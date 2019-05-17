"Это мятеж окружения Порошенко". Интервью Шевчука - за минуту

Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук, уволенный на этой неделе с должности судьи, дал два интервью - Украинской правде и Hromadske. Зачем он встречался с адвокатом Коломойского, как президент Порошенко звал его к себе в команду и где он будет оспаривать увольнение. LIGA.net отобрала самое важное из двух интервью.

(Украинская правда)

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С Зеленским не встречался. "Нет, после избрания он со мной не встречался. А призывы к суду работать и принимать решения – это требование общества, которое судьи не могут игнорировать".

А с юристом Коломойского - да. "Это было в начале марта. Мы давно знакомы. Он публично через мою приемную попросил встречи. Я принял его открыто в своем кабинете. Никакой тайной встречи не было".

Говорили о незаконном обогащении. "Тогда было много недоразумений в связи с решением КС о незаконном обогащении… У кандидата Зеленского были и послы, и другие заинтересованные лица, политики: спрашивали его, что же происходит с решением КС и что делать дальше ему как потенциальному президенту, как ввести новую редакцию статьи в законодательство... Вот мы юридическую тематику и обсуждали с господином Богданом".

Закон о люстрации не обсуждали. "Нет... Но люстрацию мы уже рассматриваем четыре года. В апреле-2015 начались заседания суда, а представление было значительно раньше. Действительно, непростой вопрос. Но мы же не можем под влиянием общественного мнения не ставить его в повестку дня".

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Порошенко звал к себе в команду. "Меня избрали судьи главой КС самостоятельно, я не был кандидатурой Банковой. Конечно, нам надо познакомиться после выборов. Он же глава государства, я - председатель Конституционного суда... Это нормальный процесс. Он предложил мне просто стать членом его команды. Я это понимал только в аспекте соблюдения Конституции… Мы впервые встретились в марте 2018 года, кажется".

Ответ не понравился Порошенко. "Потом было несколько встреч. Ну, я сказал, что только в рамках Конституции и все (готов сотрудничать). Наверное, мой ответ не понравился президенту. После этого я практически с ним не встречался. Только на официальных мероприятиях, протокольных встречах. Личных встреч уже не было".

Говорит, стал неудобным. "Однозначно не было такого, чтобы я выполнял указания. Кабинет главы КСУ находится на Жилянской, а не на Банковой… Накапливалась усталость от меня, что я слишком независим. Я отказался входить в "команды" и потому стал неудобным. Со мной неоднократно пытался встретиться Александр Грановский, но я отказывался. Ну Алексею Филатову я объяснил, что я как председатель Суда не собираюсь сидеть в его приемной".

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Отставку считает рейдерским захватом КСУ. "Против меня было сопротивление старой системы и окружения Порошенко. Именно окружение Порошенко, по моей информации, организовало этот мятеж".

Будет обращаться в суд. "Однозначно. Я это так просто не оставлю. Все эти так называемые обвинения в заключении касаются только председателя суда, а освобождают меня как судью. Хотя как к судье нет обвинений... Это удар по моей репутации, они меня пытаются смешать с грязью только потому, что хотелось поменять председателя... Я уверен, что мое увольнение было незаконным, и суд восстановит меня в должности".



(Громадське)

Причем в европейский. "Собираюсь подавать жалобу в Европейский суд по правам человека".

Хочет вернуться в КСУ. "Думаю, у них (судей, которые отправили его в отставку) запал спадет за это время. Может, выборы пройдут, может, коллеги поймут, что они сделали очень брутальные вещи, и для меня это шок".

Отставку готовили заранее. "Последние две недели перед моим увольнением было много вбросов в прессу, начался вопрос моей демонизации. И здесь совпали два фактора: (интерес) политических сил, которые хотят влиять на суд через председателя, и сопротивление старой системы, которая не хочет нового качества конституционного правосудия. Больше речь идет об окружении (Порошенко - ред.). Но однозначно, что такое грубое нарушение… не могло бы произойти без политического влияния".

А он ни в чем не виноват. "Это вакханалия… Беспрецедентный случай, потому что я ничего не нарушал именно как судья... Мне выдвинули обвинения как председателю КСУ, а уволили как судью".

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