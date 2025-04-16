Российский диктатор Владимир Путин одержим Украиной, и с каждым днем войны российская армия деградирует, убеждает LIGA.net атташе по обороне при британском посольстве в Москве (2019-2022) и в Киеве (2014) Джон Форман. Но стратегические цели Путина – навсегда покорить Украину – не изменились.

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Это одна из причин, почему никто не хочет давать Украине действенные гарантии безопасности, которые нужны для возможного мирного соглашения или соглашения о прекращении огня.

"Путь в Евросоюз для Украины более открыт, чем в НАТО. Это зависит от украинцев, примут ли сложную дорогу в Альянс, или остановятся на каком-то этапе, чтобы идти по европейскому пути, перевооружаясь", – говорит Форман.

Почему только НАТО способно защитить Европу, чего сможет достичь военная миссия ЕС в Украине и как должна измениться европейская архитектура безопасности – британский дипломат и аналитик безопасности Джон Форман рассказал LIGA.net.