чтобы уже на реинтегрированной территории иметь не меньшие проблемы".

В переходной период нужны языковые уступки. "В постановлении Кабмина должен быть перечень того, что нужно сделать на человеческом уровне…Например, образование: она остается или что-то меняется? Язык. Не нужны ультиматумы, что только украинский. Это не тот период. Да, когда-то надо дойти и до этого. Но на какой-то период нужно идти на уступки".

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В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Знает, почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".

И как можно решить вопрос с границей и выборами. "Мы предложили синхронизировать введение миротворцев ООН с политической реформой. На первом этапе миротворцы располагаются на линии разграничения, на втором – заходят в центр, на третьем – выходят на границу, и это мы заканчиваем выборами. Это можно обсуждать".

Временные изменения в Конституцию могут помочь вернуть Донбасс. "Можно подумать о статье переходного смысла в самой Конституции ради того, чтобы спасти страну. Но это очень тяжелая проблема с точки зрения восприятия обществом. Но нужно тогда ставить на весы: или непростой переходной период с риском или ничего и все продолжается?".

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