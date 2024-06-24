Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, из-за поражения его партии Возрождение на выборах в Европарламент (ЕП). Ультраправое Национальное объединение (НО) получило 31,4% голосов, партия Макрона – 14,6%. Первый тур досрочных выборов состоится 30 июня, второй – 7 июля.

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Одна из причин – отсутствие у Макрона своего большинства в парламенте, говорят опрошенные LIGA.net эксперты.Он сыграл на опережение, чтобы ультраправые дискредитировали себя у власти и не смогли получить пост президента в 2027 году.

После выборов есть три сценария развития событий: правительство ультраправых, пропрезидентская коалиция и подвешенный парламент, где на каждое решение собирают голоса.

Нынешний период во Франции глубоко отмечен неопределенностью. Страна входит в terra incognita во многих областях, говорит LIGA.net исследователь Французского института международных и стратегических дел Луиза Суверби.

Почему Макрон решился на авантюру с досрочными выборами и какие последствия это может иметь для Украины – коротко.

Макрон просит сторонников выйти из леса

Никто, включая президентский лагерь, не понимает до конца решения Макрона, говорит LIGA.net приглашенный профессор Sciences Po Paris, политолог Николас Тенцер.

Опрос Toluna Harris Interactive указывает, что НО может иметь 235-265 мест вместо нынешних 88. Левые партии могут вместе взять 115-145 мест. Партия Макрона сократит количество депутатов вдвое – с 250 до 125-155.

Справка Парламент Франции выполняет большую часть законодательной власти и частично контролирует правительство. Состоит из верхней палаты Сената, 348 избранников, и нижней Национальной ассамблеи, 577 депутатов. Для большинства нужно 289 мандатов. Парламент Франции выполняет большую часть законодательной власти и частично контролирует правительство. Состоит из верхней палаты Сената, 348 избранников, и нижней Национальной ассамблеи, 577 депутатов. Для большинства нужно 289 мандатов.

Макрон стремится укрепить свое большинство в парламенте, но опросы указывают, что это маловероятно, отмечает Тенцер: "Есть огромный риск победы крайне правых, что поставит под сомнение все, чего он достиг, особенно – на международной арене. Под угрозой его наследие в истории".

Макрона не принуждали объявлять выборы. Но после переизбрания в 2022 году у него не было и до сих пор нет большинства в парламенте. Это главное отличие между его первым и вторым сроками, отмечает LIGA.net ассоциированный сотрудник Chatham House, советник Center Grande Europe on Enlargement Себастьян Майлард:

"Он потерял нижнюю палату. Не мог сполна проводить политику. Оппозиция жесткая. Коалиции нет, – перечисляет он. – Макрон хочет перезапустить парламент".

Это азартное пари, избиратели протестовали на выборах в Европарламент, продолжает Майлард. Макрон, по его словам, верит, что имеет в запасе молчаливое большинство, которое "должно выйти из леса". Его победа может серьезно ослабить НО. В случае проигрыша, если придется создать правительство национального единства с ультраправыми, эта партия покажет некомпетентность до президентских выборов 2027-го и ее влияние ослабнет.

Президент Макрон приветствует жителей после военной церемонии в Бретани 18 июня (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP OUT)

Лидеру НО Марин Ле Пен удалось нормализовать образ своей партии. Она больше не говорит о выходе из ЕС, отказе от евро или выходе из НАТО. Создала образ адекватной даже на европейском уровне – выгнала ультраправых немцев из Альтернативы для Германии из своей группы в ЕП. "Но это только политическая тактика, внутри такие же. Без иллюзий", – добавляет Майлард.

Французов волнуют цены и мигранты

Опросы показали, что большинство французов поддерживают досрочные выборы. Их огорчает, что Макрон хочет контролировать почти все, иногда сравнивают его с Наполеоном, говорит Майлард.

"Президент потерял многих левоцентристских избирателей во время второго срока. Они не приняли повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, усиление миграционных ограничений. Считали эти действия слишком правыми, – объясняет он. – Зато его очень хвалят за европейскую позицию. Признают – он глубокий европеец".

Молодые мигранты собирают вещи во время изгнания их из лагеря, где жили около сотни человек, возле ратуши, в центре Парижа, 30 апреля. Лагерь из 80 палаток ликвидировали власти города из-за плохих санитарных условий и повышения уровня безопасности к Олимпийским играм в Париже 26 июля – 11 августа (Фото: EPA-EFE/Teresa Suarez)

Французское общество очень поляризовано, уточняет Тенцер. Основной электорат Макрона – умеренные левые и консервативные правые – уменьшается. В первом туре президентских выборов 2022 года 58% голосов получили антисистемные партии.

"Рост крайностей (особенно рейтинг НО) почти непрерывный с 1984 года. Причины вне мигрантов и ультраправых. Это – недовольство так называемыми "элитами", которые обвиняют в игнорировании страхов и требований людей", – отмечает политолог.

У Макрона есть множество проколов, добавляет он. Российская пропаганда усилила это кампаниями ненависти. Но политика – это восприятие действительности, а не сама действительность.

Темы, беспокоящие французов, – низкая покупательная способность и высокая стоимость жизни, говорит LIGA.net старший научный сотрудник Института Монтеня Сесиль Мезоннов. Приходится платить много за коммунальные услуги. Вторая проблема – иммиграция и проблемы безопасности. Большинство французов не поддерживают политику открытых границ.

По сравнению с Германией стоимость жизни во Франции ниже, а покупательная способность выше, добавляет Мезоннов. Показатели уровня достатка в стране неплохие. Но есть действительность, а есть ее понимание.

