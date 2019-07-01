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01.07.2019, 16:20

"Донецку и Луганску - русский язык". Интервью Богдана - за минуту

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Глава АП Андрей Богдан - о дружбе с Портновым, русском языке, людях Коломойского и Авакова в Слуге народа

Глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью РБК-Украина. Рассказал об имуществе, ответил на коррупционные обвинения, отборе глав областных администраций и как появились слабые кандидаты от Слуги народа в регионах. LIGA.net отобрала самое интересное из разговора.

Где конкурсы на глав администраций? "Все губернаторы отобраны эйчарами. Поскольку идут выборы, нет возможности проводить какие-то голосования".

Металлоломщик - глава Одесской ОГА, потому что работал с Зеленским. "Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича... где-то был в каком-то бизнесе. Было несколько вариантов, но этот - самый подходящий. Он нарушал законодательство Украины?".

Свадебный фотограф от Слуги народа - потому что облштаб захотел. "Это предложения областных штабов. Мы не можем из центра назначить в Шепетовку народного депутата. Мы не знаем, где она находится, как туда проехать".

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Все так плохо, потому что кадровый дефолт. "Из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. 60-70% будут нормальные идеологические люди. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт".

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И о себе напомнил – 80% его клиентов в политике. "Я у Азарова работал, до этого у Ющенко и у Тимошенко. Я и у Петра Алексеевича работал, и у Луценко был адвокатом. 80% действующего политикума – это мои бывшие клиенты. Даже Петр Алексеевич".

Говорит - журналистам Bihus.info образования не хватает, думает в суд идти. "Нужно понимать, что эти расследования (Bihus.info: Богдан засветился в офшоре, причастном к кредитной афере на 200 млн) – это передергивание фактов. Люди или не хотят изучать до конца дело, или у них нет соответствующего образования. У меня вопрос к вам, как к журналисту, что мне делать, судиться с ними?".

Луценко - не друг, должен уйти с должности генпрокурора. "Мы не имеем конституционных полномочий его уволить. Несмотря на это, мы подали политическое заявление в Верховную раду с требованием его уволить, оно там лежит без рассмотрения".

Портнов – друг, но должность не получит.  "Это было бы неправильное политическое решение, мы не может себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг".

Андрей Ваврыш – не его смотрящий в Киеве. "Информацию о том, что Ваврыш – смотрящий по Киеву, распространяет именно Столар. Они (с Ваврышем) всегда чем-то делились, договаривались… Пока я здесь, я не настроен брать взятки и не настроен разрешать кому-то брать взятки. Поэтому, наверное, меня будут "мочить".

А что с Кличко? "То, что происходило до сих пор (в Киеве), мне не нравится. (У Богдана с Кличком была договоренность, если…) мэр Киева демонстрирует открытую, честную, государственную позицию… и тогда мы примем кадровое решение по нему".

Коломойский на все это смотрит и критикует. "Ему многое не нравится, что мы делаем. В основном критикует. Не буду открывать (что именно не нравится)".

Люди с 1+1 и от УКРОПа – не от Игоря Валерьевича. "Ткаченко, как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Наверное, кто-то из них с ним в каких-то отношениях. Что такое УКРОП? Вот, например, Юрий Мисягин, член совета партии УКРОП. Он с Коломойским? Наверное, он его один или два раза видел".

С Аваковым - отношения хорошие, но его людей якобы нет. "Это (Сергей Нижний и Денис Монастырский) эксперты, которые работали у нас в штабе с сентября. Они не являются людьми Авакова".

Кто будет премьер-министром? "Не знаю. Не могу - люстрирован. (Разумков?) Хороший парень, но молодой".

Вакарчук, считает Богдан, убивает свою партию. "Они (Тимошенко, Смешко и Вакарчук) все очень важные, очень умные и очень классные политики. Но они ничего не понимают. Например, Славе Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию".

Хочет дать русский язык Донецку и Луганску. "Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке... Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский, и при условии, что после этого они – территория Украины".

Но русский вторым государственным делать нельзя. "Нет. Я сам со Львова, у меня же там бандеровцы, я за украинский язык, я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать". 

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Теги: андрей богдан, за минуту, офис президента
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