Украина и Россия ведут войну на истощение – проиграет тот, кому первому не хватит ресурсов. Киеву не хватает людей. Москве – техники. Запад не понимает вызовы на фронте. США и партнеры дают Украине все лучше и больше оружия, но слишком медленно.

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С президентом Камалой Харрис помощь от США мало изменится. Многое будет зависеть от того, за кем будет Конгресс. Президент Дональд Трамп, в случае победы попытается заморозить линию фронта без гарантий безопасности для Украины.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал Роберт Гамильтон – полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США, один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute с 30-летней карьерой в армии.

В войне на истощение выигрывает тот, кто быстрее восстанавливается

– В интервью The Guardian главнокомандующий Александр Сырский сказал, что россияне имеют значительное численное преимущество в людях и технике и это приводит к потере Украиной территорий. Как вы оцениваете ситуацию на поле боя?

– В России всего больше, чем в Украине. Но стороны ведут разную войну. Киев – оборонную. Для защиты требуется меньше людей и оружия, чем для атак и захвата территории.

"В войнах на истощение выигрывает тот, кто способен восстановить личный состав и технику быстрее врага".

Перед Украиной самый большой вызов – кадровый. Западные партнеры в этом не помогут.

У россиян много людей, которых покупают в армию с помощью скрытой мобилизации. Их проблема – техника. Танки, БМП, артиллерия. Теряют гораздо больше, чем могут производить. Постоянно ухудшается качество. Не могут все заменить.

- Сырский добавляет, что сейчас в Украине более 500 000 россиян, а к концу года на фронте в 1000 км будет почти 700 000. Понимают ли западные партнеры все вызовы?

– Большинство западных правительств не понимают масштабов вызовов.

Есть исключения – как генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Он в показаниях Конгрессу несколько месяцев назад объяснил, что хотя Украина уничтожила много россиян и их техники, Россия восстанавливается.

"Сейчас в Украине больше российских солдат, чем в начале. Западные страны не до конца понимают, какое давление Россия оказывает на линии обороны, если дополнительно бросает 200 000 солдат".

Они должны дать больше и лучшее оружие, снять ограничения, чтобы Украина компенсировала российские преимущества. Пока Киев использует западное оружие в соответствии с законами войны, Женевскими конвенциями, ограничений на поле боя не должно быть.

- Что Украина может улучшить с собственными ресурсами?

- Украина проделала очень хорошую работу на воде и в воздухе, причем собственными дронами, которые вытеснили российский флот из Черного моря и позволили атаковать цели на тысячи километров в глубине России. Это нефтеперерабатывающие заводы, большие материально-технические базы, командные пункты. Все это вы поражаете своими силами.

Волонтеры выложили трезубец из FPV-дронов, Львов, 10 мая 2024 года (Фото: EPA-EFE/MYKOLA TYS)

Проблема Украины – масштабирование. Стране не хватает промышленных мощностей, которыми располагает Россия. И здесь западные партнеры могли бы больше помочь.

Вы можете производить морские, воздушные дроны, собственные противокорабельные ракеты, но недостаточно быстро и много, что является решающим в войне.

- Президент Владимир Зеленский жаловался, что 14 украинских бригад не обеспечены всем оружием, которое пообещали западные партнеры. Почему так и как это изменить?

- Потому что партнеры используют обычный подход к иностранным военным поставкам, как в мирное время. Не чувствуют неотложных потребностей Украины. В США процесс военных продаж за границу – громоздкий и забюрократизированный, должно быть много согласований с Конгрессом. Мы сделали шаги, чтобы их ускорить, но следует взять на себя больше риска, чтобы доставить что-то быстрее и больше.

Российские ядерные угрозы до сих пор работают

– Одно из препятствий для Украины – в том, что Америка до сих пор не позволяет бить своим оружием вглубь России. Видите решение проблемы? Чего боятся США?

- Эскалации. Каждый раз, когда Путин или Медведев угрожают ядерным оружием, мы, с одной стороны, должны воспринимать это серьезно, ядерной войны никто не хочет. С другой стороны, россияне это понимают и угрожают эскалацией, чтобы принудить США к самосдерживанию. Хотя многие российские угрозы ядерным оружием не вызывают доверия.

