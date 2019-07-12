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12.07.2019, 21:27

"Богдана оправдывать не собираюсь". Интервью Разумкова за минуту

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа - о сливе мажоритарки, российско-украинской войне в Донбассе и нелюбви к "оранжевым"

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков дал интервью интернет-изданию Левый берег. Один из главных претендентов на должность спикера парламента рассказал, почему не любил "оранжевых", о планах партии Владимира Зеленского и о заявлениях олигарха Игоря Коломойского о "гражданской войне в Донбассе". Во время интервью даже пустил слезу, когда говорил об отце. Все самое интересное – в 12 коротких тезисах от LIGA.net.

Был против Оранжевой революции. "Я, к сожалению, многих сторонников Ющенко знал лично. В том числе ранее - через отца, поэтому и не хотел этого делать (поддерживать Оранжевую революцию, - ред.)".

Считает, что некоторые ценности ПР были правильными. "Я не шел (в Партию регионов, - ред.) за ценностями, хотя думаю, что некоторые ценности в Партии регионов тоже были правильные".

С Зеленским познакомил Баканов. "Я точно никогда не был наемным сотрудником – зарплату в штабе не получал. С Зеленским меня познакомил Баканов, мне импонировали ценности Владимира Александровича".

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В Кабмин не хочет идти. "Давайте доживем до того, каким будет парламент. Я думаю, что буду более эффективным в Раде, чем в правительстве".

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Будущий одесский губернатор был бизнес-партнером Зеленского. Ну и что? "Вопрос же не в том, что он (кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков – ред.) был бизнес-партнером, а в том, будет ли эффективен. Вопрос не в том, кто кум, сват и брат, а в том, будет ли он работать. Задача стоит не взять людей с улицы. Я думаю, Зеленский будет готов убрать человека в случае невыполнения задач".

Никакого слива округов нет. "Нет, это не технология слива округов. Мы проводим постпраймериз по спискам, по мажоритарке этого сделать не можем. По мажоритарным округам мы отбирали в том числе людей, которые были в региональных командах. Они прошли с нами президентскую избирательную кампанию. Если мы с ними ошиблись, то получим результат от избирателя. Хотя, я надеюсь, что этого не произойдет".

Свадебный фотограф, тамада – это все серьезно. "Не все так однозначно по всем округам и с "тамадами", как вы говорите. Это не сделано для того, чтобы кого-то драконить. Это сделано для того, чтобы победить и привести других людей в парламент… Вопрос не в тамадах, вопрос в их эффективности… Вы недооцениваете нашего, как вы выражаетесь, фотографа".

Куницкий с двойным гражданством? У Грановского тоже не все чисто. "История специфическая. С одной стороны - у нас есть Куницкий, а с другой стороны там стоит Грановский. Если мы снимаем Куницкого, вы скажете "слили округ". Насколько мне известно, у господина Грановского тоже не все впорядке с гражданствами. Поэтому могу предложить альтернативный вариант - двоих убрать".

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Языковой вопрос – не сейчас. "Я не оправдываю (главу Офиса президента Андрея Богдана – ред.). Я вам сказал свою позицию – единственным государственным языком является украинский. Любой другой позиции быть не должно. Нереально провести референдум по поводу языка, когда у нас нет даже законодательной базы. Я считаю, что языковые вопросы в рамках избирательной кампании вообще поднимать не стоит, поскольку они всегда раскалывают общество".

На Донбассе не гражданская война. "Это позиция моя и, думаю, что партии. На той стороне воюют и есть граждане Украины - тоже правда. Если мы выходим из концепции, о которой говорил Коломойский, то это одна история и это тоже правда. Если говорить о том, почему война началась, то явно не из-за языка. Если бы туда не пришли русские, не "помогали", ничего бы не произошло. Язык служил поводом "защищать" русскоязычное население сначала в Крыму, потом на Донбассе. К сожалению, им позволила Рада, когда решила на этом попиариться, когда отдельные политические силы решили поднять себе рейтинг. Но, если бы не было этого, я думаю, придумали бы другое, нашли бы еще какие-то поводы для того, чтобы прийти кого-то "защищать".

Либертариантство в Украине сейчас не построить. "Я с Русланом Стефанчуком не до конца согласен. Есть подходы, есть ценностный базис. Либертарианство направлено на фактически полное устранение государства. Если мы с экономической точки зрения говорим, то надо изучать не историю либертарианства, а историю свободной экономики и свободного ведения бизнеса. Если мы начнем упираться в идеологию, мы не сможем построить правильную структуру. Мы не можем пойти по пути либертарианства, если это относится к социальной сфере, это невозможно на сегодняшний день".

Досрочных местных выборов не будет. "Я думаю, что выборы в местные органы власти пройдут в 2020 году. Вопрос не в местных или парламентских… Будет не очень правильно вести избирательную кампанию и одновременно строить партию с таким уровнем поддержки и с таким количеством желающих, не всегда чистоплотных, туда прийти".

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, парламент, досрочные выборы, Дмитрий Разумков
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