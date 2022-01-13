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Коротко | "Демченко – агент влияния России? Это некорректный вопрос". Интервью Данилова – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 14:00
Алексей Данилов (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)

Почему Данилов называет некоторые решения СНБО принятыми "на грани", но оправдывает их, и какой помощи ждет от НАТО здесь и сейчас

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью Украинской правде. Чего хочет российский президент Владимир Путин, будут ли введены санкции против Петра Порошенко и чего Данилов ждет от НАТО и США: LIGA.net выбрала 11 самых важных цитат из его интервью.

Путин принял решение "закрыть украинский вопрос". "Какой план у Путина? Он достаточно прост – это уничтожение нас как государства… Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что нужно украинский вопрос уже решать".

Чтобы сделать Украину частью империи. "Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая".

Поэтому Зеленский каждый четверг собирает силовиков. "Раз в неделю в этом помещении в закрытом блоке проходит совещание, где озвучивается анализ всей ситуации, произошедшей за последний период времени… Там работает группа около 18 человек. Собираются разведки, военные, службы безопасности и определенные структуры для обсуждения ситуации. Это происходит в четверг".

Хочет, чтобы Запад помогал Украине – как раньше Афганистану. "Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский" Афганистан. И в этом случае американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом".

А от НАТО – совместных учений и присутствия в Черном море. "Крайне важно проведение западных военных учений: как сил НАТО так и совместных с Украиной, что очень нервирует россиян и заставляет постоянно отвлекать силы и средства. Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море, и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением".

Некоторые решения СНБО – "на грани", но это оправданно. "Может, определенные вещи есть на грани, но мы находимся в состоянии войны… Например, речь о контрабандистах. Нам говорят, что мы не можем так обращаться с гражданами Украины… Мы должны дать толчок, чтобы этим вопросом не только мы занимались и не только на кухнях говорили".

Документов по Порошенко в СНБО пока нет. "Если будет представление (на Порошенко – ред), мы будем его изучать. Мы не работаем с эмоциями… Когда они (документы по Порошенко – ред) будут, мы их будем рассматривать. На момент нашего разговора таких документов нет".

Зеленский не будет злоупотреблять реестром олигархов. "Это невозможно, потому что есть 22 члена СНБО и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы думаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд – это не так".

Уклонился от ответа на вопрос о связях Демченко с РФ. "Вы не совсем корректно задаете вопросы. Это ответ 50 на 50, это классический ответ в следующих случаях. Это по отношению к кому угодно можете сказать: я к вам могу сказать, вы ко мне, я к вам".

Рассказал, как был назначен главный санврач Ляшко. "21 февраля 2020-го проводим совещание. Присутствует министр здравоохранения Скалецкая... Я говорю: "Пригласите главного санитарного врача". А они: "У нас его нет". – "Как нет"? – "У нас ведь там реформа была и все – нет санврача". – "А кто из заместителей есть?" Один встает, я спрашиваю: "Как вас зовут"? Он говорит: "Виктор". Я уточняю: как отчество? "Кириллович". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач". Так Ляшко начал заниматься COVID".

Прогнозирует финансовую войну. "В ближайшее время появится еще такая финансовая война. Это то, что сегодня связано с биткоинами и другими аналогами валюты. Это проблема мало кому известна, мало кому понятна. И говорят, что это неконтролируемый процесс".

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