"Через 10 лет хотел бы быть живой". Вторая часть интервью Порошенко – за минуту

В четверг, 1 августа, Украинская правда выпустила вторую часть разговора с Петром Порошенко. На этот раз вопросы Порошенко можно охарактеризовать как попытку провести психоанализ пятого президента: о чем он жалеет больше всего, какие самые серьезные промахи допустил и чем при этом гордится. По традиции, только самое интересное – в восьми коротких тезисах пересказывает LIGA.net.

Считает, что идти на выборах с таким антирейтингом – не ошибка. "Я должен был это сделать. Если бы я видел кандидата, который бы от нашей команды мог победить, я бы точно и охотно предложил ему участие в кампании… У нас сейчас есть волна усталости, потому что пять лет были сложные. Люди имеют право на такой выбор. Но я делал все, чтобы защитить Украину и украинцев от войны".

А Гладковский был ошибкой, которая уже исправлена. "(Я назначил Гладковского – ред.), потому что был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим предприятия Укроборонпрома. И они были выполнены…Была ли это кадровая ошибка? Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял".

Но с ним больше не общается. "Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его уволил. И по телефону не общался…Он должен пояснить обществу, что там произошло".

За кадры в финансовой сфере не стыдно. Кроме одного. "У меня был ряд очень удачных назначений, которые также не нравятся обществу…Например, Гонтарева. Только за Гонтареву господин Коломойский начал атаковать меня по своему телевидению… Вы вспомните, что у нас на сегодняшний день в финансово-банковской системе были вычищены авгиевы конюшни…Плеяда министров финансов, кроме Данилюка. Он не выдержал этой позиции".

Чувствует вину за коммуникационную политику. "Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности".

Но к реинкарнации Медведчука отношения не имеет. "При Порошенко он даже не баллотировался (в Раду – ред.)! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы…Медведчук при мне голову не мог поднять!.. Влияние Медведчука усилился после того, как Порошенко не выиграл президентские выборы. Это, к сожалению, констатация факта".

И к побегу судьи Чауса тоже. "Кто это такой? Он мне не интересен… Я никогда в жизни не видел, не слышал, не звонил, не общался с господином Чаусом. Не знаю его, к счастью. Думаю, что не буду знать. От слова "совсем".

Кем видит себя через 10 лет. "Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я заканчивал свою каденцию депутата Европейского парламента".

Первую часть читайте по ссылке: "Мне не за что краснеть". Интервью Порошенко - за минуту