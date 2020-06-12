LIGA.net продолжает знакомить читателей с представителями Донбасса в трехсторонней контактной группе. На очереди - известный блогер и журналист Денис Казанский. Что представитель Донецка думает о перспективах возвращения Донбасса, нужны ли прямые переговоры с Владимиром Путиным и есть ли единство между "донецкими" и "луганскими" переселенцами в ТКГ: читайте в интервью Казанского LIGA.net.

Интервью с представителем Луганска Константином Либстером вы можете почитать здесь.

- Вы уже два дня проработали в ТКГ. Какие выводы вы сделали для себя?

- Каких-то особых сюрпризов не было. Я представлял себе реакцию и знал, что она будет очень истеричной, потому что эти люди очень нервно реагируют на переселенцев и любых жителей Донбасса не с таким мнением, как у них.

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Россия через пропагандистские СМИ старается поддерживать в Украине картинку, что якобы весь Донбасс поголовно против Украины. Поэтому они постоянно пытаются сказать, что мы не настоящие жители Донбасса. Это выглядит очень комично и беспомощно.

Есть другие люди и позиции, с которыми нужно считаться, как бы Россия не делала вид, что нас нет. Тем не менее мы есть и говорим о том, что "ДНР" и "ЛНР" – это не весь Донбасс. Они никого не представляют, их никто не выбирал. И мы против того, чтобы Украина что-то согласовывала с этими людьми. Они являются самозванцами, а точнее - представителями оккупационной администрации.

Мы же являемся гражданами Украины. У меня только украинский паспорт. Поэтому я считаю, что я имею гораздо большее моральное право определять судьбу региона в составе Украины, чем граждане РФ. Пусть они решают судьбу российской конституции.

- У вас есть ощущение, что ваше участие что-то изменит в глобальном смысле?

- Я вам совру, если скажу, что это так. Потому что у меня нет такого ощущения. Мое мнение от минского процесса очень удручающее. Изначально минские соглашения были написаны таким образом, что их каждая сторона трактует по-своему и непонятно, как их реализовывать.

В реальности проблему Донбасса можно будет решить только тогда, когда России это надоест и она уйдет

Там сказано, что Украина должна консультироваться с представителями ОРДЛО. Больше там ничего не написано. Ни их имена, ни должности, ни организации. И там нет упоминания о "ДНР" и "ЛНР".

Там написано, что должен быть закон об особом статусе. А какой это закон не написано. И мы можем придумать, что особый статус – это просто стоит шлагбаум, а дальше все также, как у нас. А они считают, что особый статус – это своя армия с пушками и пулеметами. И как можно эти минские соглашения реализовать?

В реальности проблему Донбасса можно будет решить только тогда, когда России это надоест и она уйдет.

- Грызлов очередной раз обвиняет Украину в выходе из минского процесса. Быть может ваше присутствие наоборот мешает мирному урегулированию?

- Наше присутствие раздражает оккупанта. Потому что Россия совершила преступление, оккупировав часть территории Украины, а мы являемся живыми свидетелями этих преступлений. Конечно, Россия нервничает, потому что мы называем вещи своими именами и нельзя сказать, что мы не из Донбасса. Мы там не живем, потому что они вынудили нас уехать своими репрессиями и созданием невозможных условий для жизни. А теперь они считают, что нас нет. Это примерно тоже самое, что Гитлер осуждал бы евреев за то, что они сбежали из Германии, когда их начали ссылать в концлагеря.

- Зачем лично вам участие в переговорном процессе?

- Я надеюсь, что все это видит мировое сообщество. Есть люди, которые участвуют в переговорах от Европы. Та же нормандская четверка. Вот они видят, чего стоит российская позиция. На Донбассе есть разные люди. Почему граждане России должны решать судьбу украинского региона? Я их на это точно не уполномочивал и никакой легитимности у них нет.

- Что, по вашему мнению, сейчас происходит на Донбассе?

- Безусловно, это оккупация, которую осуществляет Россия. "Представители ОРДЛО" – это, по сути, граждане РФ, о чем украинская делегация уже сообщала. Над оккупационными администрациями стоят российские кураторы, которые управляют этими процессами.

- Особый статус Донбасса. Нужен ли он и в какой форме?

- Мое мнение как гражданина состоит в том, что никакой статус Донбассу не нужен. Чтобы там восстановилась нормальная жизнь, Донбасс должен вернуться в состав Украины. Ни у Львова, ни у Краматорска нет особых статусов и несмотря на то, что эти города находятся на разных полюсах Украины, люди там живут и никто не плачет.