Россияне говорили похожее во время холодной войны. Тогда СССР угрожал ударить по Западу ракетами, которых не имел, или теми, которые были неспособны на это.

"Война связана с риском. Нам следует дать Украине все необходимое, чтобы изменить ее ход. Чтобы оружием США можно было бить куда угодно законным способом. Украина поразила дронами все возможные цели в России более чем на тысячу километров. Это не привело к эскалации".

Западным правительствам, особенно США, следует принять на себя больше риска.

- Видите ли вы перспективы, чтобы Украина получила такое разрешение?

- Перспективы растут. С каждым шагом США и партнеры дают более эффективное оружие, отменяют определенные ограничения на его использование. Но все очень постепенно.

Трамп хочет заморозить линию фронта без гарантий для Украины

- Вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от демократов вместо президента Джо Байдена. Украина получает помощь от США на $60 млрд. Насколько велик риск, что это последняя большая помощь, и каковы последствия?

– Если победит Трамп, почти наверняка помощь заморозят, чтобы заставить Украину пойти на переговоры с Россией на российских условиях.

Если Харрис – не увидим иного подхода, чем при Байдене.

Камала Харрис продолжит политику Байдена по оказанию помощи Украине (Фото: EPA-EFE/KENNY HOLSTON / POOL)

Сможет ли еще один большой пакет пройти Конгресс, будет зависеть от баланса сил – будут его контролировать республиканцы или демократы, одну или обе палаты.

"Если у демократов будет большинство и в Палате представителей и в Сенате, а Камала Харрис станет президентом, будущая помощь Украине почти гарантирована".

Если будет разделенное правительство, где республиканцы будут контролировать Палату, а демократы – Сенат и Белый дом, будет сложнее. Киев столкнется с той же проблемой, что и с последним пакетом на $60 млрд, когда спикер едва не лишился должности и на месяцы все заблокировала небольшая группа ультраправых республиканцев.

- Что думаете о мирных идеях госсекретаря при прошлом президентстве Трампа Майка Помпео, опубликованных в The Wall Street Journal? Примет ли их Трамп?

- Это планы элиты, будь то из прошлой администрации Трампа или будущей.

Все эти люди говорят одно и то же: следует заморозить конфликт по фактической линии фронта, оставив под российским контролем захваченные части Украины. Затем – попытки остановить войну. Далее – выяснить будущие гарантии безопасности.

С этим есть несколько проблем. Во-первых, легитимизация вторжения и аннексии частей четырех областей и Крыма. Будет правовой прецедент. Какой бы мирный план ни приняли, Россия будет контролировать часть страны, и Украине будет трудно или невозможно дальше военным путем вытеснить россиян. Молчу об ужасах жизни людей в оккупации.

Трамп может заморозить помощь, чтобы заставить Киев договариваться с Москвой (Фото: EPA-EFE/DAVID JENSEN)

Украина не может и не должна получить такую отправную точку в переговорах. Россия контролирует территории, но не имеет на них права – это следует зафиксировать.

Четыре области Москва не контролирует полностью. Отсюда вторая проблема – если Украина после заморозки не будет иметь гарантий безопасности, а лишь неясные заверения, то другие страны не придут на помощь, не будут воевать за вас. Россия использует прекращение огня, чтобы перевооружиться, и атакует снова через два-четыре года.

В команде Трампа нет ясного представления, как обеспечить безопасность Киева. Ответ – членство в НАТО. Все знают, что Украина этого хочет. Но ни одна администрация президента США не согласится на такую идею. Замкнутый круг.

"Для вступления в НАТО нужно согласие 32 стран. Но без решения США – без шансов. Америка не продвинулась в этом в течение войны. Не вижу, чтобы администрация Трампа это изменила. Вряд ли для администрации Гаррис такой риск приемлем тоже".

– Если Трамп станет президентом, то согласно утечке документов его помощников, Украине не дадут больше американского оружия, если Киев не начнет переговоры с РФ.

- Трамп четко высказался, и многие из его команды: их идея – заморозить войну. Если Украина не согласится на переговоры с РФ – давить, не давать оружие.

"Сейчас россияне пытаются пережить полгода до инаугурации нового президента США. Думают, смогут переждать Киев. Верят, что переждут помощь Америки".

