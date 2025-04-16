Російський диктатор Володимир Путін одержимий Україною, і з кожним днем війни російська армія деградує, переконує LIGA.net аташе з питань оборони при британському посольстві у Москві (2019-2022) та у Києві (2014) Джон Форман. Але стратегічні цілі Путіна – назавжди підкорити Україну – не змінилися.

Це – одна з причин, чому ніхто не хоче давати Україні дієві гарантії безпеки, яких потребує можлива мирна угода чи угода про припинення вогню.

"Шлях до Євросоюзу для України значно відкритіший, ніж у НАТО. Це залежить від українців, чи приймуть складну дорогу в Альянс, чи зупиняться на якомусь етапі, щоб іти європейським шляхом, переозброюючись", – каже Форман.

Чому лише НАТО здатне захистити Європу, чого зможе досягти військова місія ЄС в Україні та як має змінитись європейська безпекова архітектура – британський дипломат і безпековий аналітик Джон Форман розповів LIGA.net.