Ни у Львова, ни у Краматорска нет особых статусов и несмотря на то, что эти города находятся на разных полюсах Украины, люди там живут и никто не плачет

Тем не менее есть минские соглашения. Там прописано, что Украина согласилась на особый статус и соответственно приходит выполнять взятые на себя обязательства. При этом никто не прописал, что такое особый статус.

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Но если мы уже подписались под этим, то давайте обговаривать так, чтобы этот особый статус не был статусом, каким его понимает РФ. Не нужно идти на поводу России и позволять ей легализовать оккупацию.

- Нужны ли прямые переговоры с Путиным без посредников?

- Думаю, что нет. Должны быть посредники как гаранты. Путин может пообещать что угодно и нарушить свое слово. Если не будет посредников, это будет слово против слова. Наш президент скажет "Мы же договорились", а Путин скажет "Нет, это украинский президент сошел с ума и согласился на все наши условия". Если не будет посредников, то некому будет зафиксировать, так это или нет.

- Допускаете ли вы возможные переговоры с главарями боевиков?

- Конечно, нет. Это никто. Эти люди не выражают своего мнения, а озвучивают мнение РФ. Россия их меняет, когда ей заблагорассудится. Захотели – взорвали Захарченко. Плотницкий вообще куда-то исчез. Между прочем, они подписанты минских соглашений. Если бы они были, то они могли бы сказать, что есть люди, которые подписывали, разговаривайте с ними. Но этих людей нет.

- Нужно ли менять минские договоренности или трактовать по-своему?

- Стоило бы как-то иначе собраться, что-то подписать и решить, потому что это не работает. Но если подписывать заново – что это будет, на каких условиях, а вдруг это будет документ хуже для нас.

Уйдет ли сейчас Россия – я в это мало верю. Думаю, до смены власти РФ не покинет Донбасс

На самом деле есть страна-оккупант Россия. РФ оккупировала часть Украины и должна просто уйти. Как только они уйдут – конфликт закончится. Не нужно будет никаких переговоров. Уйдет ли сейчас Россия – я в это мало верю. Думаю, до смены власти в РФ она не покинет Донбасс. Мы должны придумывать дипломатические методы давления на РФ, чтобы делать оккупацию невыгодной и заставить ее уйти.

- Наткнулся на мнение, что вашу четверку отобрали по принципу, что "донецкие" будут "ястребами", которые режут правду-матку, а луганские - "голубями мира". После первых дней совместной работы в ТКГ вы согласны с эти мнением?

- Не совсем согласен. У украинской делегации нет такого, что тот заявил то, а то это. Мы вырабатываем один общий меморандум и есть моменты, с которыми согласны все члены делегации. Это касается того, что сначала контроль над границей, потом выборы, не будет особого статуса в Конституции. Какие-то индивидуальные разногласия есть у всех людей. Но на данный момент нет такого, чтобы кто-то выбивался из общего настроения делегации.

- У нас как раз вышло интервью с представителем Луганска в ТКГ Константином Либстером. И когда я его спрашивал, что происходит на Донбассе, он избегал выражения "агрессор", не говорил об оккупантах. И у него с вами были активные дискуссии на тему путей достижения мира.

- Я не скажу, что у нас были какие-то принципиальные разногласия. Мы оба считаем, что этот конфликт нельзя решить военным путем. В нашем разговоре никаких антиукраинских вещей он не высказывал.

- Мы с вами общаемся, и вы называете вещи своими именами. А Либстер считает, что не надо быть так радикально настроенным, потому что радикализмом мы ничего не решим. Он говорил, что в ходе встречи ТКГ мы один раз назвали РФ агрессором и Грызлов сразу взбесился и попросил не использовать слов, которых нет в минских документах.

- Есть разные моменты. Когда идут минские переговоры, то есть язык минских соглашений. И в них нет такого, что Россия – оккупант. Когда та сторона использует словосочетания "республики", "ЛНР" и "ДНР", то украинская сторона тоже просит использовать язык минских соглашений.

Конечно, если я начну орать госпоже Грау (спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ - ред.), что "Это оккупант, отключите его по связи", то это будет неадекватно. Но называть его оккупантом так, в нашем разговоре – конечно, я буду продолжать это делать.

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Они же тоже не говорят об "украинских карателях", а у себя там пишут об этом. У нас такая же позиция. На переговорах мы как-то называем друг друга на вы, а дальше моя гражданская позиция остается такой же.

