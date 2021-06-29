"Экс-премьеры Германии, Франции продались РФ. Мне стыдно". Интервью Грибаускайте за минуту

Что нужно Украине, чтобы повторить успех Литвы и стать членом НАТО/ЕС, с кем нужно бороться и почему Путин мстит украинцам

Президент Литвы (2009-2019) Даля Грибаускайте во время недавнего визита в Украину дала интервью журналистке Янине Соколовой. В чьих руках членство Украины в ЕС и НАТО, почему стыдно за страны запада и главные угрозы современной Украины: LIGA.net выбрала 11 самых важных цитат из интервью Грибаускайте.

Что мешает Украине повторить успехи Литвы. "Украина уже имеет свой идентитет, особенно после Майдана. И это ваша сила. Вам нужно просто себе доверять и делать реформы, изменять страну и верить, что все в ваших руках. Это делала Литва много лет назад. Я была в самом начале, когда мы начали переговоры с европейским сообществом и НАТО. И это все делали мы сами, все наши поколения и все политические силы. Потому что цель осознавалась всеми. Ваш народ тоже знает, чего хочет".

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И не все зависит от Зеленского. "Здесь не так много зависит от конкретных людей. Нужно, чтобы все политические силы договорились о цели и шли к ней вместе с журналистами, молодыми людьми, государственными деятелями. Все должны иметь одну цель… Мы смотрим на ваших людей, которые борются на востоке. Я читала книжку об аэропорте Донбасса – и это геройство. Поэтому совершенно не важно, кто первый человек. Конечно, личный пример важен. Но каждый украинец по капельке создает свою страну".

Украинцы должны давить на политиков. Иначе ничего не будет. "Очень небольшое количество стратегически мыслящих политиков видят дальше, чем любой человек. Если будет нажим от населения и требования к политикам, политики будут вынуждены это делать. Например, реформы. Я этот период называю золотым временем для страны. Потому что есть нажим делать реформы, которые политики сто лет бы не делали. Тоже самое было в Литве. Мы за 10 лет сделали то, что некоторые западные страны делали 50. Тоже самое у вас. Если не будет нажима со стороны европейского сообщества, НАТО и вашего населения, политики не будет делать никаких реформ. Будут коррумпировать и разворовывать".

Ей стыдно за коррупцию в Западной Европе. "Некоторые западные страны ставят в приоритет экономические интересы, игнорируя интересы других стран. Мне неприятно признавать такой элемент коррупции, когда бывшие премьеры Германии и Франции (речь о Герхарде Шредере и Франсуа Фионе) куплены российскими энергетическими компаниями. Мне очень стыдно за такие примеры с западной стороны".

Северный поток-2 – это позор. "Насчет Nord Stream-2 ситуация уехала очень далеко. Это очень позорный пример, когда интересы выиграли у ценностей демократии".

Реинтегрировать Донбасс лучше без "воинствующего национализма". "Если хотите, чтобы эти люди были у вас, то нужно искать компромисс. С более позитивным отношением вы нейтрализуете их гнев и антипатию к новой Украине. Здесь воинствующий национализм сделает больше проблем в будущем, чем возможность дать им шанс пересмотреть свою нелояльность… В начале 90-х мы разрешили всем (жителям Литвы получить литовский паспорт – ред.) и это сняло огромную негативную напряженность против новой Литвы. Наш исторический опыт был болезненным, не все до сих пор говорят на литовском языке, но это решение оправдало себя.

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Путин мстит украинцам. "Путин группирует страны. Страны около границы или бывшие советские страны он считает сферой своих интересов… В отношении Украины и Беларуси это желание держать страны в своих интересах и экономически, и политически, и культурно. Он запрещает даже думать о какой-то самостоятельности и свободе. Украинские люди показали на Майдане, что не хотят с этим мириться. И за это идет мщение: война, оккупация Крыма. За все надо платить".

И будет это делать, пока жив. "И Лукашенко, и, к сожалению, Путин входят в отчаянный период, когда они держатся за власть… Пока они живы, они будут держаться, применяя агрессию и насилие".

Олигархи – это угроза. И в Украине их много. "Определение олигарха – это очень легко. Это большой бизнес и много денег. Это стремление идти в политику, чтобы использовать ее в интересах бизнеса. И медиа, как комплект. Тройка. У вас особенно много таких примеров, где эта тройка является угрозой для развития страны".

А украинские чиновники разворовывали военную помощь Литвы. "Для меня героями являются украинцы, которые шли на фронт. А не те, которые продавали наши подаренные военные штаны за 10 евро из склада. Такие примеры были (Грибаускайте не уточнила, о ком именнь речь – ред.). И это очень бесило. Когда ты стараешься помочь стране, а коррумпированные чиновники разворовывали и продавали тем, кто сидел в окопах. Это было самое больное".

А один из президентов Украины жадничал зарплатой. "Когда я пришла в 2009-м и был экономический кризис, я решила половину своей зарплаты отдавать обратно в бюджет. И когда я предложила одному из ваших президентов похожий вариант, было принято не очень положительно. Без имен".

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