Россия стремится захватить больше земли до ноября, надеясь, что победит "их кандидат". Затем заморозит войну или США прекратят помощь, Киев будет испытывать критический дефицит оружия и будет вынужден идти на переговоры со слабой позиции.

– А если не Украина, а Россия откажется идти на мирные переговоры?

– Если россияне скажут "нет", не знаю, что сделает Трамп. Надеюсь, удвоит помощь и скорее даст больше оружия Украине, чтобы заставить Россию договариваться. Но не уверен, не оставит ли Трамп просто Киев на произвол судьбы.

- Какими могут быть реальные гарантии безопасности для Украины от США, если у демократов или республиканцев будет власть, и если война будет заморожена?

– Гарантии США для Украины проходят через НАТО. Не думаю, что будут расширены двусторонние гарантии. Это невозможно представить при Трампе. Возможно, но маловероятно, при Гаррис. Политика НАТО: Украина когда-нибудь будет членом, но не можем говорить, как и когда, пока идет война. Это дает россиянам стимул продолжать ее вечно на более низком уровне, потому что знают, что пока продолжается, Украина не имеет права на членство.

Хотя при Гаррисе можно будет увидеть немного больше давления США на НАТО, чтобы пошло больше на риск, и было более склонно к членству Украины.

Де-факто НАТО должно сказать: "Хорошо, какими бы ни были линии прекращения огня, когда закончатся боевые действия, вся территория, которую контролирует Киев, подпадает под защиту Статьи 5". Это риск, на который НАТО не идет. Но это единственный способ удержать войну от повтора.

- В Америке пока нет лидера, который может дать такую гарантию?

– Нет лидера, который был бы готов привести этот аргумент союзникам по Альянсу.

– Как далеко могут зайти европейские партнеры, чтобы помочь Украине без США?

- Европейцы производят много аналогичного американскому оружию, но промышленные мощности маловаты. Без США проблемы с безопасностью будут у всех в Европе.

Украина неизбежно потеряет некоторые F-16

- Что меняет для Украины прибытие F-16? Сырский не скрывает, что мы будем вынуждены держать их в 40 км от фронта из-за риска, что Москва уничтожит.

- F-16 – многоцелевой самолет. Им можно делать многое – поддержка с воздуха войск на земле, помощь ПВО. Можно патрулировать небо, сбивать вражеские самолеты. Естественно, при расчетах необходимо будет учитывать способности российской ПВО – наземной и вражеских самолетов, дальность их работы.

"Украина неизбежно потеряет некоторые F-16. Это война. Не стоит представлять, что ни один не собьют. Но они принесут много пользы. Это не серебряная пуля, который сменит игру. Нет такого оружия".

Президент Зеленский с бельгийским руководством, инструкторами и техническим персоналом обслуживания самолетов F-16 в Бельгии 28 мая 2024 года (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLE)

– В Украине сложно идет мобилизация. Население в четыре раза меньше, чем российское. Если бы вы были среди военных руководителей Украины, что бы посоветовали?

- Это сложная проблема. Понимаю украинские власти. Идея в том, что страна не хочет лишиться поколения молодых мужчин до того, как у них будет шанс создать семью. Не желает демографического коллапса. С другой стороны, нужно выиграть войну.

Сейчас установлен предельный возраст – 25 лет. Возможно, придется снизить до 20 или 18, провести больше раундов принудительной мобилизации. Никто не хочет воевать, но нет иного способа. Некоторым невольно придется.

– Какие сценарии завершения войны наиболее реалистичны, и в каком временном диапазоне?

- В этом году маловероятный серьезный прорыв или разрыв линий одной из сторон.

2025-й станет решающим для Украины. Одна из сторон до конца следующего года будет иметь значительное преимущество, по сравнению с тем, где сейчас – та, которая эффективнее и быстрее восстановит утраченные силы, людей и технику, возобладает.

Украина потеря людей пытается компенсировать расширением мобилизации. И рассчитывает на партнеров в поставке все более мощного оружия.

Россия может выдержать некоторое время активных боев, набирать людей. Но Москве тяжело заменить технику. Еще может изготовить снаряды. Но не уверен, что заменит в достаточном количестве и качестве гаубицы, танки. Они требуют компонентов, которые им трудно достать.

Для России самая большая проблема – вывести достаточно техники на поле боя. Для Украины – набрать мотивированных людей и научить воевать на западной технике.