- У вас нет ощущения, что вы являетесь инструментом в руках Офиса президента в их стратегии, когда нужно угодить одновременно и недовольным активистам, и электорату Слуги народа?

- Я ничего не могу исключать. У меня есть своя конкретная цель и гражданская позиция, которую я отстаиваю. На данный момент у меня такая позиция. Меня громче слышно, я участник переговоров. Если завтра что-то поменяется, и я не буду участвовать, то я буду доносить свою позицию посредством аккаунтов в соцсетях.

Допускаю, что ОП меня использует. Но в ТКГ меня громче слышно

Поэтому кто там что использует - я не знаю и со мной планами никто не делится. Но я использую эту ситуацию, чтобы заявить свою позицию.

- Кто, по вашему мнению, мог бы быть легитимным представителем Донбасса в ТКГ?

- Я приветствую появление людей с проукраинской патриотической позицией. Эти люди стоят на позициях, что Донбасс должен вернуться в состав Украины на условиях Украины, а не России. Таких людей масса: и из Донецка, и из Луганска.

- По фамилиям кого-то можете назвать?

- Это бывшие политзаключенные, в частности ученый Игорь Козловский и Станислав Асеев. От Луганска тоже есть большая диаспора. Есть журналист Андрей Дегтяренко. Есть общественный деятель Константин Реуцкий. Я могу долго называть фамилии. Есть много достойных людей.

- Достоен ли статуса представителя Донбасса Ринат Ахметов?

- Думаю, что нет. Он – масштабная политическая фигура. Но я не могу принимать такие решения. Он – гражданин Украины. Если будет такое решение, то это будет решение людей, набирающих эту группу.

- Допустим, он соглашается и приходит вместе с вами на заседание ТКГ. Это будет для вас мотивом уйти?

- Для меня будет мотивом уйти, если те вещи, которые декларирует Украина, будут меняться. В таком случае я не буду подписываться под такими действиями. Если другой гражданин Украины в делегации будет придерживаться тех же условий – выборы по украинским законом, сначала контроль над границей, никакого особого статуса в Конституции – то да, пускай.

- Резников хочет привлечь к переговорам священников. Как вам эта идея?

- Священники тоже граждане Украины. Если у них нормальная позиция, то пожалуйста, пусть привлекают. Но священники – это растяжимое понятие. Есть разные конфессии. Есть протестанты, которых на Донбассе очень много. Есть Московский патриархат и киевская православная церковь, есть не христиане.

Я не имею опыта управления городом, поэтому на мэра, возможно, не тяну. Но депутатом горсовета точно мог бы попробовать

Если будет участвовать гражданин Украины с позицией, что никакой легализации оккупации, то почему я могу быть против.

- Вы упомянули Московский патриархат. Вы думаете, там возможно найти такого человека?

- Я думаю, сложнее (смеется – ред.). Раньше я точно знал, что такие люди есть. Не исключаю, что найдется такой человек.

- И, если найдется, его надо проверить с помощью спецслужб.

- Безусловно, надо проверить. Но я не думаю, что украинской делегации нужно привлекать людей с антиукраинской позицией и создавать конфликт. Это точно ни к чему не приведет и парализует работу. Поэтому я не очень верю, что это будет.

Если вдруг начнется сценарий, который будет играть на руку россиянам, я не буду в этом участвовать. Я развернусь, уйду и публично расскажу о том, что там происходит. Я точно не буду молчать.

- Есть ли у вас близкие родственники на временно неподконтрольной территории?

- Нет. Если бы были, то к ним бы давно пришли. Поэтому вся моя семья уехала.

- А вот у Либстера родители остались в Луганске, отец – известный врач.

- Да, я тоже обратил на это внимание. Наверное, он посчитал, что для него это безопасно. А может из-за этого он не может многое сказать, что хотел бы.

- В 2012 году вас выдвигали в мэры Енакиево. Поэтому допустим, что мы все выполняем по Минску, получаем контроль над территорией и у нас получается проводить местные выборы. Вы планируете участвовать в легитимных выборах согласно украинскому законодательству?

- Не знаю насчет мэра, но депутатом горсовета вполне мог бы быть. И если все будет соответствовать украинским законам и будут допущены все украинские партии, будут участвовать журналисты и люди смогут вернуться, чтобы проголосовать – то да, конечно.

- А в мэры Донецка не думали?

- Я не имею опыта управления городом, поэтому на мэра, возможно, не тяну. Но депутатом горсовета точно мог бы попробовать.

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