К тому же, по ее словам, в 2023 году миграционная политика была очень либеральной и во Францию прибыло еще 300 000 человек. Макрон до недавнего времени не считал тему приоритетом, в отличие от французов.

Три сценария после выборов

Эксперты, опрошенные LIGA.net, говорят о трех наиболее вероятных сценариях после выборов.

Первый – полная победа ультраправых, которые смогут получить большинство в Национальном собрании, говорит Тенцер.

"Тогда между президентом и премьером возникнет большое напряжение. Макрон сделает все, чтобы сохранить власть в иностранных делах и обороне. Будет больше вовлекаться в дела ЕС. Но внутренние дела будут за министрами", – уточняет Майлард.

Президент Макрон пьет пиво в кафе после военной церемонии на острове Иль-де-Сен, Бретань, 18 июня (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP OUT)

В таком случае Макрону придется назначить премьером лидера НО, 28-летнего Джордана Барделла. На французском это называют совместной жизнью, говорит Мезоннов:

"Похожее уже было при президентах Франсуа Миттеране и Жаке Шираке. Чего не было, так это совместной жизни с экстремальной партией. Для нас ультраправые – не партия власти. У них никогда не было министров в правительстве".

Второй сценарий – относительное поражение НО, большинство мест у умеренных правых, левых центристов, сторонников Макрона. Это позволит сформировать коалиционное правительство, но такое соглашение должны принять президент и левые.

Если ультраправые победят, но не смогут получить большинство, то уже заявили, что не будут формировать правительство. Это позволит Макрону сформировать коалиционное правительство, говорит Майлард.

Третий сценарий – институциональный беспорядок со слабым большинством по большому числу вопросов и значительной нестабильностью.

Доминантный сценарий – зависший парламент. Приблизительно по трети мест будет и у ультраправых, и у Макрона, и у крайних левых и социал-демократов.

"Президент попытается назначить премьером кого-то, кто сможет получить ситуативную поддержку от правоцентристов и левоцентристов. Может быть, удастся сформировать правительство технократов до 2027 года", – предполагает Майлард.

Этот вариант будет означать огромную турбулентность – назначенного Макроном премьера смогут отправить в отставку в любой момент, говорит Мезоннов. При этом президент по закону не сможет распустить парламент раньше, чем через год после досрочных выборов.

Выступление Макрона перед двумя палатами парламента 9 июля 2018 года. Президент отчитался, что сделал после года в должности и что планирует на следующие четыре года (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Ультраправые могут заблокировать деньги Украине

Дальнейшая помощь Украине зависит от результатов выборов, говорит Тенцер. Если будет большая коалиция между умеренными партиями, не будет серьезных проблем. Если выиграют ультраправые, есть основания опасаться, что больше не будет поддержки.

Ультраправые в 2022 году хотели вывести Францию из командования НАТО, создать альянс с Россией по европейской безопасности и борьбе с терроризмом. Но сейчас от них такого не слышно, говорит LIGA.net исследователь Французского института международных и стратегических дел Луиза Суверби.

"Но они имеют давние и хорошо известные связи с Россией. Даже если их новый лидер занял более разумную позицию, партия дальше выступает против поставок оружия дальнего радиуса действия и ударов по России. Барделла против вступления Украины в ЕС и НАТО", – говорит Тенцер.

Левые центристы из Народного фронта обязуются неукоснительно защищать суверенитет и свободу украинского народа через поставки оружия, списания внешнего долга, конфискацию активов российских олигархов, объясняет Суверби.

Исследователь добавляет: Макрон мобилизовал вопросы обороны на внутренней и европейской арене. Пытался дистанцироваться от основных оппозиционных партий, подтверждая поддержку Киева и усиливая риторику войны. Его способность проводить такую политику в совместной жизни сомнительна.

"Во Франции есть традиция "зарезервированной сферы" для президента во внешней и оборонной политике, – отмечает Суверби. – Но эта практика не закреплена в конституции. В период совместной жизни конституции придерживаются строже, а она также дает полномочия правительству".

Лидер

Кроме неопределенного распределения полномочий есть риск, что действиям президента будет препятствовать бюджет, которым владеют правительство и парламент. Объемы помощи Украине на 2024 год утверждены, на 2025 год – нет.

"В случае совместной жизни Макрон может соблазниться еще сильнее закрепить свою роль в оборонной политике и поддержке Украины. Тогда он гарантировал бы, что инициативы будут сопровождать действия. Но это будет зависеть от ресурсов, которые распределяет не он. Постоянные разногласия президента и премьера снизят возможность Франции помогать", – говорит Суверби.

Макрон остается президентом и его позиция по отношению к Украине – неизменна, считает Майлард. Но если он получит ультраправое правительство, "может возникнуть ситуация, похожая на противостояние президента Байдена и Конгресса относительно Украины".

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Правительство ультраправых – не главный сценарий, успокаивает Майлард. Пока что в парламенте хватает голосов для поддержки Украины, убежден он. Кроме крайне правых и левых, другие – поддерживают Киев, поэтому можно провести решение.

"Макрон понимает, почему важно не дать Путину победить, потому что вложил в это дело весь политический вес. Барделла также поддерживает право Украины защищаться и дальнейшую помощь оружием", – говорит Майлард.

Если у Макрона будет большинство или коалиционное правительство, не стоит волноваться по поводу отправки инструкторов или самолетов Mirage в Украину, говорит Тенцер. Если ультраправые будут иметь большинство, мы можем ожидать тупиковую ситуацию.

Вместе с тем даже крайне правые дали понять, что могут частично поддержать предоставление оружия Украине, отмечает Мезоннов. Однако решить дискуссионный вопрос отправки инструкторов или солдат с крайним правительством Макрону будет очень тяжело.