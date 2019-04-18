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18.04.2019, 10:14

"Буду ругаться с Коломойским". Интервью Зеленского – за минуту

Владимир Зеленский дает интервью РБК-Украина (фото - Facebook Владислава Красинского)

Зеленский о роспуске парламента, будущем Порошенко и связях с Коломойским

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В четверг, 18 апреля, вышло интервью Владимира Зеленского изданию РБК-Украина. Интервью появилось благодаря турниру по настольному теннису, который проводился в штабе Зеленского во время первого тура выборов. В ходе часовой беседы Зеленский посоветовал Петру Порошенко завязывать с политикой, отказался от будущих коалиций с экс-регионалами и попросил не троллить его Виктором Януковичем. Самое интересное из интервью Зеленского – в 12 коротких тезисах.

Выгодно распустить парламент, но может не успеть. "Я боюсь, что я не успею (распустить парламент). Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно… Поэтому, по поводу роспуска – будем делать согласно закону".

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Советует Порошенко уйти из политики. "Он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте, – я слава богу, не на его месте – после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины".

И не мешать уголовному преследованию нынешней власти. " Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой".

И вообще - Порошенко должен был посадить Гладковского. "Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее… Если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить".

Хочет иметь свой парламент. "Я думаю, что они (возможная политическая сила во главе со Святославом Вакарчуком – ред.) пойдут в Верховную раду, и может быть он (Вакарчук – ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он – демократические силы. Потом, Гриценко же пойдет? Гриценко пойдет, с Садовым они пойдут. Вот. И потом, я вам скажу, сложный момент вообще с кем из них объединяться. Я бы хотел, чтобы мы набрали большинство".

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Но глобально менять Конституцию не собирается. "Я вообще плохо отношусь к глобальным изменениям главного закона Украины – Конституции. Я в принципе к этому плохо отношусь. Парламентская республика в нашей стране – это может быть, в принципе, та же узурпация власти. Все-таки разделение власти, мне кажется, в нашей стране дает этот баланс в обществе.

Будет ругаться с Коломойским. " Буду с ним разговаривать об этом (если Коломойский будет решать свои вопросы, прикрываясь именем Зеленского – ред.). Жестко. Будем ругаться. Моим именем прикрываться, слушайте, это невозможно.

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Его президентский кортеж будет стоять в пробках. " Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги… Ну почему из-за политиков должны страдать люди? Есть два варианта. Первый. Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева. Ну если я пойму, если мне по безопасности скажут, что так нельзя. Ты тут пришел, куча кланов хотят тебя грохнуть, значит, перенесем за город".

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Слишком много Тараса Шевченко на карте Украины. "В целом, я нормально отношусь к декоммунизации… Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – героев, которые сегодня объединяют Украину?".

Нельзя забрать русскоязычное ТВ. " Квоты (на украинский язык на телевидение и радио – ред.) останутся… Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. никто отменять квоты не будет, но есть регулирование".

За легализацию медицинской марихуаны. "Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек".

Хочет сделать украинский Лас-Вегас. "Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность…сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть… Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там – пожалуйста".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, игорь коломойский, выборы 2019
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