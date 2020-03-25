"Это диктаторские ограничения. Аваков руководит всем". Интервью Супрун - за минуту

Как нужно было готовиться к пандемии коронавируса еще в январе, кому нужна защита и оправдан ли жесткий карантин

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун дала интервью Украинской правде. Кто должен носить маски в первую очередь, опасно ли выходить на улицу и оправданы ли настолько жесткие карантинные ограничения: самое важное из разговора - коротко.

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Маску носить нет смысла. "Когда мы идем по улице в метре-двух от других людей или быстро проходим мимо - то нет угрозы заразиться".

Риск заразиться в магазине минимален. "Может 2% шансов. А 98% заразятся из-за игнорирования советов мыть руки, не трогать лицо немытыми руками, не собирать целую семью в одной квартире и не самоизолироваться при риске уже быть инфицированным. Наука и опыт других стран показывает, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома".

Защита нужна врачам и больным. "Маски нужны медработникам, чтобы они защитились от инфицированных людей. А мы слышим от руководства МВД, что людям надо везде ходить в масках, скупать средства защиты в то время, когда их и так не хватает медработникам. Вторая группа лиц - это уже больные. Третья группа - это лица, имеющие постоянный контакт со многими людьми, например, кассиры в магазинах".

Сидеть взаперти - вредно. "Никаких проблем, чтобы выйти на улицу и прогуляться, я не вижу... Сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья. Но вы должны соблюдать правила... Можно общаться с людьми на улице, но держать дистанцию".

Не стоит всех подряд везти в больницы. "Не нужно переполнять больницы. Людей без симптомов или с легкими симптомами можно изолировать в других местах... Больницы следует готовить к серьезным больным... Для медработников следует подготовить те же отели, чтобы они не уезжали домой и не подвергали опасности семью".

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Пора делать массовое тестирование. "Германия и Южная Корея - там люди не тотально ограничены в правах. Зато там делают массовое тестирование ПЦР. Мы должны больше делать ПЦР-тестов... Карантин и тестирование - это вещи взаимосвязанные".

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Аваков много на себя берет. "Мы видим, как один человек начинает руководить всем - это министр внутренних дел. Но мы не хотим вернуться к системе, где правоохранительные органы управляют всем в стране, как это было во времена Януковича". "Некоторые вещи делаются диктаторским способом, и не просто с целью защитить людей".

Все было понятно еще в январе. "Но с тех пор очень мало сделано. Посчитать, сколько в Украине больничных коек - это не план. И когда ничего не было подготовлено, и параллельно начинают действовать диктаторские ограничения, то получается, что это все спланировано, и власть использует момент, чтобы продвигать свои политические цели, пока люди сосредоточены только на коронавирусе".

Выглядит так, что плана нет. "Сейчас панически и хаотично пытаются что-то организовать, чтобы создать вид наличия какого-то плана. Но пока получается, что карантин - это единственный план, а не часть большого плана. Закрываем всех в домах и все". "Применяя ограничительные меры, надо понимать, как это все отразится на экономике... А у нас говорят - сначала карантин, а позже подумаем, что делать с экономикой".

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Мы только в начале эпидемии. "Когда говорят о 22 миллионах, как во многих странах о 60-70%, это не значит, что одновременно все будут инфицированным. Речь о всем периоде пандемии. Она может длиться и полгода, и пять лет. Никто не знает, когда все закончится".

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