Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук об "интересной" ситуации на переговорах по Донбассу, давлении России на Украину и дальнейших ожиданиях

Россия требует отменить постановление Рады о местных выборах и под этим предлогом блокирует работу политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу. LIGA.net поговорила об этом с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком.

– Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась на переговорах?

– Ситуация в ТКГ сейчас "интересная". Есть вопросы, которые решаются, а есть те, которые сознательно не решаются. Сознательно, а не потому, что их нельзя решить. Есть систематические попытки блокировать все вопросы, которые выносятся на обсуждение. То есть сначала мы их обсуждаем, принимаем решение, все как полагается. А потом та сторона – и Россия, и ОРДЛО, – говорят, что можно их решать при одном условии – если Верховная Рада отменит постановление о местных выборах, которое не предусматривает выборы в ОРДЛО. Вот если это постановление будет отменено, и выборы в ОРДЛО будут предусмотрены, то тогда все вопросы, которые выносятся на обсуждение, будут решаться.

Для них сегодня главный вопрос – отмена постановления Рады о местных выборах в Украине. Там есть пункт четыре о том, что выборы не проводятся сейчас, поскольку нет для этого соответствующих условий в регионах, не подконтрольных Украине, и в тех регионах по линии разграничения, которые близко от военных действий, в которых не созданы условия для проведения выборов. "Нет возможности провести выборы" – мы об этом говорим. Давайте вместо пустых слов будем делать нужные шаги.

– Почему Россия блокирует переговоры?

– Они хотят оставить ситуацию в таком состоянии, в которой она есть, чтобы давить на Украину. Давить разными способами. Если бы они действительно хотели мира – я думаю, можно было бы договориться. Мы готовы. Мы показываем, что идем на уступки, дискуссии, обсуждение. Мы ищем пути решения. Но не может постановление Рады быть причиной блокировки всех возможных решений, которые открывают дорогу к миру. Давайте эту дорогу откроем, создадим предусловия к миру. Создадим условия, без которых выборы невозможны.

– Чего вы ожидаете от следующей встречи?

– Они хотят провести встречу в Минске, а не с помощью видеоконференции. Мы поставили вопрос, что сейчас коронавирус. Волна коронавируса очень поднялась и в Украине, и в Беларуси. И политическая ситуация в Беларуси очень сложная. Мы не против Минска, но говорим: "Давайте подождем". Представитель ОБСЕ Хайди Грау – она модератор и от них зависит в первую очередь решение этого вопроса. Это не одна Россия будет решать, не одна Украина, а вместе, это общее решение должно быть.

А вопросы, которые будут поставлены – будем обсуждать, аргументировать, переубеждать. Но думаю, снова блокировать будут, хотя я бы очень этого не хотел. Откровенно скажу, моя личная позиция – Украина делает и будет делать все, и делегация, и президенты, и правительство Украины – я с ними общаюсь, я знаю – мы будем делать все, чтобы двигаться вперед к миру. Но есть препятствия, которые сегодня убрать нельзя, но их можно убрать завтра.

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