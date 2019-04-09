"Больше никаких бизнес-партнеров". Интервью Порошенко - за минуту

В понедельник, 8 апреля, кандидат в президенты Петр Порошенко стал гостем программы Свобода слова на телеканале ICTV. В течении целого часа действующий президент стоял у центрального микрофона и рассказывал об угрозах и вызовах для Украины. За что критикует Зеленского, когда заработает Антикоррупционный суд и как нужно меняться власти: самое важное – в десяти коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Уважает Зеленского, но как актера. "Я уважаю Владимира Зеленского, как прекрасного актера. Более того, я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И может он искренне хочет задекларировать, чтобы Украина двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно".

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Спрашивает у Зеленского, зачем вести переговоры с боевиками. "Если он пытается самостоятельно поехать и говорить с Путиным, то, с чем он оттуда вернется? Что означает "Я буду вести переговоры с лидерами (он даже не сказал "так называемых") ЛНР и ДНР"? Это означает, что Россию вывели, Россия уже не агрессор, санкции против России не надо вводить. Могу ли я ехать и говорить с ними или нет? Нет. Потому что разрушается мировая солидарность вокруг Украины".

А про прямые переговоры с Путиным без посредников нужно забыть. "А потом будет "Так я поеду и с Путиным с глазу на глаз встречусь". А где наши партнеры по нормандскому формату, где Европейский Союз, где США? Ели ты идешь и остаешься без союзников, то разрушается все то, что было сделано. Хотя скажешь, что "минские договоренности нас не устраивают". А все санкции базируются именно на минских договоренностях".

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Не утверждал, что Зеленский – наркоман. "Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, потому что я не имею для этого никаких оснований. Я настаиваю на праве граждан Украины иметь 100%-ные гарантии, что будущий президент и верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков".

Порошенко пьет, не просыхая? Это фейк. "Я был удивлен, когда услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследование. Потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет, не просыхает. Недавно моя жена Марина сказала, что видела меня пьяным только один раз за 35 лет. Я возмутился и спросил: "Когда?". Она говорит: "Это было еще до свадьбы, ты не помнишь".

На этой неделе собирается запустить Антикоррупционый суд. "На этой неделе должен быть подписан мой указ, и мы должны запустить Антикорупционный суд. Блестяще проведен конкурс при участии совета международных экспертов. Лучшие судьи, ученые и адвокаты, которые являются гарантом того, что страна изменится".

Больше не будет назначать на должности бизнес-партнеров. "Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначены не будут, пока он является президентом. В том числе во время второго срока".

Нужно принимать закон об импичминте. "Я твердо убежден, что этот закон нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Я уверен, что в парламенте должна состоятся дискуссия по этому поводу и этот закон нужно принимать. Как ответственность президента в случае нарушения Конституции и совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей, чтобы обсудить и принимать сбалансированную и компромиссную версию".

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Сегодня Украина – самая сильная за всю историю. "За эти пять лет удалось сделать очень много. Сегодня Украина точно намного сильнее, чем пять лет назад, и, возможно, сильнее, чем за всю свою историю. Она имеет гаранта своей независимости и суверенитета – армию. Проведены ряд реформ, начиная от безвиза и заканчивая соглашением об ассоциации с Европейским Союзом".

Власть должна быть более открытой. "Мы должны изменить кадровую политику. Мы должны продемонстрировать намного большую открытость и диалог, начиная от общественности и активистов и заканчивая пониманием проблем простого гражданина… Именно это я, в первую очередь, услышал, как вывод после первого тура".

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