Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 16:50

"Это мятеж окружения Порошенко". Интервью Шевчука - за минуту

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Зачем встречался с юристом Коломойского, как президент Порошенко звал к себе в команду и где будет оспаривать увольнение

Реклама
Реклама

Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук, уволенный на этой неделе с должности судьи, дал два интервью - Украинской правде и Hromadske. Зачем он встречался с адвокатом Коломойского, как президент Порошенко звал его к себе в команду и где он будет оспаривать увольнение. LIGA.net отобрала самое важное из двух интервью.

(Украинская правда)

Реклама

С Зеленским не встречался. "Нет, после избрания он со мной не встречался. А призывы к суду работать и принимать решения – это требование общества, которое судьи не могут игнорировать".

А с юристом Коломойского - да. "Это было в начале марта. Мы давно знакомы. Он публично через мою приемную попросил встречи. Я принял его открыто в своем кабинете. Никакой тайной встречи не было".

Говорили о незаконном обогащении. "Тогда было много недоразумений в связи с решением КС о незаконном обогащении… У кандидата Зеленского были и послы, и другие заинтересованные лица, политики: спрашивали его, что же происходит с решением КС и что делать дальше ему как потенциальному президенту, как ввести новую редакцию статьи в законодательство... Вот мы юридическую тематику и обсуждали с господином Богданом".

Закон о люстрации не обсуждали. "Нет... Но люстрацию мы уже рассматриваем четыре года. В апреле-2015 начались заседания суда, а представление было значительно раньше. Действительно, непростой вопрос. Но мы же не можем под влиянием общественного мнения не ставить его в повестку дня".

Читайте также
Конституционный суд впервые уволил главу. А что, так можно было?! 16.05.2019Конституционный суд избрал нового главу 14.05.2019Главе Конституционного суда Шевчуку выразили недоверие - СМИ 14.05.2019

Читайте также: Тема дня. Что надо знать о скандале в Конституционном суде

Порошенко звал к себе в команду. "Меня избрали судьи главой КС самостоятельно, я не был кандидатурой Банковой. Конечно, нам надо познакомиться после выборов. Он же глава государства, я - председатель Конституционного суда... Это нормальный процесс. Он предложил мне просто стать членом его команды. Я это понимал только в аспекте соблюдения Конституции… Мы впервые встретились в марте 2018 года, кажется".

Ответ не понравился Порошенко. "Потом было несколько встреч. Ну, я сказал, что только в рамках Конституции и все (готов сотрудничать). Наверное, мой ответ не понравился президенту. После этого я практически с ним не встречался. Только на официальных мероприятиях, протокольных встречах. Личных встреч уже не было".

Говорит, стал неудобным. "Однозначно не было такого, чтобы я выполнял указания. Кабинет главы КСУ находится на Жилянской, а не на Банковой… Накапливалась усталость от меня, что я слишком независим. Я отказался входить в "команды" и потому стал неудобным. Со мной неоднократно пытался встретиться Александр Грановский, но я отказывался. Ну Алексею Филатову я объяснил, что я как председатель Суда не собираюсь сидеть в его приемной".

Реклама

Отставку считает рейдерским захватом КСУ. "Против меня было сопротивление старой системы и окружения Порошенко. Именно окружение Порошенко, по моей информации, организовало этот мятеж".

Будет обращаться в суд. "Однозначно. Я это так просто не оставлю. Все эти так называемые обвинения в заключении касаются только председателя суда, а освобождают меня как судью. Хотя как к судье нет обвинений... Это удар по моей репутации, они меня пытаются смешать с грязью только потому, что хотелось поменять председателя... Я уверен, что мое увольнение было незаконным, и суд восстановит меня в должности".

(Громадське)

Причем в европейский. "Собираюсь подавать жалобу в Европейский суд по правам человека".

Хочет вернуться в КСУ. "Думаю, у них (судей, которые отправили его в отставку) запал спадет за это время. Может, выборы пройдут, может, коллеги поймут, что они сделали очень брутальные вещи, и для меня это шок".

Отставку готовили заранее. "Последние две недели перед моим увольнением было много вбросов в прессу, начался вопрос моей демонизации. И здесь совпали два фактора: (интерес) политических сил, которые хотят влиять на суд через председателя, и сопротивление старой системы, которая не хочет нового качества конституционного правосудия. Больше речь идет об окружении (Порошенко - ред.). Но однозначно, что такое грубое нарушение… не могло бы произойти без политического влияния".

А он ни в чем не виноват. "Это вакханалия… Беспрецедентный случай, потому что я ничего не нарушал именно как судья... Мне выдвинули обвинения как председателю КСУ, а уволили как судью".

Читайте также: В КСУ рассказали, за что именно уволили Шевчука. Документ

Отправить:
Распечатать:
Теги: конституционный суд, глава КСУ, Станислав Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 